Poderío aéreo Foto: Foto generada con IA

Un reciente informe del Mitchell Institute for Aerospace Studies ha encendido las alarmas en Washington: si Estados Unidos quiere tener opciones reales en un eventual conflicto de larga duración contra China, necesitará muchos más aviones de combate de los que tiene actualmente. La advertencia llega en un momento de creciente rivalidad geopolítica, donde la capacidad aérea podría definir el equilibrio de poder en el Indo-Pacífico.

Una guerra que no se ganaría en días

El informe subraya que un choque entre ambas potencias no sería breve. Se trataría de una contienda prolongada en la que los números —aeronaves disponibles, capacidad de resistencia, logística, munición y operatividad continua— serían tan decisivos como la tecnología. Según los analistas, el talón de Aquiles estadounidense está en la escasez de aviones de combate listos para sostener una campaña aérea extensa.

Avión Foto: X @Roberto_yeager

El diagnóstico: décadas de recortes pasan factura

Los expertos del instituto apuntan a un problema estructural: recortes de personal, retrasos en modernización y una flota cada vez más exigida. Aseguran que la Fuerza Aérea estadounidense ya no tiene la capacidad simultánea de:

disuadir amenazas nucleares,

defender el territorio nacional,

y derrotar una agresión de un adversario de primer nivel,sin asumir riesgos inaceptables.

La conclusión es clara: para recuperar ventaja, EE.UU. necesita aviones furtivos de largo alcance capaces de penetrar defensas avanzadas y destruir objetivos estratégicos en territorio enemigo.

El número mágico: 200 bombarderos B‑21 y 300 cazas F‑47

El informe propone una meta contundente:

200 bombarderos furtivos B‑21 Raider ,

300 cazas de sexta generación F‑47.

Estas cifras superan ampliamente los planes actuales del Pentágono, que no contemplan tantos aparatos. Para los analistas, esta fuerza ampliada sería esencial para disputar la supremacía aérea en un conflicto de alta intensidad. Sin ella, Estados Unidos podría verse obligado a combatir con desventaja frente a un adversario con recursos crecientes y disposición para convertir el Pacífico occidental en un “santuario” defensivo.

Qué necesita EEUU, el informe que alerta al Pentágono Foto: X @Roberto_yeager

Una estrategia de largo alcance para evitar la derrota

El documento destaca que la clave para ganar no es solo tener más aviones, sino tener los adecuados. La prioridad es disponer de plataformas capaces de mantener “objetivos en riesgo” sin importar dónde se encuentren, lo que incluye bases desde las que China podría lanzar oleadas de misiles o aviones capaces de saturar defensas.

En otras palabras: sin poder golpear los centros neurálgicos del enemigo, Estados Unidos correría el riesgo de quedar atrapado en una guerra de desgaste, algo insostenible frente a un rival con gran capacidad industrial y humana.

El caza que la USAF quiere —y necesita

Los autores del informe sostienen que el futuro F‑47, un caza furtivo de sexta generación, debe convertirse en el núcleo de la modernización aérea estadounidense. Combinado con el B‑21, permitiría realizar ataques profundos, superar defensas avanzadas y reducir la dependencia de aviones veteranos cuya vida útil se acerca a su límite.

Ambos modelos serían, según el análisis, la columna vertebral de una Fuerza Aérea preparada para un conflicto donde la distancia, la letalidad y la capacidad de persistir en el combate marcarán la diferencia.