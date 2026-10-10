Jamón crudo, cerveza y música en vivo: el destino bonaerense que reúne dos fiestas en un mismo lugar este fin de semana largo

Fiesta Nacional del Jamón en Marcos Paz Foto: Fiestas Populares Marcos Paz

Fanáticos de la buena comida y la música en vivo, ¿están por ahí? Se acerca un súper plan para disfrutar con amigos o en familia. Este fin de semana largo tendrán lugar dos eventos populares en el municipio bonaerense de Marcos Paz: la XVI Fiesta Nacional del Jamón y la 11° Fiesta de la Cerveza Artesanal.

Sin dudas, es una oportunidad única para conocer no solo un poco más de la ciudad sino también para probar platos regionales y estar contacto con costumbres bien tradicionales de nuestro país.

Dos fiestas en un mismo lugar: de qué trata la propuesta de Marcos Paz para este fin de semana largo

Lo novedoso de este evento, que tendrá lugar el sábado 10 y el domingo 11 de octubre en el “Paseo de la Estación”, es que se celebrarán dos fiestas populares juntas y los turistas van a poder disfrutar tanto del típico sabor del jamón crudo, ya que este partido de la provincia de Buenos Aires es capital nacional de dicho embutido, y de una buena cerveza artesanal.

La festividad regional se llevará a cabo este 10 y 11 de octubre. Foto: Marcos Paz

La propuesta del municipio mezcla una diversidad de actividades que van desde shows artísticos, culturales, música y numerosos stands con gastronomía regional y producción local. Pero no solo eso. También habrá emprendedores locales y ferias de artesanos.

Es importante mencionar que la festividad regional puede suspenderse en caso de que el clima esté inestable o haya probabilidad de lluvias. Desde la organización del evento, indicaron que lo comunicarán, en todo caso, en sus redes sociales para que quienes quieran asistir estén atentos a las actualizaciones.

Hay un dato más que seguro interesará a los visitantes: ambas fiestas tienen una entrada libre y gratuita. Y hay más. En los stands adheridos habrá un 40% de descuento con cuenta DNI.

Música en vivo: los shows y espectáculos que animarán los eventos

Una de las principales atracciones del evento que se llevará a cabo en este destino bonaerense -sumamente tranquilo y con gran vínculo con la gastronomía- es el show musical que brindará la Orquesta Kaluqueña y la cantante Flor Álvarez. Ambos artistas cerrarán la festividad regional del Jamón Crudo y la Cerveza Artesanal.

La "Fiesta Nacional del Jamón" tendrá lugar en el “Paseo de la Estación” en Marcos Paz. Foto: @municipiomarcospaz

Pero antes se podrá disfrutar de otras actividades como:

Espectáculos y espacios para el entretenimiento de toda la familia.

Degustaciones en el patio gastronómico.

Dónde queda y cómo llegar a Marcos Paz desde CABA

El Paseo de la Estación está ubicado en las calles Belgrano y 25 de mayo, a unos 60 kilómetros de distancia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Se puede ir tanto en automóvil como en transporte público.

Para aquellos con vehículo propio deben tomar Acceso Oeste hasta la bajada de Moreno y luego deberán seguir por la Ruta Provincial 7. El trayecto continúa por la Ruta Provincial 40 hasta Monteagudo y finalice en la calle Belgrano. El viaje tiene una duración de una hora y media.

En cuanto al transporte público, aquellos interesados en acudir al evento pueden tomar el Tren Sarmiento y bajarse en la estación Marcos Paz. Asimismo, pueden tomar la línea 136, colectivo que también llega a dicho municipio.