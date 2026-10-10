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Tiene seis manzanas, nueve monumentos y un pino histórico: cómo es el lugar donde San Martín libró su única batalla en Argentina

Frente al río Paraná y a pocos kilómetros de Rosario, el Campo de la Gloria conserva las huellas del Combate de San Lorenzo, la primera victoria de los Granaderos a Caballo.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Campo de la Gloria
Frente al río Paraná, el Campo de la Gloria conserva las huellas del Combate de San Lorenzo Foto: Municipalidad de San Lorenzo
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A pocos metros del río Paraná, en la ciudad santafesina de San Lorenzo, existe un espacio donde la historia argentina continúa presente entre árboles, monumentos y antiguos muros conventuales. Se trata del Campo de la Gloria, el escenario en el que José de San Martín protagonizó su único combate en el actual territorio argentino.

El parque ocupa aproximadamente seis manzanas, con una extensión estimada de 300 metros de largo por 200 de ancho. Allí ocurrió, durante la madrugada del 3 de febrero de 1813, el Combate de San Lorenzo, una acción que duró pocos minutos, pero resultó decisiva para la defensa del litoral.

Actualmente, el predio forma un circuito histórico junto con el Convento San Carlos Borromeo y su museo. El recorrido permite observar el terreno de la batalla, conocer las dependencias utilizadas para atender a los heridos y descubrir la historia de los granaderos que participaron de aquella jornada.

Cómo es el Campo de la Gloria

El Campo de la Gloria se encuentra frente al Convento San Carlos Borromeo y fue declarado Monumento Histórico Nacional en 1940, en reconocimiento a su importancia dentro del proceso de independencia.

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Uno de los sectores más llamativos está formado por nueve prismas de concreto que recuerdan la procedencia de los granaderos muertos durante el enfrentamiento. Entre ellos había soldados originarios de Francia, Uruguay y Chile, además de diferentes provincias argentinas.

Campo de la Gloria
Allí tuvo lugar uno de los episodios más recordados de la historia argentina Foto: Wikipedia

Los pilares están acompañados por 16 mástiles que homenajean a los caídos. También se levantan dos estructuras con forma de alas, que representan las columnas en las que San Martín dividió a sus hombres para sorprender a las fuerzas realistas. Una llama votiva completa el conjunto como símbolo de recuerdo permanente.

La cercanía con el Paraná permite comprender la importancia estratégica del lugar. Desde esa zona podían vigilarse los movimientos de las embarcaciones realistas que navegaban por el río y desembarcaban para conseguir alimentos y provisiones.

La batalla que cambió la historia

El Combate de San Lorenzo fue el bautismo de fuego del Regimiento de Granaderos a Caballo, creado por San Martín en 1812. El objetivo era detener las incursiones realistas que amenazaban a las poblaciones ubicadas sobre las costas del Paraná.

San Martín mantuvo ocultos a sus hombres en las inmediaciones del convento y esperó el desembarco. Cuando las tropas enemigas avanzaron, los granaderos salieron divididos en dos columnas y atacaron desde diferentes flancos. La velocidad y el efecto sorpresa fueron determinantes.

Juan Bautista Cabral
Combate de San Lorenzo Foto: Wikipedia

Durante el combate, el caballo de San Martín cayó herido y dejó atrapada una de sus piernas. Los granaderos Juan Bautista Cabral y Juan Bautista Baigorria intervinieron para salvarlo. Cabral recibió heridas mortales y se convirtió posteriormente en uno de los grandes símbolos de aquella jornada.

Aunque fue una acción breve, la victoria impidió que los realistas continuaran moviéndose con libertad por esa zona del litoral. También fortaleció la reputación militar de San Martín y demostró la preparación de sus granaderos.

El convento que funcionó como hospital

El Convento San Carlos Borromeo tuvo un papel central después del enfrentamiento. Los franciscanos habían comenzado a construirlo a fines del siglo XVIII y, con el paso del tiempo, el establecimiento se convirtió en uno de los principales puntos de referencia de San Lorenzo.

Campo de la Gloria
El Convento San Carlos Borromeo Foto: Argentina.gob.ar.

Tras la batalla, las mesas del refectorio fueron utilizadas para atender a los heridos, mientras que el comedor se transformó en hospital de sangre. La huerta, por su parte, sirvió para sepultar a algunos de los soldados muertos.

San Martín también ocupó una de las celdas del convento. Según la tradición histórica, después del triunfo descansó bajo un árbol de la huerta y allí redactó o dictó el parte mediante el cual informó la victoria a Buenos Aires. Su recuerdo permanece asociado al denominado Pino Histórico de San Lorenzo.

Qué se puede visitar en el museo

Desde 1978, parte del edificio funciona como Museo Conventual San Carlos. Sus salas reúnen objetos históricos, documentos, arte sacro franciscano y diferentes piezas relacionadas con el Combate de San Lorenzo.

Campo de la Gloria
Tiene seis manzanas y nueve monumentos Foto: Wikipedia

Entre sus espacios más destacados aparecen el claustro original, la celda relacionada con San Martín, el antiguo refectorio y la cripta donde descansan restos de granaderos.

La visita permite reconstruir el episodio más allá de los relatos escolares. Quienes recorren el lugar pueden observar los pasillos utilizados por los frailes y comprender cómo un establecimiento religioso terminó convertido, en cuestión de minutos, en refugio y hospital.

Dónde queda el Campo de la Gloria

El Campo de la Gloria se encuentra en San Lorenzo, provincia de Santa Fe, aproximadamente a 30 kilómetros de Rosario. El convento está ubicado en Belgrano 430, frente al parque histórico y cerca del río Paraná.

Más de dos siglos después, el lugar conserva mucho más que monumentos. Allí permanecen la memoria de los primeros granaderos, la huella de una arriesgada estrategia militar y el recuerdo del día en que San Martín comenzó a construir su leyenda como Libertador.

HistoriaJosé de San MartínSanta Fe
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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