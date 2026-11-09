comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Fue una tanguería en los años 70, quedó abandonada y recién en 2003 se recuperó: hoy es la casa museo de Carlos Gardel en el Abasto

Carlos Gardel compró la propiedad en 1926 para su madre, Berta Gardès. Antes había funcionado como prostíbulo y, décadas después, sufrió modificaciones que alteraron su estructura. Tras años de abandono, fue restaurada y convertida en un museo dedicado al Zorzal Criollo.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Museo Carlos Gardel
La vivienda de Gardel se convirtió en museo en 2003 Foto: Instagram @museocasagardel
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

En 1926, Carlos Gardel compró una casa en el barrio porteño del Abasto para su madre, Berta Gardès. La propiedad se convirtió en un refugio familiar para el cantante, que comenzaba a consolidar su carrera internacional. Sin embargo, después de su muerte en 1935, el inmueble atravesó diferentes transformaciones y terminó abandonado.

Recién el 4 de marzo de 2003, casi 77 años después de aquella compra, la vivienda reabrió como el Museo Casa Carlos Gardel. Actualmente, el edificio ubicado en Jean Jaurès 735 permite conocer parte de la vida privada del artista y la historia del tango argentino.

Antes de Gardel: la casa que funcionó como prostíbulo

La historia de la propiedad comenzó mucho antes de la llegada del cantante.

Los planos de 1904 muestran una vivienda de una sola planta, sin ventanas hacia la calle y con habitaciones conectadas mediante un patio.

Contenido Recomendado

Cerró para ser restaurado y recién en diciembre de 2024 volvió a abrir:hoy es un bodegón de CABA con 117 años de historia que recibió a Tita Merello y Ernesto Sábato

El Hipopótamo

El Papa León XIV estudió la historia de San Martín, libertador de Perú en 1821:aprobó un examen en 2015 y 11 años después lo homenajeó en Buenos Aires

El papa León XIV visita el Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia en la Plaza San Martín.
Museo Carlos Gardel
La casa que fue una tanguería durante los años 70 Foto: Instagram @museocasagardel

En 1915, el edificio tenía una estructura diferente: se había incorporado un segundo piso y funcionaba como prostíbulo, con nueve habitaciones pequeñas e independientes.

En 1921, Ramón Gorina, aficionado al turf y conocido de Gardel, realizó modificaciones para convertir nuevamente el inmueble en una vivienda familiar. Cinco años después, la propiedad cambiaría de dueño.

La compra de 1926: el regalo de Gardel para su madre

El 9 de junio de 1926, Carlos Gardel adquirió la casa a Ramón Gorina, apenas cinco días antes del cumpleaños de su madre.

El cantante buscaba ofrecerle un hogar estable a Berta Gardès, quien había trabajado como planchadora para mantener a su familia durante sus primeros años en Buenos Aires.

Museo Carlos Gardel
El Museo Casa Carlos Gardel, ubicado en Jean Jaurès 735 Foto: Instagram @museocasagardel

En 1927, ambos comenzaron a vivir en la propiedad, una típica casa chorizo, con habitaciones distribuidas alrededor de patios.

Allí, Gardel organizaba reuniones con familiares y amigos cuando regresaba de sus viajes. Aunque sus compromisos internacionales eran frecuentes, mantuvo la vivienda como referencia familiar hasta su última partida de Argentina, el 7 de noviembre de 1933.

De la muerte de Gardel al abandono de la propiedad

El 24 de junio de 1935, Carlos Gardel murió en un accidente aéreo en Medellín, Colombia, cuando tenía 44 años.

Su madre continuó vinculada con la vivienda hasta su fallecimiento, el 7 de julio de 1943. Posteriormente, la propiedad quedó en manos de Armando Defino, último representante del cantante, quien la vendió en 1949.

Museo Carlos Gardel
Carlos Gardel compró la propiedad en 1926 para su madre Foto: Turismo Buenos Aires

Durante las décadas siguientes, el inmueble tuvo diferentes propietarios y usos. En los años 70 se convirtió en una tanguería, conocida como Casa de Carlos Gardel.

Para adaptar los ambientes, se demolieron paredes interiores que separaban habitaciones y patios, alterando considerablemente su distribución original.

Después, el establecimiento atravesó años de abandono, hasta que surgió un proyecto para recuperar su valor histórico.

La recuperación de 1996 y la inauguración del museo en 2003

La transformación comenzó en 1996, cuando la empresa Proden S. A. compró la propiedad con la intención de donarla a la Ciudad de Buenos Aires.

En 1997, el inmueble fue reconocido como Lugar Histórico Nacional, mediante el Decreto 437/97.

Museo Carlos Gardel
La histórica casa de Carlos Gardel en el barrio del Abasto Foto: Turismo Buenos Aires

La donación se concretó en 2000 y la escritura se formalizó al año siguiente, permitiendo avanzar con las obras.

Finalmente, el 4 de marzo de 2003 se inauguró el Museo Casa Carlos Gardel.

La restauración recreó la vida doméstica de principios del siglo XX mediante mobiliario, carpinterías y materiales de época. En 2017, el museo fue reinaugurado con una propuesta renovada.

Dónde queda la casa de Carlos Gardel y qué conserva actualmente

El museo se encuentra en Jean Jaurès 735, en el barrio del Abasto, Ciudad de Buenos Aires.

Su colección incluye fotografías, documentos, objetos históricos y registros musicales relacionados con la trayectoria del cantante. También presenta reproducciones autenticadas de su partida de nacimiento y testamento manuscrito.

Cien años después de la compra de Gardel, la antigua vivienda continúa abierta al público como testimonio de la historia del tango y de uno de sus mayores exponentes internacionales.

HistoriaCarlos GardelMuseos
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

Notas Más leídas

  1. Su madre la abandonó un día antes de su cumpleaños, encontró un hogar y le contó su historia al papa León XIV:la emotiva carta de Marta, residente del Cottolengo Don Orione

    Su madre la abandonó un día antes de su cumpleaños, encontró un hogar y le contó su historia al papa León XIV: la emotiva carta de Marta, residente del Cottolengo Don Orione

  2. En 1949, los padres del Papa León XIV compraron una casa en cuotas de US$42:estaba hecha de ladrillos, tenía 111 m² y 76 años después fue vendida por US$375.000

    En 1949, los padres del Papa León XIV compraron una casa en cuotas de US$42: estaba hecha de ladrillos, tenía 111 m² y 76 años después fue vendida por US$375.000

  3. Un cónsul alemán liberó 8 liebres en Santa Fe para fomentar la caza:138 años después se expandieron por casi toda Argentina y se convirtieron en una plaga

    Un cónsul alemán liberó 8 liebres en Santa Fe para fomentar la caza: 138 años después se expandieron por casi toda Argentina y se convirtieron en una plaga

  4. Hace 105 años, cientos de trabajadores se refugiaron en una estancia de la Patagonia argentina:pocos días después, el lugar quedó marcado por la tragedia

    Hace 105 años, cientos de trabajadores se refugiaron en una estancia de la Patagonia argentina: pocos días después, el lugar quedó marcado por la tragedia

  5. En 1810, un nene de 12 años se sumó al ejército de Belgrano:103 días después, se convirtió en una leyenda argentina

    En 1810, un nene de 12 años se sumó al ejército de Belgrano: 103 días después, se convirtió en una leyenda argentina
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El Papa León XIV brindó un discurso en la UCA:“Hay que construir una Argentina unida que supere la polarización”

El Papa León XIV en la UCA.

Nahuel Gallo asistió a la misa del papa León XIV, pero no pudo verlo para entregarle una carta:“La organización no me tuvo en cuenta”

“Memorias para el futuro”:a 20 años del lanzamiento del libro de José “Pocho” Romero Feris

Victoria Villarruel destacó la visita de León XIV a la Argentina y compartió su saludo con el papa

Economía

Información aguinaldo ANSES en 2026:quiénes cobran del 9 al 23 de diciembre y cuánto dinero recibirán antes de Navidad

Información aguinaldo ANSES en 2026: quiénes cobran del 9 al 23 de diciembre y cuánto dinero recibirán antes de Navidad

Estados Unidos despejó dudas y ratificó su respaldo a la Argentina:el contundente mensaje a los mercados

La visita del papa León XIV impulsó el turismo en Mar del Plata:la ocupación hotelera llegó al 70% y hubo intenso tránsito hacia la Costa

ANSES:quiénes pueden jubilarse a los 50 años y cuántos aportes necesitan según su trabajo

Internacionales

España analiza bloquear TikTok en medio de una investigación por abuso sexual infantil

España analiza bloquear TikTok en medio de una investigación por abuso sexual infantil

La familia del Papa León XIV:es el menor de 3 hermanos, su padre combatió en la Segunda Guerra Mundial y su madre dirigía una parroquia

El Papa León XIV en el Palacio Libertad:“La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”

Nvidia investigará a su CEO, Jensen Huang, tras conocerse que mantuvo una relación con una presunta espía china