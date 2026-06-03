El secreto mejor guardado de Villa Ortúzar: la plaza que nació de un palomar y homenajea una fecha clave para Uruguay

Homenajea una fecha clave para Uruguay Foto: weboeba

En una ciudad que muchas veces corre demasiado rápido, todavía quedan lugares capaces de detener el tiempo. Uno de ellos está en Villa Ortúzar. Entre árboles, senderos y escenas cotidianas de barrio, la Plaza 25 de Agosto conserva una historia que la vuelve distinta: antes de ser uno de los espacios verdes más emblemáticos de la zona, en ese mismo predio funcionó el recordado “Palomar de Ortúzar”, ligado directamente al origen del barrio.

La historia de este rincón no puede separarse de la de Santiago Francisco de Ortúzar y Mendiola, el hombre que en 1862 compró una importante fracción de tierras en la zona, loteó, trazó calles y la arboló con eucaliptos y ombúes. En el terreno donde hoy se extiende la plaza, levantó grandes palomares, una marca tan fuerte que el sitio empezó a ser conocido como el Palomar de Ortúzar. Ese gesto, casi doméstico y rural para la Buenos Aires de entonces, terminó dejando una huella duradera en la identidad del barrio.

El rincón que resume el origen de Villa Ortúzar

Para entender por qué esta plaza carga tanta historia, hay que mirar más atrás. Villa Ortúzar comparte con otros barrios porteños un origen ligado a la vieja “Chacarita de los Colegiales”, territorio asociado a las chacras jesuíticas desde el siglo XVII. Con el paso del tiempo, esas tierras fueron cambiando de manos y de usos, hasta que la compra realizada por Ortúzar en el siglo XIX se convirtió en uno de los hitos fundacionales del barrio que hoy lleva su apellido.

La plaza que nació de un palomar Foto: weboeba

Por eso, la plaza no es solo una plaza. Es, en cierto modo, un documento urbano a cielo abierto. Allí donde ahora hay juegos, bancos y caminos internos, hubo una vez un paisaje mucho más cercano al borde rural de la ciudad que al tejido urbano actual. El nombre popular de Palomar de Ortúzar condensó esa memoria y sobrevivió al paso del tiempo, incluso cuando el barrio se consolidó y la zona dejó atrás su perfil semirrural.

Por qué se llama Plaza 25 de Agosto

El nombre oficial del espacio verde remite a otro episodio histórico, esta vez de escala rioplatense. La Plaza 25 de Agosto recuerda la Declaratoria de la Independencia de la Provincia Oriental, realizada el 25 de agosto de 1825, cuando la Sala de Representantes proclamó la ruptura con Portugal y el Imperio del Brasil, en el marco del proceso independentista oriental. En esa misma jornada también se impulsó la unión con las Provincias Unidas del Río de la Plata, un dato clave para comprender la carga simbólica del nombre.

El secreto mejor guardado de Villa Ortúzar Foto: weboeba

No es casual, entonces, que esta plaza de Villa Ortúzar sea también un punto de encuentro para la memoria uruguaya dentro de Buenos Aires. Su denominación funciona como puente entre dos historias: la del fundador del barrio y la de una fecha decisiva para la historia del Uruguay. Esa doble identidad le da al lugar una singularidad que pocas plazas porteñas conservan con tanta claridad.

La plaza histórica que se inauguró en 1938

La plaza, tal como se la conoce hoy, fue inaugurada en 1938 y está delimitada por las calles 14 de Julio, Charlone, Heredia y Giribone. Con el tiempo se transformó en el principal espacio verde del barrio y en una referencia inevitable para quienes viven o caminan por Villa Ortúzar. Su condición de plaza histórica no responde solamente a la antigüedad: también al peso simbólico que tiene dentro de la memoria barrial.

A principios del siglo XX, el barrio adoptó forma de barrio de trabajadores, con de grandes usinas y fábricas Foto: Instagram @buenosaires.ar

Además, la plaza incorporó con el paso de las décadas elementos que reforzaron su valor patrimonial y social. En 2006 fue reinaugurada tras una remodelación realizada con participación vecinal y diseño de la Dirección General de Espacios Verdes. Más tarde, en 2016, la Ciudad realizó otra puesta en valor; y en 2025 se completaron nuevas mejoras con patios de juegos reorganizados por edades, postas aeróbicas y una estética inspirada en Osvaldo Pugliese y el tango.

El Árbol de Artigas, otra joya escondida en la Plaza 25 de Agosto

Uno de los detalles más fascinantes del lugar está en uno de sus vértices. Allí crece un ibirapitá considerado histórico, conocido como el Árbol de Artigas. Según la memoria barrial, se trata de un retoño procedente de un ejemplar vinculado a José Gervasio Artigas durante su exilio en Paraguay, ofrendado por la colectividad uruguaya. Más que un árbol, funciona como una marca viva del lazo entre la plaza y la historia oriental que su nombre homenajea.

Ese detalle vuelve todavía más potente a este espacio: la plaza no solo recuerda una fecha histórica, también la encarna en su paisaje cotidiano. Mientras chicos juegan, vecinos descansan o pasan ciclistas, allí sigue en pie una referencia material a esa memoria rioplatense compartida.

De Pugliese a Cerati: la plaza que vio pasar a grandes nombres

La Plaza 25 de Agosto también quedó ligada a figuras de la cultura argentina. Frente a ella vivió Osvaldo Pugliese, en el número 1111 de la calle 14 de Julio, y allí nació su hija Beba Pugliese. La relación del tango con este rincón barrial es tan fuerte que incluso las últimas intervenciones urbanas retomaron esa identidad en el diseño del espacio.

La memoria cultural de la plaza también dialoga con Gustavo Cerati, homenajeado con un mural en una de sus esquinas, y con la tradición literaria que Villa Ortúzar supo inspirar. Así, el lugar no solo guarda la historia del barrio: también refleja esa trama porteña donde urbanismo, arte, música y memoria se superponen.

Por qué la Plaza 25 de Agosto sigue siendo un símbolo barrial

La fuerza de la Plaza 25 de Agosto está en esa combinación poco frecuente entre vida cotidiana e historia profunda. En un mismo espacio conviven el recuerdo del fundador del barrio, una fecha crucial para la independencia oriental, un árbol histórico, artistas vinculados a su entorno y una comunidad que la sigue eligiendo para celebrar aniversarios, festivales y encuentros vecinales.

Por eso, hablar de la Plaza 25 de Agosto es hablar de mucho más que una plaza. Es contar cómo un antiguo palomar terminó convertido en corazón barrial, cómo una fecha rioplatense quedó grabada en el mapa porteño y cómo Villa Ortúzar conserva, en uno de sus rincones más queridos, una historia que todavía late bajo la sombra de sus árboles.