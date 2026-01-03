“Nicolasito”, el hijo de Maduro, afirmó que el objetivo de EEUU es “apoderarse” de los recursos de Venezuela y llamó a la “lucha armada”

El diputado de la Asamblea Nacional llamó a las fuerzas sociales y políticas a movilizarse. Además, activó los planes de defensa nacional.

Nicolás Maduro Guerra. Foto: NA

Nicolás Maduro Guerra confirmó la captura de su padre, Nicolás Maduro, y de la primera dama, Cilia Flores, por parte de fuerzas de los Estados Unidos.

A través de un comunicado oficial, el dirigente conocido como “Nicolasito” denunció una “agresión militar colonial” cuyo objetivo final sería el control de los recursos petroleros y minerales de Venezuela.

“El gobierno bolivariano llama a todas las fuerzas sociales y políticas a activar los planes de movilización”, expresó el diputado, quien además reveló que, antes de su captura, Maduro firmó un decreto de conmoción exterior que ordena el paso inmediato a la “lucha armada” en todo el territorio nacional.

“El intento de imponer una guerra colonial para destruir la forma republicana de gobierno y forzar un ‘cambio de régimen’, en alianza con la oligarquía fascista, fracasará como todos los intentos anteriores”, se indica en el texto.

El presidente Nicolás Maduro, junto con la vicepresidenta, Delcy Rodríguez. Imagen de archivo. Foto: REUTERS

Se desconoce el paradero actual de Maduro Guerra, mietras que las Fuerzas Armadas bolivarianas habrían iniciado despliegues en puntos estratégicos bajo la consigna de “fusión popular-militar-policial”.