Fue una tanguería en los años 70, quedó abandonada y recién en 2003 se recuperó: hoy es la casa museo de Carlos Gardel en el Abasto

La vivienda de Gardel se convirtió en museo en 2003 Foto: Instagram @museocasagardel

En 1926, Carlos Gardel compró una casa en el barrio porteño del Abasto para su madre, Berta Gardès. La propiedad se convirtió en un refugio familiar para el cantante, que comenzaba a consolidar su carrera internacional. Sin embargo, después de su muerte en 1935, el inmueble atravesó diferentes transformaciones y terminó abandonado.

Recién el 4 de marzo de 2003, casi 77 años después de aquella compra, la vivienda reabrió como el Museo Casa Carlos Gardel. Actualmente, el edificio ubicado en Jean Jaurès 735 permite conocer parte de la vida privada del artista y la historia del tango argentino.

Antes de Gardel: la casa que funcionó como prostíbulo

La historia de la propiedad comenzó mucho antes de la llegada del cantante.

Los planos de 1904 muestran una vivienda de una sola planta, sin ventanas hacia la calle y con habitaciones conectadas mediante un patio.

La casa que fue una tanguería durante los años 70 Foto: Instagram @museocasagardel

En 1915, el edificio tenía una estructura diferente: se había incorporado un segundo piso y funcionaba como prostíbulo, con nueve habitaciones pequeñas e independientes.

En 1921, Ramón Gorina, aficionado al turf y conocido de Gardel, realizó modificaciones para convertir nuevamente el inmueble en una vivienda familiar. Cinco años después, la propiedad cambiaría de dueño.

La compra de 1926: el regalo de Gardel para su madre

El 9 de junio de 1926, Carlos Gardel adquirió la casa a Ramón Gorina, apenas cinco días antes del cumpleaños de su madre.

El cantante buscaba ofrecerle un hogar estable a Berta Gardès, quien había trabajado como planchadora para mantener a su familia durante sus primeros años en Buenos Aires.

El Museo Casa Carlos Gardel, ubicado en Jean Jaurès 735 Foto: Instagram @museocasagardel

En 1927, ambos comenzaron a vivir en la propiedad, una típica casa chorizo, con habitaciones distribuidas alrededor de patios.

Allí, Gardel organizaba reuniones con familiares y amigos cuando regresaba de sus viajes. Aunque sus compromisos internacionales eran frecuentes, mantuvo la vivienda como referencia familiar hasta su última partida de Argentina, el 7 de noviembre de 1933.

De la muerte de Gardel al abandono de la propiedad

El 24 de junio de 1935, Carlos Gardel murió en un accidente aéreo en Medellín, Colombia, cuando tenía 44 años.

Su madre continuó vinculada con la vivienda hasta su fallecimiento, el 7 de julio de 1943. Posteriormente, la propiedad quedó en manos de Armando Defino, último representante del cantante, quien la vendió en 1949.

Carlos Gardel compró la propiedad en 1926 para su madre Foto: Turismo Buenos Aires

Durante las décadas siguientes, el inmueble tuvo diferentes propietarios y usos. En los años 70 se convirtió en una tanguería, conocida como Casa de Carlos Gardel.

Para adaptar los ambientes, se demolieron paredes interiores que separaban habitaciones y patios, alterando considerablemente su distribución original.

Después, el establecimiento atravesó años de abandono, hasta que surgió un proyecto para recuperar su valor histórico.

La recuperación de 1996 y la inauguración del museo en 2003

La transformación comenzó en 1996, cuando la empresa Proden S. A. compró la propiedad con la intención de donarla a la Ciudad de Buenos Aires.

En 1997, el inmueble fue reconocido como Lugar Histórico Nacional, mediante el Decreto 437/97.

La histórica casa de Carlos Gardel en el barrio del Abasto Foto: Turismo Buenos Aires

La donación se concretó en 2000 y la escritura se formalizó al año siguiente, permitiendo avanzar con las obras.

Finalmente, el 4 de marzo de 2003 se inauguró el Museo Casa Carlos Gardel.

La restauración recreó la vida doméstica de principios del siglo XX mediante mobiliario, carpinterías y materiales de época. En 2017, el museo fue reinaugurado con una propuesta renovada.

Dónde queda la casa de Carlos Gardel y qué conserva actualmente

El museo se encuentra en Jean Jaurès 735, en el barrio del Abasto, Ciudad de Buenos Aires.

Su colección incluye fotografías, documentos, objetos históricos y registros musicales relacionados con la trayectoria del cantante. También presenta reproducciones autenticadas de su partida de nacimiento y testamento manuscrito.

Cien años después de la compra de Gardel, la antigua vivienda continúa abierta al público como testimonio de la historia del tango y de uno de sus mayores exponentes internacionales.