Un nuevo feriado para marzo. Foto: Unsplash.

El próximo lunes 2 de marzo de 2026 será feriado en la comunidad autónoma de Islas Baleares con motivo del Día de las Islas Baleares, que oficialmente se conmemora cada 1 de marzo pero que este año cae domingo. Al trasladarse al lunes, los residentes podrán disfrutar de un fin de semana largo de tres días, ideal para una escapada o para descansar al inicio del tercer mes del año.

La confirmación del calendario por parte del Gobierno autonómico implica que durante esa jornada permanecerán cerradas oficinas públicas, colegios, bancos y buena parte de los comercios y empresas, alterando la rutina habitual en el archipiélago.

Un nuevo feriado para disfrutar del fin de semana largo. Foto: Freepik

¿Qué se conmemora el Día de las Islas Baleares?

El Día de las Islas Baleares recuerda la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía en 1983, un hito que marcó el inicio del autogobierno. La fecha simboliza la identidad compartida de las islas de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, así como de los islotes que integran el archipiélago, resaltando su autonomía dentro de España y la riqueza de su patrimonio cultural.

Bajo el lema “Una manera de ser”, las celebraciones se extienden desde el jueves 26 de febrero hasta el lunes 2 de marzo. Según detalló la directora general de Relaciones Institucionales, Xesca Ramis, se organizan 301 actividades en total. De ellas, 258 tienenn lugar en Mallorca -219 en Palma y 39 en otros municipios-, mientras que Menorca acoge 16 iniciativas, Ibiza 22 y Formentera 5.

Sede del Gobierno de las Islas Baleares. Foto: Wikipedia.

El programa incluye conciertos, exposiciones, ferias gastronómicas, muestras de artesanía, bailes tradicionales y actos institucionales. Entre los eventos destacados figuran el concierto de la Orquesta Sinfónica de Baleares en Manacor el 26 de febrero, la gala de los Premios Ramon Llull y la Medalla de Oro el 28, las celebraciones centrales del 1 y 2 de marzo y un nuevo concierto de la misma orquesta en Palma el lunes feriado. Una agenda variada que busca poner en valor la cultura, la lengua y las tradiciones propias del archipiélago.