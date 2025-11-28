Escándalo de corrupción en Ucrania: Volodimir Zelenski anunció la renuncia de su jefe de gabinete

El presidente ucraniano confirmó la salida de Andrí Yermak, su mano derecha. “No quiero que nadie tenga ninguna duda sobre Ucrania”, dijo el líder ucraniano en su discurso.

Andrí Yermak y Volodimir Zelenski. Foto: REUTERS

Volodímir Zelenski anunció la renuncia de su jefe de gabinete, Andrí Yermak, después del escándalo de corrupción por el que las autoridades de Ucrania registraron su departamento y su oficina.

“No quiero que nadie tenga ninguna duda sobre Ucrania”, dijo el presidente ucraniano en un discurso en el que anunció una remodelación de la oficina presidencial.

“El jefe de la oficina, Andrí Yermak, ha presentado su dimisión”, explicó el líder ucraniano, que agregó que mantendrá consultas con posibles sustitutos de Yermak.

Volodimir Zelenski confirmó la salida de su jefe de Gabinete. Video: REUTERS.

Andrí Yermak estaba considerado el hombre más poderoso del país después del propio Zelenski, al que algunos de sus colaboradores más cercanos y diputados de su propio partido habían pedido el cese de su jefe de gabinete.

El escándalo que sacude al país del este de Europa

Medios ucranianos aseguran que los registros de las autoridades anticorrupción a Yermak están relacionados con su posible implicación en la supuesta trama de comisiones a contratistas de la empresa pública de energía atómica ucraniana.

Andrí Yermak, ex jefe de Gabinete de Volodimir Zelenski. Foto: REUTERS

La trama estaría liderada por un ex socio empresarial de Zelenski y habría contado con la participación de varios ministros.

Zelenski anunció también en su discurso que el jefe del Estado Mayor, Andrí Gnatov, y el secretario del Consejo para la Seguridad Nacional de Ucrania, Rustem Umérov, liderarán la delegación ucraniana en la reunión para avanzar hacia un final de la guerra, la cual hasta el momento estaba encabezada por el propio Yermak.