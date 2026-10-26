En 1834, Rivadavia trajo abejas europeas para impulsar una nueva industria: el viaje terminó en el exilio y las colmenas nunca llegaron a Buenos Aires

Las abejas europeas llegaron al Río de la Plata durante el siglo XIX Foto: Instagram @abejasnativasargentinas

Hoy resulta difícil imaginar los campos argentinos sin colmenas. Las abejas aparecen entre cultivos, montes frutales y extensas superficies de flores silvestres, mientras miles de productores recolectan una miel reconocida en distintos mercados internacionales. Sin embargo, la apicultura moderna no estuvo presente desde el comienzo de la historia nacional.

Uno de sus primeros antecedentes se remonta a 1834, cuando Bernardino Rivadavia regresó desde Francia con colmenas de abejas europeas. Su intención era introducir una actividad que ya tenía un importante desarrollo en diferentes países del Viejo Continente.

El proyecto no salió como esperaba. El expresidente fue obligado a abandonar nuevamente el país y las colmenas terminaron instaladas en Colonia del Sacramento, en el actual Uruguay.

Aquel episodio, prácticamente olvidado, fue el comienzo de una historia marcada por viajes transatlánticos, fracasos, conflictos políticos y nuevos intentos de aclimatación.

El proyecto de Rivadavia que no pudo concretarse en la Argentina

Durante las primeras décadas del siglo XIX, las abejas melíferas europeas eran consideradas una herramienta capaz de generar nuevos productos rurales. Además de la miel, permitían obtener cera para fabricar velas y otros elementos cotidianos.

La introducción de animales, plantas y técnicas productivas formaba parte de una idea de modernización muy extendida entre los dirigentes de la época. En esos años también se promovía la llegada de especialistas extranjeros, colecciones de historia natural, semillas y especies vegetales procedentes de Europa.

Rivadavia intentó introducir colmenas europeas en 1834 Foto: Instagram @abejasnativasargentinas

Bernardino Rivadavia habría realizado un primer intento de introducir Apis mellifera incluso antes de junio de 1827. Según un testimonio histórico recuperado por Domingo Faustino Sarmiento, aquellas abejas no prosperaron.

Bernardino Rivadavia Foto: Archivo

La documentación disponible no permite establecer con precisión cuántas colmenas llegaron ni cuál fue la causa de su desaparición.

El intento de 1834 tampoco consiguió establecerlas en Buenos Aires. Al regresar después de varios años en el exterior, Rivadavia no recibió autorización para desembarcar y debió dirigirse hacia la costa oriental del Río de la Plata.

Según las reconstrucciones históricas de la apicultura nacional, las colmenas fueron finalmente instaladas en Colonia del Sacramento.

Las abejas europeas regresaron más de veinte años después

El fracaso no detuvo para siempre la llegada de estos insectos. Durante la década de 1850 surgieron nuevos proyectos destinados a desarrollar la apicultura en distintas provincias argentinas.

En 1855 se produjo una de las primeras introducciones documentadas de la abeja italiana, Apis mellifera ligustica, en Mendoza. Dos años después se registró otro ingreso de abejas europeas en Entre Ríos.

En diciembre de 1857, Domingo Faustino Sarmiento publicó en el diario El Nacional un artículo dedicado a la importancia de las abejas. Allí recordó los intentos de Rivadavia y presentó a la apicultura como una industria capaz de aprovechar la miel contenida en millones de flores.

Para los impulsores de la actividad, las colmenas no eran solamente una curiosidad natural. Eran pequeñas unidades productivas capaces de generar miel, cera y un servicio esencial para el mundo vegetal: la polinización.

Cómo las colmenas cambiaron el paisaje productivo argentino

Con el paso de las décadas, la apicultura comenzó a extenderse por las provincias agrícolas. La abundancia de pasturas, montes, frutales y cultivos ofreció enormes superficies de floración.

Los productores incorporaron técnicas y equipamiento que permitían revisar las colonias y extraer la miel sin destruirlas. La actividad dejó gradualmente de depender de experiencias aisladas y comenzó a integrarse con otras producciones rurales.

Las abejas europeas encontraron en la Argentina una diversidad ambiental extraordinaria. Dependiendo de la región, podían aprovechar floraciones de praderas, frutales, especies forestales y vegetación silvestre.

La apicultura comenzó a expandirse décadas después Foto: Instagram @ser.abeja

Esa variedad terminó dando origen a mieles con diferentes colores, aromas, sabores y características.

La expansión también abrió interrogantes ambientales. Antes de la llegada de Apis mellifera, el territorio ya contaba con numerosas especies de abejas nativas y otros insectos polinizadores.

Por ese motivo, la convivencia entre las abejas introducidas y los polinizadores silvestres constituye actualmente un asunto relevante para la conservación de la biodiversidad.

De un cargamento frustrado a una actividad nacional

La historia de las primeras colmenas demuestra que el desarrollo apícola argentino no respondió a un único acontecimiento. Hubo intentos fallidos, introducciones en distintas provincias y protagonistas que imaginaron la actividad mucho antes de que alcanzara una escala comercial.

El episodio protagonizado por Bernardino Rivadavia resume buena parte de las contradicciones del siglo XIX: un proyecto pensado para modernizar la producción terminó desviado por el exilio, las luchas políticas y la inestabilidad institucional.

Las primeras colmenas no lograron llegar a Buenos Aires Foto: Instagram @abejasnativasargentinas

Aquellas colmenas nunca llegaron al destino previsto. No obstante, la idea que transportaban atravesó el Río de la Plata y sobrevivió al fracaso.

Más de veinte años después, nuevas abejas europeas ingresaron al país y comenzaron a establecerse de manera definitiva. Lo que en 1834 fue un experimento interrumpido terminó convirtiéndose, con el paso del tiempo, en una actividad estrechamente ligada al paisaje rural argentino.