comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

A fines del siglo XIX, una avenida porteña le dio su nombre a todo un barrio: fue camino de carros, refugio de escritores y cuna del tango

La avenida Boedo nació en una zona semirrural de Buenos Aires y terminó construyendo una identidad que trascendió sus veredas. Es la única arteria de la Ciudad que le dio su nombre a uno de los 48 barrios porteños.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Avenida Boedo
Boedo creció alrededor de su avenida Foto: Instagram @bacapitalgastronomica
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Mucho antes de sus tradicionales cafés y marquesinas, la avenida Boedo era un camino transitado por carros, arrieros y animales que se dirigían hacia los antiguos mataderos.

A finales del siglo XIX, el paisaje estaba dominado por tambos, molinos, pulperías y hornos de ladrillos. La llegada de los tranvías y de miles de inmigrantes transformó aquella zona semirrural en uno de los sectores con mayor identidad cultural de Buenos Aires.

Lo más curioso es que la avenida no recibió el nombre del barrio. Ocurrió al revés: su importancia fue tan grande que terminó bautizando a toda la zona. Por eso, Boedo es reconocido como el único barrio porteño cuyo nombre proviene directamente de una avenida.

Quién fue Mariano Boedo

La avenida recuerda a Mariano Joaquín Boedo, abogado y dirigente político nacido en Salta el 25 de julio de 1782.

Contenido Recomendado

En 1852, Urquiza venció junto a un palomar con 10.000 nidos:tenía tres anillos, cuatro accesos y cambió la historia argentina

Palomar de Caseros

En 1810, la hija de un prócer huyó para casarse con su rival político:dos años después, compró armas para la Revolución

Ángela Castelli
Mariano Boedo Foto: Wikipedia

Fue diputado por su provincia en el Congreso de Tucumán, ocupó la vicepresidencia y firmó el Acta de la Independencia del 9 de julio de 1816. Murió en 1819, cuando tenía solamente 37 años.

Décadas más tarde, el 6 de marzo de 1882, la administración de Torcuato de Alvear incorporó su apellido al mapa porteño. Así comenzó la historia oficial de una calle que terminaría identificando a todo un barrio.

De camino de carros a barrio de inmigrantes

Durante sus primeros años, Boedo era una vía utilizada por vehículos de tracción a sangre y tropillas de animales. La zona tenía terrenos bajos y anegadizos, mientras que la actividad de los hornos de ladrillos dejaba grandes pozos donde se acumulaba el agua.

Avenida Boedo
Boedo, la avenida que bautizó a un barrio Foto: Wikipedia

La llegada del tranvía aceleró el crecimiento urbano. Las antiguas quintas fueron divididas, aparecieron nuevas viviendas y se multiplicaron los comercios.

A comienzos del siglo XX, numerosos inmigrantes españoles e italianos se instalaron en el lugar. Junto con ellos surgieron sociedades de fomento, sindicatos, bibliotecas, teatros y espacios de debate político.

El movimiento literario que nació en Boedo

En la década de 1920 apareció el denominado Grupo Boedo, integrado por escritores y artistas interesados en retratar la desigualdad, los conflictos sociales y la vida de los trabajadores.

Alrededor de la editorial de Antonio Zamora, ubicada en Boedo 837, se reunieron autores como Elías Castelnuovo, Álvaro Yunque, Leónidas Barletta y Roberto Mariani.

Avenida Boedo
La avenida Boedo es sinónimo de tango e historia Foto: Wikipedia

Desde entonces, Boedo dejó de ser solamente una dirección. Su nombre comenzó a representar una forma de comprender la literatura, el arte y la realidad social argentina.

La esquina que se convirtió en símbolo del tango

El tango terminó de consolidar la identidad del barrio. La intersección de Boedo y San Juan se convirtió en un punto de encuentro para músicos, escritores, actores y vecinos.

En esa esquina funcionó el antiguo Café del Aeroplano, relacionado posteriormente con la figura de Homero Manzi y con la memoria del tango porteño.

San Juan y Boedo: la Esquina Homero Manzi Foto: Turismo Buenos Aires

La avenida se extiende desde Rivadavia hasta Caseros y posee alrededor de 21 cuadras. Debajo de uno de sus sectores más concurridos funciona la estación Boedo de la Línea E del subte.

Aunque su identidad se había construido mucho antes, Boedo fue reconocido oficialmente como barrio en 1972. Su aniversario se celebra cada 25 de julio, fecha del nacimiento de Mariano Joaquín Boedo.

Hoy, la avenida continúa siendo su columna vertebral. En sus veredas conviven casas antiguas, edificios modernos, comercios, cafés y espacios culturales.

Boedo primero fue camino, después avenida y finalmente barrio. Una transformación que la convirtió en una excepción porteña: no heredó la identidad de una zona, sino que fue capaz de creársela.

HistoriaBoedoAvenidas
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

Notas Más leídas

  1. En 1832, un joven médico salvó a San Martín y a su hija del cólera:48 años después, cumplió el último deseo del Libertador

    En 1832, un joven médico salvó a San Martín y a su hija del cólera: 48 años después, cumplió el último deseo del Libertador

  2. En los años 70, Chile introdujo salmones para crear una industria:hoy el gigante del Pacífico invade los ríos de la Patagonia argentina

    En los años 70, Chile introdujo salmones para crear una industria: hoy el gigante del Pacífico invade los ríos de la Patagonia argentina

  3. En 1810, la hija de un prócer huyó para casarse con su rival político:dos años después, compró armas para la Revolución

    En 1810, la hija de un prócer huyó para casarse con su rival político: dos años después, compró armas para la Revolución

  4. Fue fundada por 530 inmigrantes, nació por impulso de Urquiza y conserva objetos de los primeros colonos:cómo es la joya histórica de Entre Ríos

    Fue fundada por 530 inmigrantes, nació por impulso de Urquiza y conserva objetos de los primeros colonos: cómo es la joya histórica de Entre Ríos

  5. En 1928, Argentina trajo un árbol venenoso de China para fabricar pinturas:llegó a procesar 60.000 toneladas y finalmente terminó abandonado

    En 1928, Argentina trajo un árbol venenoso de China para fabricar pinturas: llegó a procesar 60.000 toneladas y finalmente terminó abandonado
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Milei, expectante por las elecciones en Brasil:apuesta a un triunfo de Bolsonaro para consolidar la derecha internacional

Javier Milei y Flávio Bolsonaro

Reforma del Banco Central:el Gobierno busca revertir en Diputados los cambios clave que aprobó el Senado

Caso $LIBRA:Milei no descartó iniciar acciones legales contra “periodistas delincuentes” que realizaron una “operación” en su contra

Javier Milei festejó que Benjamín Netanyahu haya respaldado el reclamo de la Argentina por las Malvinas

Economía

Noviembre llega con cambios para los jubilados:aumento, bono y nuevas fechas de cobro

Oficinas de ANSES

Reintegros de Cuenta DNI:cómo ahorrar hasta $35.000 en compras este domingo 25 de octubre

El Banco Central compró más de USD 1.200 millones en lo que va de octubre y las reservas superan los USD 50.000 millones

Jubilación anticipada de ANSES:quiénes pueden retirarse antes de los 60 años y qué requisitos deben cumplir

Internacionales

Balotaje en Brasil, EN VIVO:la Justicia extendió la votación hasta las 19 y suspendieron el escrutinio

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, candidato del Partido de los Trabajadores (PT) que busca la reelección, asiste a un acto de cierre de campaña previo a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en la playa de Copacabana, Río de Janeiro, Brasil.

La líder venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, logró volver a Venezuela tras más de 10 meses en el exilio:“Estoy aquí, con ustedes”

Quién es Flávio Bolsonaro, el candidato elegido por Jair para enfrentar a Lula da Silva en las elecciones en Brasil

Lula da Silva:vendió naranjas, fue obrero metalúrgico y ahora busca su cuarto mandato como presidente de Brasil a los 80 años