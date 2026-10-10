comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Jamón crudo, cerveza y música en vivo: el destino bonaerense que reúne dos fiestas en un mismo lugar este fin de semana largo

Las festividades regionales se llevan a cabo en Marcos Paz y combinan gastronomía y shows musicales, ideales para disfrutar en compañía este fin de semana largo. Todo lo que hay que saber.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Fiesta Nacional del Jamón en Marcos Paz
Fiesta Nacional del Jamón en Marcos Paz Foto: Fiestas Populares Marcos Paz
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Fanáticos de la buena comida y la música en vivo, ¿están por ahí? Se acerca un súper plan para disfrutar con amigos o en familia. Este fin de semana largo tendrán lugar dos eventos populares en el municipio bonaerense de Marcos Paz: la XVI Fiesta Nacional del Jamón y la 11° Fiesta de la Cerveza Artesanal.

Sin dudas, es una oportunidad única para conocer no solo un poco más de la ciudad sino también para probar platos regionales y estar contacto con costumbres bien tradicionales de nuestro país.

Dos fiestas en un mismo lugar: de qué trata la propuesta de Marcos Paz para este fin de semana largo

Lo novedoso de este evento, que tendrá lugar el sábado 10 y el domingo 11 de octubre en el “Paseo de la Estación”, es que se celebrarán dos fiestas populares juntas y los turistas van a poder disfrutar tanto del típico sabor del jamón crudo, ya que este partido de la provincia de Buenos Aires es capital nacional de dicho embutido, y de una buena cerveza artesanal.

Fiesta Nacional del Jamón y de la Cerveza
La festividad regional se llevará a cabo este 10 y 11 de octubre. Foto: Marcos Paz

La propuesta del municipio mezcla una diversidad de actividades que van desde shows artísticos, culturales, música y numerosos stands con gastronomía regional y producción local. Pero no solo eso. También habrá emprendedores locales y ferias de artesanos.

Contenido Recomendado

Trasladan a los presos de la cárcel de Devoto:cómo es el nuevo penal de Marcos Paz

Cárcel de Devoto

A 40 minutos de CABA:la escapada de Semana Santa con el mejor jamón crudo

A 40 minutos de CABA: la escapada de Semana Santa con el mejor jamón crudo

Es importante mencionar que la festividad regional puede suspenderse en caso de que el clima esté inestable o haya probabilidad de lluvias. Desde la organización del evento, indicaron que lo comunicarán, en todo caso, en sus redes sociales para que quienes quieran asistir estén atentos a las actualizaciones.

Hay un dato más que seguro interesará a los visitantes: ambas fiestas tienen una entrada libre y gratuita. Y hay más. En los stands adheridos habrá un 40% de descuento con cuenta DNI.

Música en vivo: los shows y espectáculos que animarán los eventos

Una de las principales atracciones del evento que se llevará a cabo en este destino bonaerense -sumamente tranquilo y con gran vínculo con la gastronomía- es el show musical que brindará la Orquesta Kaluqueña y la cantante Flor Álvarez. Ambos artistas cerrarán la festividad regional del Jamón Crudo y la Cerveza Artesanal.

La "Fiesta Nacional del Jamón" tendrá lugar en el “Palacio de la Estación” en Marcos Paz.
La "Fiesta Nacional del Jamón" tendrá lugar en el “Paseo de la Estación” en Marcos Paz. Foto: @municipiomarcospaz

Pero antes se podrá disfrutar de otras actividades como:

  • Espectáculos y espacios para el entretenimiento de toda la familia.
  • Degustaciones en el patio gastronómico.

Dónde queda y cómo llegar a Marcos Paz desde CABA

El Paseo de la Estación está ubicado en las calles Belgrano y 25 de mayo, a unos 60 kilómetros de distancia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Se puede ir tanto en automóvil como en transporte público.

Para aquellos con vehículo propio deben tomar Acceso Oeste hasta la bajada de Moreno y luego deberán seguir por la Ruta Provincial 7. El trayecto continúa por la Ruta Provincial 40 hasta Monteagudo y finalice en la calle Belgrano. El viaje tiene una duración de una hora y media.

En cuanto al transporte público, aquellos interesados en acudir al evento pueden tomar el Tren Sarmiento y bajarse en la estación Marcos Paz. Asimismo, pueden tomar la línea 136, colectivo que también llega a dicho municipio.

Marcos Paz
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temas de Sociedad. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Nació para alimentar trabajadores en 1954, cerró durante la pandemia y volvió a levantarse:hoy es uno de los bodegones más históricos de CABA

    Nació para alimentar trabajadores en 1954, cerró durante la pandemia y volvió a levantarse: hoy es uno de los bodegones más históricos de CABA

  2. Tenía apenas 30 familias y hoy mueve millones de toneladas:el pueblito a 30 minutos de Rosario que se llenó de gente

    Tenía apenas 30 familias y hoy mueve millones de toneladas: el pueblito a 30 minutos de Rosario que se llenó de gente

  3. Fiesta Nacional e Internacional del Caballo:Chaqueño Palavecino, Abel Pintos, Q’Lokura, Karina y muchos artistas más se presentan este fin de semana

    Fiesta Nacional e Internacional del Caballo: Chaqueño Palavecino, Abel Pintos, Q’Lokura, Karina y muchos artistas más se presentan este fin de semana

  4. Fue una de las minas más antiguas de la Argentina, quedó abandonada y hoy es un pueblo fantasma entre montañas:dónde está

    Fue una de las minas más antiguas de la Argentina, quedó abandonada y hoy es un pueblo fantasma entre montañas: dónde está

  5. París en Vicente López:la cafetería de 1932 que parece salida de una postal francesa y es ideal para una escapada de primavera

    París en Vicente López: la cafetería de 1932 que parece salida de una postal francesa y es ideal para una escapada de primavera
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El Gobierno convocó a una mega sesión en Diputados y bloquea el avance de la oposición contra el DNU 70

El Gobierno convocó a una mega sesión en Diputados y bloquea el avance de la oposición contra el DNU 70

Javier Milei apuntó contra el socialismo y habló de la “estafa de las banderas nobles”:“No defienden derechos, defienden cajas”

Milei recibió a Patricia Bullrich en la Quinta de Olivos:la frase de la senadora en medio los rumores por sus diferencias con el Gobierno

La Corte suspendió el artículo del DNU 70 que derogaba la Ley de Tierras:dictó una medida cautelar interina

Economía

Beneficios para jubilados de ANSES en supermercados:cómo obtener hasta un 25% de descuento en octubre

Mujer mayor usando un andador eligiendo productos en un pasillo de supermercado.

Suben las acciones argentinas en Wall Street y baja el Riesgo País en medio de una jornada positiva para los mercados

Regalos del Día de la Madre:precios, marcas y modelos de celulares que se consiguen con descuento y 18 cuotas sin interés

Aguinaldo de Reparación Histórica ANSES:cómo saber si lo cobrás en diciembre y dónde figura

Internacionales

Rumbo a las Malvinas:qué traslada el buque de Chile que va a atravesar aguas argentinas y genera gran tensión entre ambos países

El buque comercial Danstar

“Está temblando”:hablaban de fútbol, empezó el terremoto en Panamá y huyeron del estudio en vivo

Qué se sabe del terremoto en Panamá hoy:dónde fue el epicentro, cuántas réplicas hubo y qué países activaron alertas por tsunami

Los impactantes videos del terremoto de magnitud 7,7 que sacudió a Panamá este viernes 9 de octubre