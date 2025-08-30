En plena escalada militar con Maduro, EEUU despliega el USS Lake Erie cerca de Venezuela

El crucero lanzamisiles cruzó el canal de Panamá rumbo al Caribe, sumándose al operativo naval de Estados Unidos en aguas cercanas a Venezuela.

El buque lanzamisiles estadounidense, USS Lake Erie. Foto: X/@vloonk

El crucero lanzamisiles USS Lake Erie atravesó este viernes el canal de Panamá rumbo al Caribe, en medio de un creciente despliegue militar de Estados Unidos cerca de las costas de Venezuela, bajo el argumento de combatir el narcotráfico internacional. El movimiento refuerza la presencia naval estadounidense en una zona de alta tensión geopolítica.

Identificado con el número 70 en su casco, el Lake Erie ingresó a la esclusa de Pedro Miguel (compartimento con puertas de entrada y salida que se construye en un canal de navegación) cerca de las 21:30 -hora local- iniciando un recorrido de unos 80 kilómetros que lo llevaría del Pacífico al Atlántico en unas ocho horas. El buque había estado dos días amarrado en el puerto de Rodman, en la entrada pacífica del canal, antes de continuar su travesía.

El buque lanzamisiles estadounidense, USS Lake Erie. Foto: X/@WarshipCam

Un paso que llamó la atención y despertó las alarmas

El cruce del buque no pasó desapercibido. Periodistas y curiosos se acercaron a los miradores para observar al imponente navío de guerra.

El movimiento del USS Lake Erie se produce en un momento de máxima tensión diplomática y militar. Washington acusa al presidente venezolano Nicolás Maduro de encabezar un cartel de drogas y mantiene una recompensa de 50 millones de dólares por su captura.

En este contexto, Estados Unidos tiene previsto posicionar tres buques lanzamisiles más en aguas internacionales cercanas a Venezuela, en lo que denomina una operación contra el narcotráfico.

Como contramedida, el gobierno de Maduro anunció el despliegue de 15.000 efectivos de seguridad en la frontera con Colombia y patrullajes marítimos con drones y buques de la Armada. Además, aseguró contar con 4,5 millones de milicianos listos para defender el país ante posibles amenazas, aunque analistas cuestionan la veracidad de esa cifra.

Características del USS Lake Erie

Con base en San Diego, California, el USS Lake Erie es un crucero de guerra de 173 metros de largo, 10 metros de ancho y un desplazamiento de 9.800 toneladas. Está equipado con sistemas avanzados de misiles y radares, preparados para operaciones de ataque y defensa.

Las características del buque estadounidense. Foto: X/@WarshipCam

La travesía del Lake Erie por el canal de Panamá refuerza las señales de un conflicto latente, en un escenario donde la diplomacia y la disuasión militar se entremezclan peligrosamente.