La Virgen de Luján, el Negro Manuel y el inesperado vínculo entre Argentina y Cabo Verde

El vínculo inesperado entre Cabo Verde, la Virgen de Luján y la Selección Argentina en el Mundial Foto: Archivo

A pocas horas de que la Selección Argentina enfrente a Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, una historia poco conocida volvió a cobrar fuerza entre los hinchas. No tiene que ver con estadísticas, formaciones ni antecedentes deportivos, sino con un hilo mucho más profundo: la Virgen de Luján, el vestuario albiceleste y la figura del Negro Manuel, considerado el primer custodio de la patrona de los argentinos. Argentina jugará ante Cabo Verde el viernes 3 de julio, desde las 19, en Miami, por un lugar en los octavos de final.

La conexión apareció en medio de la previa mundialista, cuando se conoció que en el vestuario argentino hay un rincón de fe que acompaña al plantel en cada partido. Allí se ubican imágenes religiosas, entre ellas la Virgen de Luján, una tradición que la delegación argentina sostiene desde hace años y que volvió a verse durante la Copa del Mundo en Estados Unidos.

La imagen que acompaña a la Scaloneta en silencio

En el mundo de la Selección, muchas cosas suceden lejos de las cámaras. Los últimos minutos antes de salir a la cancha, el orden del vestuario, las camisetas listas, los botines acomodados y, en un rincón, una imagen que para varios integrantes de la delegación tiene un valor especial. La Virgen de Luján forma parte del costado íntimo del equipo argentino y su presencia remite a una tradición que mezcla identidad, fe y memoria popular.

Cabo Verde, la Virgen de Luján y la Selección Argentina Foto: Archivo

Según las crónicas recientes, el altar improvisado de la Albiceleste incluye distintas imágenes religiosas, entre ellas una figura de la Virgen de Luján, una miniatura de la misma advocación, San Expedito y otros símbolos de devoción. Ese detalle, casi invisible para el gran público, tomó otra dimensión en la previa del partido contra Cabo Verde.

Quién fue el Negro Manuel y por qué su historia une a Argentina con África

Para entender el vínculo hay que viajar al siglo XVII. La historia religiosa argentina cuenta que, en 1630, dos imágenes de la Inmaculada Concepción llegaron desde Brasil al puerto de Buenos Aires para continuar viaje hacia el norte del actual territorio argentino. En el camino, una carreta se detuvo a orillas del río Luján y, pese a los intentos, los bueyes no pudieron avanzar hasta que una de las imágenes fue retirada. Ese episodio fue interpretado como una señal: la Virgen quería quedarse allí.

Entre quienes presenciaron aquel hecho estaba Manuel Costa de los Ríos, conocido popularmente como el Negro Manuel. De acuerdo con registros difundidos por Argentina.gob.ar, Manuel había llegado al Río de la Plata como parte de un grupo de personas esclavizadas proveniente de Pernambuco, Brasil, y distintas investigaciones lo vinculan con las islas de Cabo Verde o con la región africana conocida como Costa de los Ríos.

La historia del Negro Manuel Foto: Archivo

Desde entonces, Manuel quedó al cuidado de aquella pequeña imagen que con el tiempo se convertiría en la Virgen de Luján, patrona de la Argentina. Su tarea no fue menor: mantuvo encendida la devoción, cuidó la capilla, recibió a los peregrinos y dedicó gran parte de su vida a custodiar una imagen que terminaría formando parte central de la identidad religiosa del país.

Cabo Verde, el rival que despertó una memoria olvidada

El dato que vuelve especial esta historia es que Cabo Verde, rival de Argentina en el Mundial 2026, aparece mencionado en relatos históricos sobre el origen o el circuito de traslado del Negro Manuel. Algunas versiones lo señalan como nacido en ese archipiélago africano; otras, con mayor cautela documental, indican que Cabo Verde pudo haber sido un punto de embarque dentro de las rutas de la trata transatlántica.

Esa aclaración histórica no le quita fuerza simbólica al vínculo. Al contrario: lo vuelve más profundo. Porque el partido entre Argentina y Cabo Verde no solo enfrenta a dos selecciones que buscan seguir en carrera en el Mundial, también reactiva una memoria que une a África, la esclavitud, la fe popular y uno de los símbolos religiosos más importantes del país.

La fe, el fútbol y una historia que viajó más de tres siglos

El fútbol argentino suele estar atravesado por rituales: cábalas, promesas, estampitas, camisetas que no se lavan, canciones repetidas y gestos íntimos que muchos prefieren no explicar. En la Selección, esa dimensión convive con la máxima exigencia deportiva. Nadie gana por una imagen en el vestuario, pero para algunos protagonistas la fe funciona como refugio emocional en medio de la presión.

El Negro Manuel, considerado el primer custodio de la patrona de los argentinos Foto: Archivo

Por eso, la aparición de la Virgen de Luján en la previa contra Cabo Verde no es apenas una curiosidad. Es una escena que conecta el presente de Lionel Scaloni y sus jugadores con una historia iniciada hace casi cuatro siglos, cuando un hombre africano esclavizado fue puesto al cuidado de una imagen que terminaría convocando a millones de fieles.

Una previa mundialista con un condimento emocional

Argentina llega al duelo como vigente campeona del mundo y con la obligación deportiva de avanzar, mientras que Cabo Verde aparece como una de las grandes sorpresas del torneo. El equipo africano terminó segundo en su grupo y se ganó el derecho de jugar una llave histórica ante la Albiceleste en Miami.

Pero más allá del resultado, el cruce ya dejó una postal distinta: la de una historia olvidada que volvió a salir a la luz justo cuando el rival de la Selección es Cabo Verde. El Negro Manuel, la Virgen de Luján y el altar silencioso del vestuario argentino forman parte de una trama que no figura en las planillas de FIFA, pero que toca una fibra sensible en la identidad nacional.

En un Mundial donde cada detalle se amplifica, esta conexión ofrece algo más que una previa deportiva: recuerda que detrás de una camiseta también viajan historias, creencias y memorias colectivas. Y esta vez, antes de que ruede la pelota en Miami, la Selección Argentina quedó unida a Cabo Verde por un camino inesperado: el de la fe, la historia y la imagen que, para muchos, acompaña a la Scaloneta desde el rincón más silencioso del vestuario.