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La Alhambra escondida en La Plata: el tesoro histórico de 130 años que sorprende y necesita ser rescatada

En pleno centro de La Plata se esconde una sorprendente réplica inspirada en la Alhambra de Granada. Tiene más de 130 años, está vinculada con Dardo Rocha y su delicada estructura enfrenta un preocupante deterioro.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Parece la Alhambra de Granada, pero está en La Plata y necesita ser rescatada
Parece la Alhambra de Granada, pero está en La Plata y necesita ser rescatada Foto: Instagram @whilphotography
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Detrás de la fachada de una antigua casona ubicada en calle 49 entre 2 y 3, existe uno de los secretos arquitectónicos más impactantes de la capital bonaerense. Se trata del Patio Nazarí de la Casa Arana, una construcción inspirada en el famoso Patio de los Leones de la Alhambra.

Quienes logran observar su interior se encuentran con un paisaje inesperado: columnas estilizadas, arcos ornamentados, yeserías, motivos geométricos e inscripciones que parecen transportar a los visitantes directamente hasta la ciudad española de Granada.

Sin embargo, detrás del asombro también aparece una imagen preocupante. El paso del tiempo, las filtraciones y el abandono amenazan una obra que forma parte de la historia fundacional de La Plata.

El vínculo entre Dardo Rocha y la Alhambra

La historia habría comenzado a finales del siglo XIX, cuando Dardo Rocha, fundador de La Plata, realizó un viaje por Europa y quedó cautivado por la arquitectura de la Alhambra.

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Rocha sabía que Diego Pantaleón Arana, su tío y suegro, sentía una profunda admiración por Granada. Por ese motivo decidió hacerle un regalo extraordinario: una reproducción de uno de los espacios más emblemáticos del antiguo palacio nazarí.

Patio Nazarí
Tiene más de 130 años, está vinculada con Dardo Rocha Foto: Instagram @whilphotography

Las piezas y moldes necesarios para construir el patio fueron enviados desde España en grandes cajas. El cargamento llegó al país alrededor de 1889 y posteriormente fue trasladado hasta la vivienda de la familia Arana.

El montaje quedó a cargo del artista español Ángel Pérez Muñoz, quien habría trabajado durante cerca de dos años para completar la delicada decoración. De esta manera, entre finales de la década de 1880 y comienzos de la siguiente, nació un pequeño rincón de la Alhambra en La Plata.

Una joya arquitectónica única en la ciudad

Aunque sus dimensiones son mucho más reducidas que las del monumento granadino, el Patio Nazarí reproduce numerosos elementos de la arquitectura hispanomusulmana.

Su interior combina arcos lobulados, columnas delgadas, decoraciones vegetales y complejos diseños geométricos. La ornamentación transforma el patio de una residencia familiar en una obra difícil de comparar con cualquier otra construcción privada de la Argentina.

Patio Nazarí
En pleno centro de La Plata se esconde una sorprendente réplica inspirada en la Alhambra de Granada Foto: Instagram @whilphotography

Además de su belleza, la casa conserva parte de la memoria de los primeros años de La Plata. Existen relatos que señalan que Dardo Rocha habría pronunciado discursos desde sus balcones durante algunas celebraciones por el aniversario de la fundación de la ciudad.

Otra historia vincula la propiedad con Mercedes Simone, una de las grandes voces femeninas del tango argentino, quien habría vivido durante un período en una habitación ubicada en el fondo de la casona.

El deterioro que amenaza al Patio Nazarí

La construcción lleva años deshabitada y presenta problemas de humedad, filtraciones y daños en sus revestimientos. El ingreso de agua resulta especialmente peligroso porque buena parte de sus decoraciones fue realizada en yeso, un material muy vulnerable frente a la exposición prolongada.

Patio Nazarí
Antigua casona ubicada en calle 49 entre 2 y 3 Foto: Instagram @whilphotography

A eso se suma la compleja situación de la propiedad, que continúa en manos privadas. Las diferencias entre herederos y el alto valor inmobiliario de la zona dificultaron hasta el momento la aparición de una solución definitiva.

El inmueble fue reconocido como parte del patrimonio histórico y arquitectónico bonaerense, pero la protección legal no garantiza por sí sola los recursos económicos necesarios para restaurarlo.

Las redes sociales volvieron a mostrar el tesoro

En los últimos años, fotografías y videos difundidos por influencers y creadores de contenido volvieron a colocar al Patio Nazarí en el centro de la atención.

Las imágenes causaron sorpresa porque muchas personas desconocían que La Plata conserva una construcción inspirada en la Alhambra a pocas cuadras de su centro comercial. El contraste entre la belleza de los arcos y el deterioro de la casona convirtió al lugar en un fenómeno viral.

La difusión, sin embargo, también presenta riesgos. El ingreso sin autorización puede comprometer la seguridad de los visitantes y provocar nuevos daños en una estructura que necesita evaluación profesional.

El proyecto que podría salvar la “Alhambra” platense

Entre las alternativas propuestas aparece la posibilidad de transformar la casa en un museo, centro cultural o espacio turístico, siempre que la intervención respete sus características originales.

También se mencionó la opción de recurrir a programas de cooperación vinculados con España debido a la estrecha relación de la obra con Granada y la Alhambra.

Cualquier proyecto deberá resolver primero la situación legal del inmueble, conseguir financiamiento y establecer un plan de restauración elaborado por especialistas.

Mientras tanto, el Patio Nazarí continúa detrás de una puerta cerrada, resistiendo el avance del tiempo. La Plata guarda un fragmento extraordinario de Granada, pero su futuro dependerá de que el interés generado en las redes finalmente se transforme en una acción concreta para protegerlo.

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Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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