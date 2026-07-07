La casona escondida en una escuela de Chacarita que guarda secretos de la Buenos Aires rural

El Mirador Comastri fue construido en 1875 Foto: Tripadvisor

En una manzana rodeada por el ritmo urbano de Chacarita, entre calles transitadas, edificios modernos y la rutina diaria de una escuela técnica, sobrevive una construcción que parece detenida en otro tiempo. Se trata del Mirador Comastri, una antigua casona levantada en 1875 que hoy permanece dentro del predio de la Escuela Técnica N° 34 “Ingeniero Enrique Martín Hermitte”, en la zona de Loyola al 1500.

A simple vista, el lugar puede pasar desapercibido. Hay rejas, aulas, patios y estructuras escolares. Pero detrás de ese paisaje cotidiano se esconde uno de los testimonios más singulares de la Buenos Aires rural: una casa quinta con cúpula vidriada, galerías, palmeras antiguas y una historia que conecta inmigración, política, campo, progreso y patrimonio.

El casco de quinta que miraba hacia la pampa

Antes de que Chacarita, Villa Crespo, Palermo y Colegiales fueran barrios densamente poblados, esa zona formaba parte de un paisaje abierto, con tierras fértiles y cercanía al Arroyo Maldonado. Allí, el inmigrante italiano Agustín Rafael Comastri consolidó una extensa propiedad rural tras llegar a la Argentina en el siglo XIX.

Comastri había nacido en la región de la Toscana y se casó en Buenos Aires con Clementina Cataldi en 1861. Con el paso de los años, la familia adquirió tierras en la antigua Chacarita de los Colegiales, una zona que todavía conservaba un perfil rural y era considerada parte del borde de la ciudad.

Agustín Rafael Comastri Foto: @NuevosBAires

En ese terreno, Comastri impulsó distintas actividades productivas. Según registros históricos, tuvo viñedos, árboles frutales, hornos de ladrillos y hasta habría sido pionero en la cría de gusanos de seda. Ese universo productivo explica por qué el mirador no era solo un capricho arquitectónico: desde lo alto, el dueño podía observar sus tierras, controlar el horizonte y dominar visualmente una zona que todavía estaba lejos de parecerse a la Buenos Aires actual.

Una torre que fue faro, reloj y símbolo barrial

El Mirador Comastri fue construido como una residencia de estilo italianizante o neorrenacentista, atribuida al arquitecto y pintor Eugenio Biagini. Su diseño se destaca por la planta cuadrada, las galerías con columnas de hierro y los pisos superiores que se reducen hasta rematar en una torre vidriada con estructura metálica.

Hoy sobrevive dentro de una escuela técnica porteña. Foto: @NuevosBAires

Pero su elemento más llamativo siempre fue la cúpula. En una época de pocas construcciones altas en la zona, el mirador podía verse desde lejos y funcionaba como una referencia visual para vecinos y viajeros. Algunos relatos señalan que tuvo un gran reloj visible para el escaso vecindario y una lámpara a gas que por las noches actuaba como faro rural, orientando a quienes atravesaban caminos todavía poco iluminados.

También se menciona que el edificio contó con un pararrayos considerado uno de los primeros de la zona, un detalle que refuerza el perfil innovador de Comastri y de aquella quinta que combinaba vida familiar, producción y modernidad para su época.

El salón político donde pasaron figuras históricas

La casona no fue únicamente una residencia familiar. Con el tiempo, se transformó en un espacio social y político frecuentado por personalidades relevantes de fines del siglo XIX. Diversas reconstrucciones históricas mencionan que por el lugar pasaron figuras como Nicolás Avellaneda, Carlos Pellegrini, Bartolomé Mitre y Luis María Campos.

Tuvo una torre vidriada, leyendas de túneles y hasta habría servido de refugio político Foto: @NuevosBAires

Uno de los episodios más repetidos en torno al Mirador Comastri vincula a la casa con Hipólito Yrigoyen, quien habría encontrado allí refugio durante la llamada revolución radical de 1893. Esa versión, transmitida por fuentes históricas y barriales, alimentó durante décadas el aura misteriosa de la propiedad.

A esa leyenda se suma otra: la posible existencia de túneles bajo la casa. Exalumnos de la escuela técnica sostuvieron durante años que habría pasadizos conectados con el viejo Arroyo Maldonado, aunque autoridades escolares e investigadores fueron cautos al respecto y reconocieron que la historia mezcla indicios, memoria oral y mito urbano.

De residencia familiar a escuela técnica

Tras la muerte de Agustín Comastri y el paso de la propiedad por sus herederos, el predio terminó en manos del Estado. En distintos momentos funcionó allí una escuela primaria, una residencia para estudiantes y finalmente la actual Escuela Técnica N° 34 “Ingeniero Enrique Martín Hermitte”, que ocupa la manzana delimitada por Loyola, Bonpland, Aguirre y Fitz Roy.

El edificio histórico quedó integrado al paisaje escolar. Durante años sufrió deterioro, abandono e incluso un fuerte incendio ocurrido en 1978 que dañó parte de la casa y del mirador. Más tarde, distintos reclamos vecinales, acciones patrimoniales y obras de restauración permitieron recuperar su estructura y volver a poner la atención sobre su valor arquitectónico.

Mirador Comastri Foto: Instagram @Mirador Comastri

En 2004, el Mirador Comastri fue declarado Sitio de Interés Cultural por la Legislatura porteña, y el Gobierno de la Ciudad destacó su valor como exponente de la arquitectura porteña de fines del siglo XIX.

El tesoro porteño que muchos pasan de largo

Hoy, el Mirador Comastri permanece como una rareza: una joya rural atrapada dentro de una escuela técnica, rodeada por cemento, tránsito y vida urbana. Su sola presencia recuerda que Buenos Aires no siempre fue una ciudad de avenidas, torres y colectivos, sino también un territorio de quintas, caminos de tierra, jardines amplios y horizontes abiertos.

Su historia reúne todos los ingredientes de un gran relato porteño: inmigrantes italianos, una fortuna hecha con trabajo, una casona inspirada en la Toscana, reuniones políticas, túneles legendarios, un faro nocturno y una escuela que terminó custodiando el pasado.

Detrás de las rejas, casi escondido, el Mirador Comastri sigue ahí. No solo como una construcción antigua, sino como una advertencia silenciosa: en Buenos Aires, incluso en los lugares más cotidianos, todavía quedan secretos capaces de contar otra ciudad.