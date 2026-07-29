El bar histórico de Colegiales que funciona desde 1902 y conserva el sándwich que enamora a los porteños

Bar Conde Foto: Instagram @marcelo.rosconi

En una esquina de Colegiales donde el tiempo parece caminar más lento, hay un bar que no necesitó seguir modas para convertirse en una postal viva de Buenos Aires. El Bar Conde, ubicado en Federico Lacroze y Conde, funciona desde 1902 y se mantiene como uno de esos refugios porteños donde todavía importan el café servido sin apuro, la charla de los habitués y los sabores simples que atraviesan generaciones.

A primera vista, su fachada ya anticipa que no se trata de un local más. El frente conserva una estética de otra época, con esa presencia de barrio que suele pasar inadvertida para quienes van apurados, pero que despierta curiosidad en quienes todavía miran la ciudad con atención. Adentro, los techos altos, la barra, las mesas y el clima de cafetín tradicional completan una escena que parece detenida en el tiempo.

Un bar de 1902 en una esquina clave de Colegiales

El Bar Conde nació cuando Colegiales todavía conservaba mucho de su impronta barrial original. La historia del barrio está vinculada a la antigua Chacarita de los Colegiales, tierras asociadas a los alumnos que iban a descansar allí en tiempos en que la zona estaba lejos del ritmo urbano actual.

Bar Conde Foto: Instagram @barconde

Con el crecimiento de Buenos Aires, aquellas calles fueron cambiando, aparecieron nuevas avenidas, el tránsito se volvió más intenso y la vida cotidiana se aceleró. Sin embargo, en la esquina de Lacroze y Conde, el bar siguió funcionando como un punto de encuentro. Su supervivencia no se explica solo por la antigüedad, sino por algo más difícil de conservar: una identidad reconocible.

Durante más de 120 años, el lugar vio pasar generaciones de vecinos, trabajadores, estudiantes, familias y clientes de siempre. Muchos llegan por costumbre, otros por recomendación, y algunos por esa atracción que generan los bares donde todo parece tener una historia detrás: las paredes, las sillas, el mostrador y hasta el modo en que se sirve un café.

La familia Cofiño, una historia detrás del mostrador

Uno de los capítulos centrales del Bar Conde comenzó en 1966, cuando el asturiano José Luis Cofiño tomó las riendas del negocio. Desde entonces, la familia quedó ligada al destino de esta esquina porteña y continuó detrás del mostrador, sosteniendo una forma de atención cercana, de esas que convierten a un cliente en habitué.

Bar Conde Foto: Instagram @marcelo.rosconi

José Luis había llegado desde Asturias pocos años antes y encontró en el bar una manera de construir arraigo. Con el tiempo, el Conde dejó de ser solamente un comercio para transformarse en una extensión de la vida familiar. Esa continuidad es parte de su encanto: no hay una escenografía armada para parecer antiguo, sino una historia real que se fue acumulando día tras día.

En los últimos años, la nueva generación de los Cofiño también quedó vinculada al lugar. Lucas Cofiño, hijo de José Luis, tomó la posta en 2016 y mantuvo vivo ese espíritu de bar de vecinos, donde la mayoría de los clientes son de la zona y muchos tienen su mesa, su horario y su rutina.

El sándwich de jamón crudo, queso y manteca que se volvió una marca registrada

Si hay una especialidad que resume la esencia del Bar Conde es su sándwich de jamón crudo, queso y manteca. No necesita ingredientes extravagantes ni presentaciones modernas: su encanto está precisamente en la simpleza. Pan, fiambre, queso y manteca, combinados como se hacía antes, con ese sabor directo que remite a bodegón, almacén y bar porteño.

En tiempos de cartas extensas y platos pensados para redes sociales, el Conde apuesta por una fórmula distinta: mantener lo que funciona. Ese sándwich se volvió uno de los pedidos más reconocidos del lugar, junto con otras opciones tradicionales como los sándwiches de matambre y queso, también celebrados por quienes buscan sabores clásicos.

Bar Conde Foto: Instagram @barconde

La carta conserva el espíritu de los bares de antes: café, minutas, bebidas tradicionales y comidas simples. Allí no se va solamente a comer, sino a participar de una escena porteña que todavía resiste. Pedir un sándwich en el Bar Conde es, de alguna manera, sentarse a la mesa con más de un siglo de historia.

Fachada original, techos altos y memoria barrial

Uno de los grandes valores del Bar Conde es que logró conservar elementos físicos que ya casi no abundan en la ciudad. La fachada original, los techos altos y el mobiliario tradicional ayudan a sostener una atmósfera difícil de reproducir. Quienes lo visitan suelen destacar esa sensación de “bar detenido en el tiempo”, con mozos de oficio, clientes de siempre y charlas que se estiran entre cafés.

En Buenos Aires, los bares históricos cumplen una función que va más allá de lo gastronómico. El programa de Bares Notables reconoce a aquellos espacios que, por su antigüedad, diseño, relevancia local o valor cultural, forman parte del patrimonio de la ciudad.

En ese mapa afectivo porteño, el Bar Conde aparece como una pieza fundamental para Colegiales. No solo por la fecha de apertura, sino porque expresa una forma de convivencia barrial que no siempre logra sobrevivir a la renovación urbana.

El ritual del café y una tradición que se mantiene viva

En el Conde, la rutina también es parte de la historia. Hay clientes que se acercan a leer el diario, otros que se juntan con amigos y algunos que pasan simplemente porque conocen al bar desde siempre. Esa fidelidad explica por qué el lugar se mantiene como un refugio para habitués.

Entre sus costumbres más llamativas aparece una tradición bien argentina: cada 1 de agosto, el bar mantiene el rito de la caña con ruda, una práctica popular asociada a la protección y la buena salud. En el caso del Conde, esa costumbre fue sostenida por la familia Cofiño como parte de la memoria del lugar.

También sobreviven bebidas de otra época, como el Cinzano con fernet, conocido como “ferroviario”, además de clásicos como cognac, vino y aperitivos que forman parte del paisaje de los bares tradicionales.