El régimen de Irán lanzó más de 200 misiles contra territorio israelí. Foto: EFE.

Una mujer de aproximadamente 40 años murió este sábado por la noche tras el impacto de un misil iraní en la ciudad de Tel Aviv, según informó el servicio de emergencias Magen David Adom (MDA). Se trata de la primera víctima mortal reportada en Israel desde el inicio de los ataques lanzados por Irán, en respuesta a la operación militar conjunta de Israel y Estados Unidos en territorio iraní.

De acuerdo con el MDA, la mujer fue hallada inconsciente y en estado crítico en el lugar del impacto, donde finalmente falleció. Además, los equipos de emergencia trasladaron a 20 personas heridas a distintos hospitales: una se encuentra en estado grave, dos en estado moderado y el resto presenta lesiones leves.

Los rescatistas también lograron sacar de entre los escombros a un niño de unos ocho años, que sufrió intoxicación por inhalación de humo. Más de 200 misiles fueron lanzados contra Israel por Irán en los primeros registros en la mañana del sábado.

Al menos uno de los misiles disparados en la última andanada desde Irán impactó en el centro de Tel Aviv, siendo el primero que se confirma que cayó en esa ciudad. Imágenes difundidas por los servicios de emergencia muestran un edificio residencial de cuatro plantas completamente destruido, así como construcciones linderas con daños de diversa consideración.

Más de 200 personas fueron evacuadas del área afectada y alojadas en tres hoteles cercanos. En cuanto a los daños materiales, el Ayuntamiento inspeccionó hasta el momento unos 40 edificios, en los que se detectaron distintos niveles de afectación estructural.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el ataque conjunto lanzado este sábado por Washington e Israel contra Irán dejó más de 200 muertos en ese país, entre ellos el líder supremo iraní, Alí Jameneí.

El régimen de Irán lanzó más de 200 misiles contra territorio israelí. Video: EFE.

Respuesta de Irán contra Israel y Estados Unidos: una por una, las bases de EEUU que atacó en Medio Oriente

Medio Oriente amaneció este sábado con un conflicto de larga data que sumó un nuevo capítulo al confirmarse un ataque conjunto por parte de Israel y Estados Unidos contra Irán. El operativo incluyó la muerte de Alí Jamenei, líder supremo iraní.

Como respuesta, la nación persa lanzó misiles contra varias instalaciones estadounidenses, bases militares que Washington mantiene en Medio Oriente, lo que acrecienta aún más la situación incómoda que vive la región y fomenta un clima de tensión que puede derivar en consecuencias geopolíticas y de belicosidades mayores a las actuales.

Respuesta de Irán a los bombardeos de Israel y Estados Unidos. Foto: REUTERS

Las bases militares estadounidenses que Irán atacó este sábado

Como respuesta al ataque de Israel y EE.UU. contra Irán, Teherán lanzó una serie de embistes contra bases militares estadounidenses en Medio Oriente, según confirmó el medio Visegrád 24, información que fue replicada por la cuenta de X @AlertaNews24. Estas son:

En Bahréin:

• Base Al-Juffair

Centro de Mando de la Quinta Flota de EE. UU.

En Qatar:

• Base Aérea Al-Udeid

En Kuwait:

• Campamento Arifjan

• Base Aérea Ahmad Al-Jaber

• Base Aérea Mubarak

En Emiratos Árabes Unidos:

• Base Aérea Al-Dhafra

• Puerto de Jebel Ali

• Base Aérea de Fujairah

En Arabia Saudita:

• Base Aérea Príncipe Sultán en Riad

• Base Tabuk

• Base Khamis Mushait

• Una base occidental en Yedda

En Jordania:

• Base Aérea Muwaffaq Salti

En Irak:

• Base estadounidense en Erbil

Cabe señalar que todas estas bases militares que posee Estados Unidos están radicadas en países de Medio Oriente (la mayoría árabes) que son aliados de Occidente, vinculados con la Administración Trump.