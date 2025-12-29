Donald Trump confirmó que habló con Nicolás Maduro: qué se dijeron y cómo sigue la situación en Venezuela tras el ataque de EEUU

En medio de bombardeos contra embarcaciones venezolanas y un presunto primer ataque terrestre, los presidentes de ambos bandos mantuvieron una conversación telefónica.

Donald Trump y Nicolás Maduro. Foto: REUTERS

Mediante unas declaraciones muy esperadas de Donald Trump, que se produjeron al inicio de su encuentro con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y que llegan luego de que Estados Unidos atacara una “gran instalación” usada para el transporte de drogas, el presidente estadounidense aseguró que habló “muy recientemente” con su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro.

Pese a lo que podría interpretarse como una relajación a las tensiones en ambos bandos, la conversación que mantuvieron los líderes no fue fructífera para rebajar la presión de Washington, que, según el mandatario estadounidense, incluyó el ataque del miércoles a un muelle presuntamente utilizado por narcotraficantes.

Trump dice que habló "muy recientemente" con Maduro pero que la llamada fue infructuosa. Foto: EFE

“Hablé con él. Muy recientemente. Pero no salió mucho de eso”, dijo Donald Trump a medios al ser preguntado sobre si habló recientemente por teléfono con Nicolás Maduro.

El Gobierno de Trump asegura que Maduro y las cúpulas de su Ejecutivo y de las Fuerzas Armadas venezolanas lideran el llamado Cartel de los Soles, una organización que Washington declaró grupo terrorista, un extremo que Caracas niega.

Estados Unidos destruyó una “gran instalación” dentro de su campaña contra Venezuela

Donald Trump anunció que su país destruyó una “gran instalación” la semana pasada dentro de su campaña contra una red de narcotráfico liderada, según Washington, por Venezuela, aunque no especificó si el ataque se produjo dentro del territorio venezolano.

El mandatario no especificó la naturaleza de la instalación y hasta el momento su Administración no se hizo eco del golpe. De confirmarse, sería el primer ataque terrestre en una campaña antidrogas que hasta ahora se desarrolló en aguas internacionales del Caribe: “Fue a lo largo del litoral”, se limitó a decir Trump sobre la operación, sin ofrecer más detalles.

Desde hace varias semanas Trump lleva advirtiendo que en el marco de su campaña de presión contra la Administración de Nicolás Maduro, que implicó la destrucción de una treintena de embarcaciones y la muerte de más de 100 de sus ocupantes, Washington iba a comenzar a atacar objetivos en tierra.

Estados Unidos mantiene un amplio despliegue aeronaval en el Caribe, cerca de aguas venezolanas, que, según afirma, tiene como objetivo combatir el narcotráfico, pero que Caracas interpreta como “amenazas” y un intento de propiciar un cambio de régimen.