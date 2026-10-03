A cuatro horas de Buenos Aires: el balneario escondido que creció “al revés” hace 60 años y tiene playas enormes sin multitudes

Conserva médanos, naturaleza y extensas playas ideales para descansar lejos de las multitudes Foto: Instagram @epica.tur

Entre los destinos más concurridos de la Costa Atlántica todavía sobrevive un pequeño refugio donde el ruido parece quedar lejos. Se trata de Aguas Verdes, una localidad del Partido de La Costa que se destaca por sus playas amplias, sus médanos y una curiosidad urbanística que la vuelve única.

Es el único balneario de la región que creció perpendicular al mar. Su trazado se extiende sobre una franja de aproximadamente seis cuadras de ancho y unos tres kilómetros de largo, desde la playa hasta la Ruta Provincial 11.

Ubicada entre Costa del Este y La Lucila del Mar, Aguas Verdes ofrece una alternativa diferente para quienes buscan alejarse de las multitudes sin resignar los servicios necesarios para disfrutar de las vacaciones.

Aguas Verdes: el balneario que nació entre médanos

La historia oficial de la localidad comenzó el 17 de junio de 1966, cuando la firma inmobiliaria Vinelli realizó un remate de alrededor de 2.000 lotes. En aquel momento, el emprendimiento fue presentado como Balneario Duhau Aguas Verdes, en referencia a la familia propietaria de extensas tierras de la zona.

Con el paso de los años, el apellido desapareció del nombre y la localidad quedó registrada simplemente como Aguas Verdes.

Su particular trazado lo convirtió en un destino único de la Costa Atlántica Foto: Instagram @epica.tur

Durante sus primeros tiempos, llegar al balneario era una verdadera aventura. No existía un acceso asfaltado y los visitantes debían avanzar por la playa desde Mar del Tuyú o Mar de Ajó. El recorrido solamente podía realizarse cuando la marea estaba baja, ya que una crecida podía interrumpir completamente el paso.

Las primeras construcciones pertenecieron a familias pioneras que se instalaron entre la arena y los grandes médanos. Entre ellas se encontraba la casa de la familia Gonzalo, donde posteriormente funcionó el almacén “Quién diría”, uno de los comercios históricos del pueblo.

La transformación de un paisaje casi desierto

La electricidad comenzó a llegar a algunas viviendas hacia mediados de la década de 1970. En esos años también se abrieron las primeras calles mejoradas y se consolidó la conexión terrestre con las localidades vecinas.

La vegetación que identifica actualmente a Aguas Verdes tampoco apareció de manera espontánea. Los habitantes plantaron pinos, acacias y otras especies para fijar los médanos, reducir el movimiento de la arena y generar espacios protegidos del viento.

Una historia sorprendente y extensas playas casi sin gente Foto: Instagram @epica.tur

Ese proceso modificó lentamente el paisaje y permitió que el pueblo creciera sin perder su perfil natural. A diferencia de otros balnearios bonaerenses, en Aguas Verdes todavía predominan las casas bajas, las calles tranquilas y los terrenos rodeados de árboles.

Un centro cívico que concentra la vida del pueblo

La actividad cotidiana se organiza alrededor de la Plaza Islas Malvinas. En sus alrededores se encuentran la capilla Nuestra Señora de la Anunciación, establecimientos educativos, la Sociedad de Fomento, la Sala de Primeros Auxilios y el Polideportivo.

Otro símbolo de la zona es el Castillo Duhau, una de las primeras grandes construcciones levantadas en los alrededores. Su silueta todavía puede distinguirse desde algunos sectores de la playa, aunque se encuentra dentro de una propiedad privada y no está habilitado para visitas turísticas.

Playas enormes y médanos de hasta seis metros

El principal atractivo de Aguas Verdes es su costa. Las playas son amplias y suelen recibir menos visitantes que las de San Bernardo, Mar de Ajó o Santa Teresita, incluso durante la temporada de verano.

Aguas Verdes nació hace seis décadas Foto: Instagram @epica.tur

Sus médanos alcanzan aproximadamente seis metros de altura en algunos sectores. Allí pueden realizarse caminatas, paseos, cabalgatas y actividades como sandboard. Además, la tranquilidad del entorno convierte al lugar en una opción especialmente elegida por familias.

Frente al mar se encuentra Open Playa, situado en avenida Costanera y Sarmiento. El balneario cuenta con carpas equipadas, mesas, sillas, reposeras, vestuarios, duchas, baños, wifi, juegos, recreación y restaurante.

Para la temporada 2026-2027 ofrece modalidades Confort y Full. Los precios se informan según las fechas, la ubicación de la carpa y la duración de la reserva, por lo que se recomienda consultar antes de viajar.

Cuánto cuesta alojarse en Aguas Verdes

Como referencia de octubre de 2026, el precio promedio publicado para hospedarse en Aguas Verdes ronda los $80.700 por noche. Sin embargo, el valor puede aumentar durante enero, los fines de semana largos y las fechas de mayor demanda.

En los portales de alquiler temporario aparecen departamentos desde aproximadamente $65.000, mientras que las casas y los dúplex familiares pueden encontrarse entre $70.000 y $110.000. Las propiedades amplias, con mayor capacidad o ubicadas frente al mar, suelen superar esos valores.

Nació hace 60 años, creció “al revés” y tiene playas enormes casi sin gente Foto: Facebook / Sara Cuevas

Antes de reservar es importante verificar si la tarifa corresponde a una noche o a una estadía completa, cuántas personas están incluidas y cuáles son las condiciones de la propiedad.

Otra alternativa es el Camping Costa Silvestre, ubicado en avenida 9 de Julio y Fragata Fortuna, a unos 600 metros del mar. El establecimiento posee alrededor de 40 hectáreas de pinar y ofrece parcelas, dormis, cabañas, pileta, proveeduría, agua caliente, electricidad, parrillas y espacios deportivos.

Las tarifas del camping deben consultarse directamente, ya que varían según el alojamiento, la cantidad de personas y la época del año.

Cómo llegar desde Buenos Aires

Aguas Verdes se encuentra a unos 354 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. El viaje en auto puede demandar alrededor de cuatro horas, según el tránsito y las paradas realizadas durante el recorrido.

El camino habitual comienza por la Autovía 2 hasta Dolores, continúa por la Ruta Provincial 63 y luego conecta con la Ruta Provincial 11. En el GPS se puede ingresar “Aguas Verdes, Partido de La Costa, provincia de Buenos Aires”.

A seis décadas de su fundación, este pequeño pueblo mantiene aquello que muchos destinos costeros fueron perdiendo: silencio, naturaleza, construcciones bajas y playas con espacio suficiente para descansar sin quedar rodeado de gente.

Su particular trazado, su pasado de pioneros y su crecimiento sin grandes edificios explican por qué Aguas Verdes continúa siendo uno de los secretos mejor guardados de la Costa Atlántica.