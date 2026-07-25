El pueblo patagónico donde Juan Domingo Perón pasó su niñez y empezó a nacer el mito

La infancia de Perón en la Patagonia Foto: Facebook / Sonia Moreira

Mucho antes de ser “el General”, Juan Domingo Perón fue un niño que conoció de cerca la vida dura del sur argentino. Ese escenario no fue una gran ciudad ni un centro político, sino Camarones, un pueblo costero de Chubut donde la familia Perón encontró refugio, trabajo y un nuevo destino a comienzos del siglo XX. El Museo de la Familia Perón recuerda que Mario Tomás Perón, padre de Juan Domingo, decidió trasladarse a la Patagonia en 1899 en busca de mejores oportunidades, en medio de una severa crisis económica.

La historia familiar comenzó a moverse entre estancias, caminos largos y territorios aún en formación. Primero, Mario Tomás se instaló en Chank Aike, cerca de Río Gallegos, para dedicarse a la cría de ovinos. Luego, la familia se desplazó hacia la gobernación del Chubut, pasando por lugares como Cabo Raso, Puerto Camarones, Comodoro Rivadavia y Sierra Cuadrada, mientras el padre intentaba consolidar su actividad rural y ejercía como juez de paz.

La infancia de Perón en la Patagonia Foto: Ambiente Chubut

En esa Patagonia de principios de siglo, la casa familiar no era solo un hogar: también funcionaba como oficina pública. Esa convivencia entre la intimidad doméstica, los conflictos del territorio, los trabajadores rurales y las necesidades de los pobladores dejó una marca profunda en la mirada del joven Perón. Décadas más tarde, su figura política sería leída por muchos historiadores a partir de ese contacto temprano con un país periférico, alejado de los salones porteños y mucho más cercano a las penurias del interior.

El niño Perón entre el viento, la estepa y el mar

En 1904, Perón viajó a Buenos Aires para continuar sus estudios, pero el vínculo con la Patagonia no se cortó. Según el Museo de la Familia Perón, todos los veranos volvía al sur, una costumbre que mantuvo viva su relación con la tierra donde vivían sus padres y donde había pasado parte de su infancia.

Esa imagen resulta poderosa: un niño que alternaba entre la educación formal de Buenos Aires y el regreso a una Patagonia de caminos difíciles, barcos, carretas, estancias y horizontes interminables. Camarones no era entonces el destino turístico que hoy se promociona por su naturaleza, sino un poblado aislado, moldeado por el viento y por la vida de quienes trabajaban la tierra y el mar.

La infancia de Perón en la Patagonia Foto: Ambiente Chubut

La presencia de su madre, Juana Sosa Toledo, también aparece como un elemento central en los años patagónicos de Perón. El museo destaca que su figura fue fundamental durante esa etapa, en una familia que debió adaptarse a geografías exigentes y a una vida marcada por el esfuerzo cotidiano.

La casa que se convirtió en museo

Hoy, en Camarones, una casa de chapa reciclada permite acercarse a esa etapa menos conocida del expresidente. El Museo de la Familia Perón fue inaugurado en 2008 y se levantó en una construcción que recrea el hogar de los Perón Sosa, ya que la vivienda original se incendió. Allí se conservan muebles, fotografías, objetos personales y documentos vinculados a la vida familiar.

El espacio cuenta con cuatro salas y dos anexos. Entre sus piezas más valiosas aparecen imágenes de Perón cuando era bebé y niño junto a su hermano Mario Avelino, además de diarios escritos por su padre, donde quedaron registradas actividades cotidianas y visitas familiares en Camarones durante los veranos.

La infancia de Perón en la Patagonia Foto: Ambiente Chubut

Ese detalle convierte al museo en algo más que una parada turística: es una ventana a la intimidad de una de las figuras más influyentes de la historia argentina. Allí, el Perón monumental de los discursos, las multitudes y la liturgia política queda momentáneamente a un lado para dar paso al chico que creció entre historias rurales, autoridad familiar y una Patagonia todavía en construcción.

Un pueblo con historia, naturaleza y memoria argentina

Camarones se encuentra sobre la costa chubutense y conserva una identidad ligada al mar, la pesca, la vida tranquila y los paisajes abiertos. A pocos kilómetros está Cabo Dos Bahías, un área natural donde se pueden observar pingüinos patagónicos entre septiembre y abril, además de lobos marinos, cormoranes, guanacos, choiques y zorros grises.

La infancia de Perón en la Patagonia Foto: Ambiente Chubut

Ese entorno ayuda a dimensionar el mundo que rodeó a la familia Perón. No se trataba únicamente de un paisaje bello, sino de un territorio exigente, amplio, silencioso y muchas veces hostil. La Patagonia que conoció de niño no era postal, sino frontera viva: una región donde la distancia pesaba, el clima imponía reglas y la supervivencia dependía del trabajo constante.

Por eso, Camarones ocupa un lugar singular dentro de la memoria histórica argentina. No fue el lugar donde Perón alcanzó el poder ni donde construyó su movimiento político, pero sí fue uno de los escenarios donde comenzó a formarse su sensibilidad hacia el interior profundo. El museo oficial resume esa idea al señalar que Perón conoció “las faltas y penurias” de los habitantes del sur porque había vivido parte de esa realidad.