Fuerte sismo de magnitud 6,5 sacudió el centro y el sur de México

El epicentro se situó en el estado sureño de Guerrero. El terremoto interrumpió la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Sismo en México. Foto: REUTERS

Un sismo de magnitud 6,5 en la escala Richter se registró en México, según informó el Servicio Sismológico Nacional.

El hecho tuvo su epicentro frente a las costas del estado de Guerrero, pero sus efectos se detectaron en varias ciudades del país, incluida la capital mexicana, aunque no se reportan daños materiales ni pérdidas humanas.

Sismo en México. Foto: REUTERS

De acuerdo con el SSN, el sismo fue considerado como “severo” y avisó que se mantiene monitoreo en las zonas donde fue percibido.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que habló con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, “y están citando al Consejo de Protección Civil y hasta ahora parece que no hay daños graves”.

Conferencia de Claudia Sheinbaum en pleno sismo de México. Video: EFE

La mandataria precisó que, en el caso de la Ciudad de México, en un primer sobrevuelo que hicieron helicópteros como protocolo “se informa que tampoco hay daños”.

En tanto, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, informó a través de sus redes sociales que el movimiento se sintió fuerte en varias zonas de la región y que Protección Civil estatal se encuentra evaluando el territorio.

Mientras que la coordinación de Protección Civil estatal precisó que el sismo se percibió en las regiones de Tres Valles, Córdoba, Los Tuxtlas, Xalapa, Orizaba, Huatusco y Coatzacoalcos.