El país de Sudamérica que se prepara para la Tercera Guerra Mundial: moderniza su fuerza naval con un submarino de 1500 toneladas

Uno de los ejércitos más poderosos de América Latina inició un proceso integral de mejoras, el cual incluye la incorporación de nuevos y poderosos armamentos.

Submarino. Foto: Hyundai Heavy Industries

En un presente marcado por diferentes conflictos armados a nivel mundial, una gran cantidad de países comenzaron realizar inversiones millonarias en sus ejércitos a fin de renovar sus equipamientos militares de cara a una posible Tercera Guerra Mundial.

Es en este contexto que el Ejército de Perú inició un proceso integral de mejoras, el cual incluye la incorporación de nuevos armamentos y el desarrollo de submarinos de última generación.

Los nuevos submarinos del Ejército de Perú

En el marco de estas mejoras, la Marina de Guerra del Perú puso en marcha el desarrollo de nuevas naves submarinas, cuya construcción está a cargo del astillero de Servicios Industriales de la Marina (SIMA) y la firma surcoreana dedicada a la construcción naval Hyundai Heavy Industries (HHI).

Se estima que ambas partes firmen una Carta de Intención durante el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2025 en Seúl, a desarrollarse entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre. La misma destinada a la futura adquisición de unidades submarinas.

Tras ello, se empezarán a definir los diseños y capacidades del nuevo submarino peruano desarrollado por HHI, que será del tipo HDS-1500 y contará con 1500 toneladas de desplazamiento.

E cuanto a medidas, se espera que la eslora sea de 63 metros y la manga posea 6,5 metros. Además, contará con una velocidad de navegación de 21 nudos.

En tanto, el nuevo submarino peruano estará equipado con elementos de última generación con mástiles de superficie, timón en forma de “X” y un sistema de propulsión por aire.

Las naves militares HDS-1500 podrían estar operativos para la Marina de Guerra del Perú dentro de los próximos cuatro años, a partir del momento de la firma del acuerdo.