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En 1880, Santa Fe entregó 2 millones de hectáreas para pagar una deuda: décadas después quedaron pueblos fantasmas y un bosque arrasado

Las tierras albergaban una de las mayores reservas de quebracho colorado del mundo. Una compañía extranjera construyó fábricas, ferrocarriles y poblaciones enteras, pero su retirada dejó una profunda herida ambiental y social en el norte argentino.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Dejó bosques arrasados, fábricas abandonadas y pueblos fantasmas
Dejó bosques arrasados, fábricas abandonadas y pueblos fantasmas Foto: Facebook / Regionlitoral
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Antes de que el norte de Santa Fe estuviera atravesado por trenes y grandes establecimientos industriales, la región se encontraba cubierta por un inmenso bosque de quebracho colorado. Su madera era tan resistente que su nombre habría surgido de la expresión popular “quiebra hachas”.

Sin embargo, su verdadera riqueza estaba en el tanino, una sustancia utilizada principalmente para curtir cueros. La creciente demanda internacional convirtió al quebracho en un recurso sumamente codiciado y cambió para siempre el destino del territorio.

Todo comenzó en 1872, cuando el gobierno de Santa Fe solicitó un préstamo a la firma londinense Murrieta & Co. La deuda no pudo pagarse según lo acordado y, después de varias negociaciones, las autoridades provinciales decidieron entregar tierras públicas.

En 1880, una ley permitió transferir 668 leguas cuadradas, equivalentes a cerca de dos millones de hectáreas, a capitales vinculados con empresarios europeos.

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La creación de un imperio en el norte de Santa Fe

Después de diferentes operaciones y fusiones, en 1906 nació The Forestal Land, Timber and Railways Company Limited, conocida popularmente como La Forestal.

La compañía comenzó a explotar los bosques ubicados entre el norte santafesino y el sur del Chaco. Gracias al tanino extraído del quebracho, llegó a ocupar un lugar dominante dentro del mercado internacional.

La explotación del quebracho
La región se encontraba cubierta por un inmenso bosque de quebracho colorado Foto: Archivo La Nación

Pero La Forestal no solamente instaló aserraderos. La empresa construyó cerca de 40 pueblos, aproximadamente 400 kilómetros de vías ferroviarias, fábricas, puertos y almacenes propios.

Localidades como Villa Ana, Villa Guillermina, La Gallareta y Tartagal crecieron alrededor de su actividad. Miles de trabajadores llegaron desde distintas provincias para desempeñarse como hacheros, carreros, ferroviarios y operarios industriales.

Los trenes transportaban los troncos desde los obrajes hasta las fábricas. Desde allí, el tanino y la madera eran enviados a los puertos para su exportación. Durante décadas, la compañía controló prácticamente toda la economía de la región.

Los pueblos donde todo pertenecía a la empresa

En muchas localidades, las viviendas, los comercios, el transporte y los servicios dependían de La Forestal. Incluso una parte de los salarios era pagada mediante vales o fichas que podían utilizarse en los almacenes vinculados con la propia compañía.

Este sistema provocaba que buena parte del dinero recibido por los trabajadores regresara a la empresa.

La explotación del quebracho
Entre las décadas de 1950 y 1960, La Forestal cerró progresivamente sus establecimientos Foto: Archivo La Nación

Los hacheros permanecían durante largos períodos en campamentos instalados dentro del monte y soportaban extensas jornadas laborales. Cuando el quebracho se agotaba en una zona, los obrajes eran trasladados hacia otro sector del bosque.

Con el paso de los años comenzaron los reclamos por mejores salarios y condiciones de vida. Entre 1919 y 1921 se desarrollaron huelgas que terminaron con despidos, persecuciones y una violenta represión.

El episodio pasó a la historia como la masacre de La Forestal, uno de los capítulos más dolorosos del movimiento obrero argentino. La cantidad exacta de víctimas continúa siendo motivo de debate entre investigadores e historiadores.

El bosque que tardó décadas en crecer y pocos años en desaparecer

El quebracho colorado necesita muchos años para desarrollarse, pero la tala avanzó mucho más rápido que su capacidad natural de regeneración.

Durante varias décadas fueron eliminadas enormes extensiones de bosque nativo. La explotación modificó los suelos, redujo la biodiversidad y favoreció procesos de erosión y degradación ambiental.

La riqueza producida por el tanino y la madera salió de la región, pero no generó una economía alternativa capaz de sostener a las comunidades cuando el recurso comenzó a agotarse.

La explotación del quebracho
En 1880, Santa Fe entregó 2 millones de hectáreas para pagar una deuda Foto: Archivo La Nación

Entre las décadas de 1950 y 1960, La Forestal cerró progresivamente sus establecimientos. Sin su principal fuente de empleo, miles de personas emigraron hacia Rosario, Santa Fe, Buenos Aires y otras ciudades.

De centros industriales a pueblos fantasmas

La retirada de la compañía dejó fábricas abandonadas, estaciones ferroviarias vacías y localidades prácticamente despobladas. Algunos pueblos lograron sobrevivir y buscar nuevas actividades económicas, pero otros quedaron marcados por las ruinas.

Cuando La Forestal terminó sus operaciones, el paisaje ya no era el mismo. El enorme bosque de quebracho había sido reemplazado por terrenos degradados, infraestructura abandonada y comunidades obligadas a reinventarse.

Lo que comenzó como una decisión para cancelar una deuda provincial terminó convirtiéndose en uno de los mayores procesos de explotación forestal de la historia argentina.

Más de un siglo después, las antiguas chimeneas, estaciones y fábricas todavía conservan la memoria de aquella época. El quebracho necesitó décadas para crecer, pero los trenes tardaron apenas unos años en llevárselo.

HistoriaSanta FePueblo
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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