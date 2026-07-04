La lección menos contada de Malvinas: por qué las bases logísticas pueden definir una guerra

44 de años de Guerra de Malvinas Foto: Wikipedia

La Guerra de Malvinas suele recordarse a través de sus combates, sus nombres propios, sus fechas y sus heridas abiertas. Sin embargo, detrás de cada avance, cada defensa y cada posición sostenida en el Atlántico Sur hubo un factor silencioso que condicionó todo: la logística. En la historia militar, las bases de apoyo, los puentes aéreos, los depósitos, los puertos y las rutas de abastecimiento pueden ser tan determinantes como una batalla. Malvinas fue uno de los ejemplos más claros del siglo XX.

En 1982, el conflicto enfrentó a la Argentina y al Reino Unido en un escenario extremo: islas australes, clima hostil, largas distancias marítimas y una guerra que exigía sostener tropas, municiones, combustible, alimentos, equipos médicos y comunicaciones. La Fuerza Aérea Argentina reconoce que durante el conflicto se organizaron despliegues y tareas logísticas en bases aéreas militares en las islas, como BAM Malvinas, en Puerto Argentino, y BAM Cóndor, en Pradera del Ganso.

La logística, el “frente invisible” de toda guerra

En términos simples, una base logística es el punto desde donde una fuerza militar puede recibir, almacenar, reparar, distribuir y sostener sus recursos. Sin esa red, los soldados quedan aislados, los aviones no despegan, los vehículos se detienen y las unidades pierden capacidad de combate. Por eso, desde la Primera Guerra Mundial hasta los conflictos contemporáneos, la logística se convirtió en una pieza central de la estrategia militar.

En Malvinas, esa realidad fue especialmente dura. La geografía jugó un papel decisivo: las islas estaban lejos de los grandes centros urbanos argentinos y todavía más lejos del Reino Unido. Para ambos países, sostener una operación bélica exigía algo más que voluntad política o capacidad de fuego: requería una cadena de abastecimiento constante.

Base Militar Cóndor Foto: Gobierno.arg

El caso argentino mostró rápidamente la dificultad de trasladar grandes cargas hacia las islas bajo presión militar. Un trabajo académico del repositorio de la Facultad Militar Conjunta señala que el bloqueo aeronaval británico afectó de manera directa la llegada de transporte con gran capacidad de carga, mientras el transporte aéreo resultó limitado.

Malvinas: cuando abastecer también era combatir

El problema no era únicamente llevar tropas al archipiélago. El verdadero desafío era mantenerlas operativas. Alimentos, ropa adecuada, munición, combustible, repuestos, medicamentos, sistemas de comunicación y material de ingeniería formaban parte de una cadena que debía funcionar en condiciones extremas.

El Informe Rattenbach, en su análisis sobre el conflicto, fue crítico respecto de las deficiencias logísticas argentinas y sostuvo que el principio de “prever para proveer” quedó desvirtuado en el planeamiento. También remarcó problemas vinculados al equipo individual, el mantenimiento, las dotaciones de munición y la adaptación del material a las condiciones ambientales del teatro de operaciones.

Ese punto es clave para entender Malvinas desde otra perspectiva: la guerra no se decide solamente en el momento del combate, sino también en los días previos, en los depósitos, en los puertos, en los aeródromos y en la capacidad de anticipar necesidades.

Las bases argentinas y el peso del continente

Para la Argentina, el continente funcionó como retaguardia natural. Ciudades patagónicas como Comodoro Rivadavia, Río Gallegos, Puerto Deseado, San Antonio Oeste y otras localidades fueron parte de un esquema de movimiento de personal, cargas y material. Un análisis sobre el servicio de transporte en Malvinas destaca que el transporte fue eficiente dentro de la Patagonia, pero que las dificultades crecieron al intentar llevar efectos a través de la zona de exclusión establecida por Gran Bretaña.

Puerto Argentino Foto: Gobierno.arg

El mismo trabajo menciona el uso de empresas privadas, vehículos, ferrocarril y transporte automotor para movilizar víveres, municiones y abastecimientos hacia distintos puntos del sur argentino. Esa movilización revela una parte menos visible del conflicto: miles de decisiones logísticas diarias sostuvieron el esfuerzo bélico desde el territorio continental.

Pero una vez que el bloqueo británico se consolidó, la situación cambió. Las islas quedaron más aisladas y el abastecimiento se volvió cada vez más difícil. En una guerra insular, controlar el mar y el aire no es un detalle operativo: es una forma de condicionar el destino de toda una campaña.

Ascensión, la base que cambió el tablero británico

Del lado británico, la logística también fue un desafío monumental. El Reino Unido debía proyectar una fuerza militar a miles de kilómetros de distancia. Allí apareció un punto decisivo: la isla Ascensión, ubicada en el Atlántico, que funcionó como escala estratégica para la Fuerza de Tareas británica.

Registros de historia naval británica describen a Ascensión como vital para el éxito de la operación, ubicada a unas 3.700 millas náuticas de Gran Bretaña y a unas 3.300 millas náuticas de las Malvinas. La isla contaba con pista aérea, aunque con limitaciones de infraestructura, y fue utilizada para movimientos de aeronaves, combustible, comunicaciones, helicópteros, almacenamiento y transbordo de materiales.

La logística británica incluyó la adaptación de buques mercantes para tareas militares, una práctica conocida como STUFT, y el uso de Ascensión como plataforma intermedia para reorganizar cargas, combustible y medios. En otras palabras, antes de llegar a las islas, la guerra británica pasó por una base que actuó como verdadero “pulmón” operativo.

Una enseñanza histórica: sin bases no hay campaña sostenida

La historia militar ofrece múltiples ejemplos del mismo principio. En la Segunda Guerra Mundial, las bases aliadas en el Atlántico y luego en Europa permitieron sostener ofensivas prolongadas. En el Pacífico, la estrategia de “isla en isla” dependió de capturar puntos desde donde proyectar aviones, barcos y suministros. En Corea, Vietnam, Irak o Afganistán, la existencia de bases logísticas determinó la capacidad de mantener fuerzas desplegadas durante meses o años.

Guerra de Malvinas y el gesto de Cabo Verde Foto: Wikipedia

Malvinas condensó esa lógica en apenas 74 días de guerra. La Argentina dependía de su proximidad relativa al teatro de operaciones, pero enfrentó la presión del bloqueo y la dificultad de sostener a las tropas en un ambiente hostil. El Reino Unido, pese a estar mucho más lejos, logró articular una cadena logística extensa, improvisada y compleja, apoyada en Ascensión y en una flota adaptada para el esfuerzo de guerra.

Malvinas y la memoria de lo que no siempre se ve

A más de cuatro décadas del conflicto, hablar de logística no significa reducir la guerra a números, mapas o toneladas de carga. Significa comprender mejor las condiciones en las que combatieron miles de soldados argentinos, muchos de ellos jóvenes conscriptos, expuestos al frío, al aislamiento y a carencias materiales severas.

La logística fue el frente invisible de Malvinas: estuvo detrás de cada posición defendida, de cada avión que despegó, de cada unidad que necesitó municiones y de cada combatiente que dependía de una cadena de abastecimiento vulnerable. Por eso, estudiar las bases logísticas no es un detalle técnico, sino una forma de mirar la historia con mayor profundidad.

En Malvinas, como en tantos conflictos bélicos, quedó una lección contundente: una guerra puede iniciarse con una decisión política, pero solo puede sostenerse con logística. Y cuando esa red falla, el campo de batalla empieza a definirse mucho antes del último combate.