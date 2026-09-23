El pueblo a menos de 2 horas de CABA que esconde un antiguo fortín, una laguna y más de dos siglos de historia

Con una laguna, una réplica de su fortín y edificios cargados de memoria Foto: Facebook / Alla Vamos

Lejos del ruido de la ciudad y rodeado por la inmensidad de la llanura pampeana, Ranchos conserva las huellas de un pasado que comenzó mucho antes de su fundación oficial.

Ubicada en el partido de General Paz, esta localidad combina naturaleza, patrimonio, tradiciones rurales y más de dos siglos de historia. Su laguna es la postal más conocida, aunque detrás de ese paisaje tranquilo aparece un relato marcado por fortines, blandengues y antiguos pobladores.

Ranchos, el pueblo que nació alrededor de un fuerte

La historia formal de Ranchos comenzó el 15 de enero de 1781, cuando fue instalado el Fuerte de Nuestra Señora del Pilar de los Ranchos. La construcción se encontraba cerca de la laguna y formaba parte de la línea defensiva de la frontera colonial.

Sin embargo, la región ya había sido habitada y recorrida por diferentes pueblos originarios. Investigaciones arqueológicas realizadas en los alrededores del río Salado y del arroyo El Siasgo encontraron evidencias de presencia humana de aproximadamente 3.500 años de antigüedad.

Es una alternativa perfecta para una escapada diferente Foto: Facebook / Alla Vamos

La ubicación del fuerte no fue elegida al azar. La zona del arroyo El Siasgo era estratégica porque allí el río Salado podía cruzarse con mayor facilidad. Por esa razón, el lugar se convirtió en un espacio de circulación, intercambio y conflicto entre distintas comunidades.

La instalación estuvo vinculada con la sexta compañía de Blandengues, bajo el mando del capitán Vicente Cortés. Alrededor de la guarnición comenzaron a levantarse ranchos y a instalarse familias que buscaban protección. Así, el pequeño asentamiento militar se transformó lentamente en un pueblo.

Una réplica que revive la antigua frontera bonaerense

Uno de los sitios más representativos de la localidad es la réplica del antiguo fortín, construida para recuperar parte de la memoria fundacional de Ranchos.

El fuerte original no solo tenía una función defensiva. También era un punto de encuentro y organización para quienes vivían en aquella zona de frontera. Con el paso de los años, las viviendas precarias dieron lugar a calles, comercios e instituciones.

El pueblo a menos de 2 horas de CABA que esconde un antiguo fortín Foto: Facebook / Alla Vamos

En sus primeros tiempos, Ranchos dependió de Magdalena y posteriormente pasó a formar parte de la jurisdicción de San Vicente. Durante la década de 1820 consiguió autonomía política con la designación de su primer juez de Paz, mientras que en 1855 se constituyó la primera municipalidad.

En 1891, el partido cambió su nombre por General Paz. Recién en 1971 la ciudad recuperó la denominación Ranchos, aunque el distrito mantuvo el nombre con el que se lo conoce actualmente.

La laguna de Ranchos, el gran atractivo natural

Además de su patrimonio histórico, la localidad posee un espacio natural que invita a bajar el ritmo. La Laguna de Ranchos es uno de los lugares más elegidos para caminar, descansar y disfrutar de una tarde al aire libre.

Rodeada por vegetación de llanura y habitada por numerosas especies de aves, ofrece un escenario ideal para la fotografía y la contemplación. Pero la laguna no es solamente un atractivo recreativo: su presencia fue fundamental para la instalación del fortín y el posterior crecimiento del pueblo.

Laguna de Ranchos. Foto: Facebook / Multimedio Digital.

El agua disponible, las pasturas cercanas y su posición estratégica explican por qué este rincón bonaerense terminó convirtiéndose en un asentamiento permanente.

El museo que guarda los secretos de Ranchos

Para conocer la historia local se puede visitar el Museo Histórico Marta Inés Martínez. Sus salas reúnen documentos, armas, objetos antiguos y diferentes piezas relacionadas con los orígenes del pueblo y la vida cotidiana en la campaña bonaerense.

Otro edificio destacado es el Palacio Municipal, inaugurado en 1939. Su torre central y su clásico reloj lo convirtieron en una de las construcciones más reconocibles del casco urbano.

Con una laguna, una réplica de su antiguo fortín y edificios históricos Foto: Facebook / Alla Vamos

En los alrededores también se encuentra la histórica estancia Negrete, cuyos orígenes se remontan a 1779. El casco actual fue construido en 1863 y, según los registros difundidos sobre el establecimiento, allí se habría jugado en 1875 uno de los primeros partidos de polo documentados en la Argentina.

Cómo llegar a Ranchos desde CABA

Ranchos se encuentra a unos 120 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, cerca de la intersección de las rutas provinciales 20 y 29.

El viaje en auto demanda alrededor de una hora y media o dos horas, dependiendo del tránsito y del punto de partida. Una vez allí, el paseo puede incluir el centro histórico, la réplica del fortín, el museo y una tarde frente a la laguna.

A menos de dos horas de CABA, Ranchos permite descubrir una parte poco conocida de la historia bonaerense, disfrutar de los sabores de campo y recorrer un pueblo que todavía conserva la tranquilidad de otros tiempos.