Donald Trump y Marco Rubio. Foto: REUTERS

Después de afirmar que Cuba está “a punto de caer” y que su economía se encuentra en ruinas, teniendo en cuenta que ya no tendrá acceso al petróleo venezolano, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a referirse a la isla.

En ese contexto, opinó que le “parece bien” que su secretario de Estado, Marco Rubio, llegue a conducir el país y exhortó al Gobierno cubano a “llegar a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde”.

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos. Foto: REUTERS

“¡Suena bien para mí!”, comentó Trump en su red social Truth Social al compartir una publicación de X del usuario @Cliff_Smith_1 que prevé que “Marco Rubio será presidente de Cuba”.

Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, fue uno de los principales impulsores en la Administración de las acciones de Estados Unidos contra Venezuela y Cuba.

Estados Unidos y Cuba, una relación históricamente conflictiva que se encuentra en un punto alto de tensión

Momentos después de sugerir a Marco Rubio como presidente de la isla, Trump advirtió a Cuba de que ya no recibirá más dinero o petróleo de Venezuela, al señalar que el país estuvo “viviendo durante años” gracias al dinero y el crudo venezolanos a cambio de “servicios de seguridad” para los “dos últimos dictadores”, en referencia a Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

“¡NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO O DINERO YENDO A CUBA-CERO! Fuertemente les sugiero que hagan un trato, ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE”, escribió el mandatario en su misma red social, donde no aclaró a qué acuerdo se refiere.

La Habana, capital de Cuba. Foto: REUTERS

Donald Trump sugirió que podría enfocarse en Cuba tras la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, donde capturó a Maduro y su esposa, Cilia Flores, para trasladarlos a Nueva York, donde afrontan acusaciones relacionadas con narcotráfico y terrorismo.

Incluso, indicó que entre las personas “a cargo” ahora del país sudamericano está Rubio, a quien la prensa señaló como “virrey de Venezuela”, lo que se suma a sus puestos como secretario de Estado, Consejero de Seguridad Nacional, y antiguo encargado de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).