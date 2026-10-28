Meses antes de que San Martín cruzara los Andes, un prócer atravesó la Cordillera sin tomar apuntes en 1816: sus recuerdos ayudaron a liberar Chile

El prócer que se convirtió en un “mapa humano” Foto: Argentina.gob.ar.

La Independencia argentina no se construyó únicamente en los campos de batalla. Detrás de las grandes victorias también hubo espías, científicos, técnicos y emisarios secretos que arriesgaron su vida para obtener información.

Uno de esos protagonistas fue José Antonio Álvarez Condarco, un militar tucumano que, en 1816, atravesó la Cordillera con una misión oficial y otra completamente secreta: debía observar los caminos hacia Chile y recordar cada detalle sin tomar apuntes.

Su memoria se transformó en una herramienta fundamental para una de las campañas militares más ambiciosas de la historia sudamericana.

Quién fue el prócer que se convirtió en un “mapa humano”

Álvarez Condarco nació en Tucumán alrededor de 1780. Fue ingeniero, cartógrafo, militar y especialista en la fabricación de pólvora y explosivos. Su formación técnica lo convirtió en una figura especialmente valiosa para los revolucionarios.

En Córdoba trabajó en la producción de pólvora y contribuyó a mejorar su fabricación. Más tarde pasó a integrar el círculo cercano de San Martín, quien lo nombró ayudante de campo y secretario privado.

Sin embargo, había una cualidad que lo distinguía del resto: poseía una extraordinaria memoria visual. El Libertador decidió aprovechar esa capacidad para conseguir información sobre los pasos cordilleranos.

La misión secreta que podía costarle la vida

A fines de 1816, San Martín preparaba en Mendoza el avance del Ejército de los Andes. Para trasladar soldados, caballos, mulas, cañones y provisiones necesitaba conocer las pendientes, los cursos de agua y los lugares donde las tropas podían descansar.

También debía saber si los realistas habían instalado defensas en los caminos.

Cruce de los Andes de San Martín Foto: Wikipedia

San Martín le encargó entonces a Álvarez Condarco que cruzara hacia Chile. Oficialmente debía entregarle al gobernador realista Francisco Casimiro Marcó del Pont una copia de la Declaración de la Independencia de las Provincias Unidas. Pero esa era solamente la misión visible.

El verdadero objetivo consistía en examinar el terreno y memorizar el recorrido. No podía realizar dibujos ni escribir observaciones, ya que cualquier anotación podía demostrar que actuaba como espía.

Atravesó dos caminos sin escribir una sola palabra

Álvarez Condarco ingresó a Chile por el paso de Los Patos, una ruta extensa, difícil y rodeada de enormes obstáculos naturales.

Luego de recibir el documento, Marcó del Pont decidió expulsarlo. El gobernador ordenó que regresara a Mendoza por el camino más corto: el paso de Uspallata.

Sin saberlo, el funcionario realista le permitió conocer dos de las rutas que poco después utilizaría el Ejército de los Andes.

Álvarez Condarco memorizó los pasos de la Cordillera Foto: Argentina.gob.ar.

Durante ambos recorridos, el enviado observó quebradas, pendientes, ríos, sitios de descanso y posibles posiciones defensivas. Toda esa información quedó guardada en su memoria hasta su regreso a Mendoza.

Cuando volvió, reconstruyó los trayectos y proporcionó datos que ayudaron a completar los mapas y la planificación de la campaña libertadora.

La estrategia que confundió a los realistas

La misión formaba parte de un plan mucho mayor. San Martín difundió rumores y empleó agentes para convencer a los españoles de que el ataque podía producirse por distintos sectores.

El propósito era obligarlos a dividir sus tropas a lo largo de la frontera. Mientras tanto, el Ejército de los Andes se organizaba en Mendoza para avanzar mediante diferentes columnas.

Dentro de ese sistema de inteligencia, Álvarez Condarco se convirtió en una especie de “mapa humano”. Sus recuerdos permitieron anticipar dificultades y reducir parte de la incertidumbre que representaba movilizar un ejército completo por la montaña.

El avance comenzó en enero de 1817. Semanas después, las fuerzas patriotas consiguieron una victoria decisiva en la batalla de Chacabuco, ocurrida el 12 de febrero, y abrieron el camino para la liberación de Chile.

El triste final de un protagonista olvidado

Álvarez Condarco continuó colaborando con la causa independentista, aunque nunca alcanzó la popularidad de otros protagonistas de aquella época.

Murió en Santiago de Chile el 17 de diciembre de 1855. Sus últimos años estuvieron marcados por las dificultades económicas y el olvido, un destino muy diferente del reconocimiento que recibió San Martín.

Más de dos siglos después, su historia revela que el Cruce de los Andes comenzó mucho antes de que los soldados subieran a la montaña. También demuestra que la Independencia necesitó inteligencia, ciencia, logística y misiones secretas.

Álvarez Condarco no lideró una batalla famosa ni quedó inmortalizado sobre un caballo. Su hazaña fue diferente: atravesó la Cordillera, guardó dos caminos enteros en su cabeza y regresó para convertir sus recuerdos en una ruta hacia la libertad.