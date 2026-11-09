Cerró para ser restaurado y recién en diciembre de 2024 volvió a abrir: hoy es un bodegón de CABA con 117 años de historia que recibió a Tita Merello y Ernesto Sábato

El Hipopótamo, un rincón histórico porteño Foto: Instagram @rutadelastradiciones.arg

En diciembre de 2024, El Hipopótamo, uno de los bares más antiguos de San Telmo, volvió a recibir clientes después de una reforma destinada a recuperar su identidad original. El establecimiento había abierto en 1909, cuando Buenos Aires todavía se preparaba para celebrar el Centenario de la Revolución de Mayo, y durante más de un siglo fue testigo de las transformaciones del barrio.

Ubicado en Brasil 401, esquina Defensa, frente al Parque Lezama, el histórico bodegón pasó de ser un almacén a convertirse en un café frecuentado por artistas, escritores y vecinos. Por sus mesas estuvieron Tita Merello, Ernesto Sábato y Osvaldo Soriano, mientras que su salón también fue escenario de películas argentinas.

La historia del bodegón que nació como almacén en 1909

Los orígenes de El Hipopótamo se remontan a 1909, cuando comenzó a funcionar como almacén y despacho de bebidas en un edificio de tres plantas construido a principios del siglo XX.

El establecimiento fue conocido como La Estrella del Sur, una denominación relacionada con su ubicación en el antiguo sector meridional de Buenos Aires.

El Hipopótamo, parte de la identidad de San Telmo Foto: Instagram @rutadelastradiciones.arg

Por entonces, San Telmo conservaba una fuerte identidad comercial y residencial. Los almacenes eran lugares fundamentales para abastecer a los vecinos y también funcionaban como puntos de encuentro.

A finales de la década de 1950 o comienzos de los años 60, la familia Juiz adquirió el negocio y amplió el espacio destinado al café. El establecimiento pasó a llamarse El Bar de Rubén, en referencia a uno de sus propietarios.

De un bar llamado Saturno al nacimiento de El Hipopótamo en 1982

Después de aquella etapa, una sociedad de comerciantes españoles compró el local y lo transformó en un establecimiento llamado Saturno.

El Hipopótamo, parte de la identidad de San Telmo Foto: Instagram @rutadelastradiciones.arg

La reforma modificó considerablemente su apariencia. El salón incorporó decoraciones de planetas, sillas cromadas y una barra de fórmica, elementos característicos de los bares modernizados durante los años 70.

Sin embargo, el negocio comenzó a perder su atractivo hasta que, en 1982, Julio Durán y su hijo Pablo adquirieron el establecimiento.

La familia decidió recuperar progresivamente la estética tradicional de los cafés porteños. Primero cambió el nombre y posteriormente incorporó mobiliario de madera y otros elementos clásicos.

Así nació El Hipopótamo, que terminó convirtiéndose en uno de los Bares Notables de la Ciudad de Buenos Aires.

Tita Merello, Ernesto Sábato y las películas filmadas en el histórico bar

La ubicación frente al Parque Lezama convirtió al establecimiento en un lugar de encuentro para distintas generaciones.

Entre sus visitantes más reconocidos estuvieron Tita Merello, Ernesto Sábato y Osvaldo Soriano. También se vinculó con personalidades del cine y la cultura.

Bar El Hipopótamo, en Buenos Aires Foto: Instagram @rutadelastradiciones.arg

El salón fue utilizado como escenario de producciones cinematográficas, entre ellas Despabílate amor, dirigida por Eliseo Subiela, y Las cosas del querer II, del director español Jaime Chávarri.

Su interior conservó antiguos carteles publicitarios, como los de Cigarrillos 43 y el aperitivo Campari, además de mobiliario y objetos característicos de los cafés del siglo pasado.

La restauración que permitió su reapertura en diciembre de 2024

Después de más de cuatro décadas vinculada al establecimiento, la familia Durán emprendió una nueva etapa.

Cuando uno de sus integrantes decidió vender el negocio para radicarse en España, Santiago Durán, representante de la tercera generación familiar, impulsó su recuperación.

El proyecto incluyó trabajos de restauración de los revestimientos de madera, pulido de pisos y mejoras en la cocina.

La fachada del tradicional bar El Hipopótamo Foto: Instagram @rutadelastradiciones.arg

La intención era modernizar las instalaciones sin perder la identidad que había convertido al bar en un símbolo barrial.

Finalmente, El Hipopótamo reabrió en diciembre de 2024, conservando su histórica fachada y buena parte de su ambientación tradicional.

Qué comer en El Hipopótamo y dónde queda el bodegón histórico

Actualmente, El Hipopótamo mantiene una propuesta gastronómica inspirada en la cocina tradicional porteña.

Entre sus especialidades aparecen el bife de lomo a caballo, los ñoquis de papa, las pizzetas y las picadas abundantes. También ofrece preparaciones clásicas de café y bar, como sándwiches y panchos con salchicha alemana.

Una de las propuestas más llamativas es una picada de 20 platitos para compartir, que recupera el espíritu de las antiguas mesas de vermut.

El establecimiento se encuentra en Brasil 401, San Telmo, frente al Parque Lezama, uno de los espacios verdes más emblemáticos de Buenos Aires.

A 117 años de su apertura y después de numerosas transformaciones, El Hipopótamo continúa funcionando como un testimonio de la historia gastronómica porteña: un antiguo almacén que sobrevivió a los cambios de propietarios, nombres y estilos para mantener viva su tradición.