En 1859, un marino se instaló en una isla casi desierta de la Patagonia: 24 años después, murió pobre y convertido en prócer

Piedra Buena navegó por los mares más peligrosos del sur Foto: Argentina.gob.ar.

En 1859, cuando buena parte de la Patagonia permanecía aislada y sin presencia estable del Estado, un joven marino argentino remontó el río Santa Cruz y se instaló en una pequeña isla azotada por el viento.

Se llamaba Luis Piedra Buena, tenía 26 años y conocía los mares australes desde la adolescencia. El lugar elegido fue la actual isla Pavón, donde construyó una vivienda, organizó una factoría comercial y comenzó una tarea que terminaría siendo decisiva para la presencia argentina en la región.

Sin grandes buques ni recursos oficiales, Piedra Buena convirtió aquella isla en un refugio, centro de intercambio y puesto estratégico. Durante años auxilió navegantes, rescató tripulaciones extranjeras y recorrió territorios que casi no figuraban en la vida cotidiana del país.

Quién fue Luis Piedra Buena

Nacido el 24 de agosto de 1833 en Carmen de Patagones, Piedra Buena creció rodeado de barcos, puertos y relatos de navegación. Desde muy joven se internó en el Atlántico Sur y adquirió experiencia en algunos de los pasos marítimos más peligrosos del mundo.

Antes de cumplir 20 años ya conocía el cabo de Hornos, una zona temida por sus vientos, bajas temperaturas y corrientes imprevisibles.

Luis Piedra Buena, el marino que defendió la Patagonia Foto: Argentina.gob.ar.

En 1859 se estableció en isla Pavón, ubicada en el río Santa Cruz. Allí levantó una factoría e inició intercambios comerciales con las comunidades tehuelches. El sitio también funcionó como punto de abastecimiento para quienes atravesaban la región.

La bandera argentina izada por el marino se convirtió en una de las escasas señales de soberanía nacional existentes en aquellas latitudes.

Los refugios que construyó para salvar náufragos

Uno de los datos menos conocidos de su historia fue la creación de refugios para sobrevivientes de naufragios.

La isla de los Estados, situada al este de Tierra del Fuego, representaba un peligro constante. Sus costas rocosas y el clima extremo podían dejar a una tripulación aislada durante semanas.

El río Santa Cruz fue clave en su misión Foto: Argentina.gob.ar.

Piedra Buena colocó refugios y provisiones para quienes consiguieran llegar a tierra. No distinguía nacionalidades ni banderas: auxiliaba a cualquier navegante que estuviera en peligro.

Su labor humanitaria fue reconocida incluso fuera de la Argentina. Autoridades extranjeras destacaron los rescates realizados por el marino en los mares australes.

Perdió su goleta y construyó otro barco con los restos

Durante una expedición, su goleta quedó destruida en la isla de los Estados. Piedra Buena y sus hombres quedaron atrapados en uno de los lugares más hostiles del territorio.

Sin embargo, el marino aprovechó los restos del naufragio para construir un pequeño cúter, bautizado Luisito. Con aquella embarcación improvisada lograron regresar al mar.

La proeza demostró no solo sus conocimientos navales, sino también su capacidad para sobrevivir sin asistencia en condiciones extremas.

Defendió la Patagonia sin cobrar un sueldo

En 1863, Piedra Buena fue designado capitán honorario de la Marina, aunque cumplió parte de sus funciones sin recibir una remuneración regular.

Isla Pavón, donde instaló su factoría en 1859 Foto: Argentina.gob.ar.

Su misión era recorrer el sur, observar el movimiento de buques extranjeros y sostener la presencia argentina. Buena parte de esa tarea fue realizada con embarcaciones y recursos propios.

En 1868, el Estado le concedió derechos sobre isla Pavón, islas cercanas y tierras asociadas con sus establecimientos. Fue un reconocimiento a los años durante los cuales había actuado en zonas donde la presencia oficial era mínima.

El triste final de Luis Piedra Buena

El marino murió en Buenos Aires el 10 de agosto de 1883, pocos días antes de cumplir 50 años. Pese a los servicios prestados, terminó su vida lejos de la riqueza y del reconocimiento masivo.

Su legado permaneció en la Patagonia. Isla Pavón se transformó en un sitio histórico y el poblado cercano fue bautizado Comandante Luis Piedra Buena.

Su historia expone una forma diferente de ejercer soberanía: permanecer en los lugares más inhóspitos, auxiliar a desconocidos y sostener la bandera argentina cuando el Estado todavía no podía hacerlo.

No necesitó conducir grandes ejércitos. Sus herramientas fueron barcos modestos, conocimientos náuticos y la determinación de instalarse donde muy pocos se animaban a llegar.