El Maradona que cruzó los Andes con San Martín: la increíble historia del antepasado de Diego que peleó por la libertad

San Martín y Maradona Foto: Archivo

Hay apellidos que en la Argentina parecen estar condenados a la leyenda. Maradona es uno de ellos. Para millones, remite de inmediato a una pelota pegada al zurdo, a México 86, a Villa Fiorito y a una forma casi religiosa de entender el fútbol. Pero mucho antes de que Diego Armando Maradona se convirtiera en mito popular, otro Maradona habría escrito una página decisiva en la historia nacional: Luis Maradona, un antepasado del ídolo que integró las filas del Ejército de los Andes.

Según la reconstrucción difundida por el historiador Sergio Wischñevsky, Luis Maradona aparece en registros vinculados a los hombres esclavizados que fueron incorporados a las campañas sanmartinianas. No solo habría sido combatiente, sino también violinista dentro de la tropa, un dato mínimo en apariencia, pero enorme para imaginar la vida cotidiana de aquellos soldados que marcharon entre frío, hambre, miedo y esperanza.

Quién fue Luis Maradona, el soldado esclavizado que hizo historia

La historia de Luis Maradona permite mirar la independencia desde otro ángulo. No desde el bronce ni desde los retratos escolares, sino desde los hombres anónimos que sostuvieron la campaña con el cuerpo. De acuerdo con la investigación citada, Luis era un hombre afrodescendiente esclavizado que habría tomado el apellido de sus antiguos amos, una práctica habitual en la época. Luego de participar en la gesta libertadora, obtuvo su libertad y se radicó en Corrientes, territorio clave en la rama paterna de Diego Maradona.

Cruce de los Andes Foto: Archivo

Cinco generaciones después, también en suelo correntino, nacería Diego Maradona padre, conocido como Don Diego. Esa línea familiar conecta de manera inesperada al máximo ídolo del fútbol argentino con uno de los episodios más desafiantes de la historia sudamericana: el cruce de la Cordillera de los Andes.

San Martín y el ejército de los invisibles

El Ejército de los Andes no fue una postal perfecta de uniformes prolijos y héroes individuales. Fue una maquinaria humana compleja, formada por soldados, milicianos, baqueanos, barreteros, médicos, arrieros, trabajadores populares, pueblos originarios y una enorme cantidad de hombres negros, mulatos y esclavizados. Material educativo de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense destaca que la tropa estuvo compuesta casi en su totalidad por varones de sectores populares: personas esclavizadas, trabajadores del campo y la ciudad, indios y mestizos.

San Martín cruzando la cordillera Foto: Wikipedia

Muchos esclavizados fueron comprados o confiscados por el Estado para sumarlos a la guerra, con la promesa de obtener la libertad tras años de servicio. En ese contexto, formar parte del ejército podía significar hambre, castigo, separación familiar y muerte, pero también una puerta posible hacia la emancipación personal.

El cruce de los Andes: frío, hambre y una estrategia monumental

La campaña sanmartiniana fue una de las operaciones militares más audaces del continente. San Martín preparó durante años el plan desde Cuyo, con Mendoza como base central, organizando tropas, recursos, animales, alimentos, armas y rutas de montaña. El Instituto Nacional Sanmartiniano recuerda que la preparación demandó cerca de dos años y que el cruce involucró más de 5.400 personas, 1.600 caballos, casi 10.000 mulas y más de 500 reses en pie.

La travesía no fue solo una proeza física. También fue una jugada de inteligencia. San Martín diseñó una operación de engaño, espionaje y movimientos simultáneos para dividir la atención realista. El ejército avanzó por distintas rutas cordilleranas y las columnas principales se movieron por los pasos de Los Patos y Uspallata, antes de la victoria en Chacabuco, el 12 de febrero de 1817.

El detalle del violín que cambia la escena

Que Luis Maradona figure como violinista no es una anécdota menor. Los ejércitos también tenían música, fogones, bailes, marchas y momentos de descanso entre la disciplina brutal de la guerra. Los materiales históricos sobre la vida de los soldados del Ejército de los Andes mencionan que la música, los tambores, las trompetas, las guitarreadas y las coplas formaban parte de la vida cotidiana de la tropa.

José de San Martín Cruce de los Andes

Ahí aparece la potencia narrativa de esta historia: un hombre que había nacido sin libertad marchando entre montañas, quizá con un instrumento a cuestas, formando parte de una campaña que prometía liberar pueblos enteros mientras él mismo buscaba conquistar su propia libertad.

La Argentina también tiene raíces afrodescendientes

La historia de Luis Maradona incomoda porque devuelve al centro una verdad muchas veces borrada: la Argentina no fue construida solo por próceres blancos, elites criollas o generales de manual. También fue hecha por afrodescendientes, indígenas, mestizos y sectores populares que pusieron el cuerpo en guerras que luego los relatos oficiales no siempre les reconocieron.

En ese sentido, el antepasado de Diego Maradona funciona como un puente poderoso. Une el fervor popular del fútbol con la memoria histórica de la independencia. Une Corrientes, San Juan, Mendoza y la Cordillera. Une el apellido más famoso de la pelota con una genealogía de lucha, dolor y emancipación.