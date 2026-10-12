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En 1824, una familia compró una estancia cerca de Luján: allí escribió Esteban Echeverría y hoy guarda 40.000 libros y el archivo de Alberdi

La propiedad conserva construcciones del siglo XIX, manuscritos, códices medievales y miles de cartas enviadas a uno de los pensadores más importantes de la historia argentina.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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La estancia Los Talas
Tiene 40.000 libros antiguos y alrededor de 7.190 cartas enviadas a Juan Bautista Alberdi Foto: Facebook / Patricio V. de Obligado
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A pocos kilómetros de la ciudad de Luján, entre caminos rurales y árboles centenarios, existe una estancia que parece detenida en el tiempo. Se trata de Los Talas, una propiedad estrechamente relacionada con la literatura, las disputas políticas del siglo XIX y la construcción intelectual de la Argentina.

La estancia fue adquirida en 1824 por José Mariano Biaus, un productor rural que se instaló en una región todavía marcada por las dificultades de la frontera bonaerense. Con el paso de los años, aquel establecimiento dejó de ser solamente un espacio dedicado al campo: también se convirtió en refugio de escritores y en custodio de documentos de enorme valor histórico.

Uno de sus visitantes más reconocidos fue Esteban Echeverría, autor de El matadero y una de las principales figuras del romanticismo rioplatense.

La antigua estancia donde escribió Esteban Echeverría

La relación de amistad entre José Mariano Biaus y Esteban Echeverría llevó al escritor a pasar largas temporadas en Los Talas. La familia le reservaba una habitación en la que podía descansar, leer y trabajar alejado del movimiento de Buenos Aires.

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En ese paisaje dominado por la llanura, los árboles y la vida rural, Echeverría habría escrito parte de Insurrección de los libres del Sud y comenzado La cautiva, una de sus obras más recordadas.

La estancia Los Talas
Conserva la habitación utilizada por Esteban Echeverría Foto: Facebook / Patricio V. de Obligado

La propiedad atravesó sus momentos más difíciles alrededor de 1840. Debido a la vinculación de Biaus con el sector unitario, la estancia fue confiscada durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas. Su propietario debió exiliarse en Montevideo y la familia recién consiguió recuperar Los Talas después de la caída de Rosas, tras la batalla de Caseros de 1852.

Los orígenes del lugar, sin embargo, se remontan mucho más atrás. Las primeras referencias sobre esas tierras aparecen en 1635, cuando fueron entregadas mediante una merced real. Posteriormente pasaron por diferentes propietarios hasta ser compradas por Biaus durante la década de 1820.

Una biblioteca de 40.000 libros en medio del campo

Décadas después, Los Talas sumó otro capítulo sorprendente. El escritor, editor e historiador Jorge Furt comenzó a reunir libros antiguos, correspondencia, manuscritos y documentos hasta formar una extraordinaria biblioteca privada.

Esteban Echeverría, escritor. Foto: cultura.gob
Esteban Echeverría, escritor. Foto: cultura.gob

La colección llegó a tener aproximadamente 40.000 volúmenes. Entre sus estantes se conservaron códices medievales del siglo XIII, incunables, ediciones anteriores a 1800 y piezas vinculadas con la historia política y literaria argentina.

La estancia se transformó así en un valioso centro documental, consultado por investigadores de instituciones argentinas y extranjeras. Pero su tesoro más importante es el Archivo Juan Bautista Alberdi.

El archivo de Alberdi que pudo abandonar la Argentina

En 1946, Jorge Furt hipotecó un campo para reunir el dinero necesario y comprar el archivo de Juan Bautista Alberdi, luego de que el material fuera ofrecido al Estado argentino sin obtener una respuesta favorable.

Gracias a esa decisión, los documentos permanecieron en el país. El archivo posee 119 libretas y hojas con apuntes, borradores y textos originales, además de alrededor de 7.190 cartas dirigidas a Alberdi.

La colección también conserva correspondencia relacionada con Domingo Faustino Sarmiento, Esteban Echeverría, Florencio Varela y Bartolomé Mitre. Las tachaduras, correcciones y diferentes versiones permiten reconstruir cómo Alberdi elaboraba y revisaba sus ideas antes de publicar sus obras.

Un rincón bonaerense que conserva la memoria nacional

Los Talas mantiene una combinación poco frecuente: arquitectura rural del siglo XIX, literatura, documentos políticos y miles de libros antiguos. Sus corredores, habitaciones y patios todavía conservan rastros de la antigua vida de campo.

La estancia Los Talas
La estancia Los Talas está ubicada cerca de Luján Foto: Facebook / Patricio V. de Obligado

Lo que comenzó como un establecimiento rural comprado en 1824 terminó transformándose en un verdadero archivo de la memoria argentina. Allí no solo encontró refugio Esteban Echeverría: también lograron sobrevivir documentos que permiten conocer de cerca el pensamiento de Juan Bautista Alberdi y otras figuras decisivas del país.

Casi dos siglos después, la estancia Los Talas continúa resguardando una parte poco conocida de la historia argentina, entre árboles, paredes antiguas y estantes repletos de libros.

HistoriaLujánTurismo
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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