Miles de libaneses debieron desplazarse del sur del país. Imagen ilustrativa. Foto: EFE.

Israel bombardeó este miércoles el sur del Líbano tras haber dado la orden de una evacuación masiva en la región, en el contexto de la escalada bélica que atraviesa Medio Oriente en los últimos días.

El ataque estuvo orientado contra el grupo terrorista Hezbollah, con quien ya estuvo en guerra durante el conflicto en la Franja de Gaza, y que es adiestrado y financiado por la Fuerza Quds de Irán, el brazo más radicalizado de la Guardia Revolucionaria de la nación islámica.

El ataque de Israel al Líbano se da en el contexto de la escalada actual del conflicto en Medio Oriente, que tuvo su episodio inicial el pasado fin de semana cuando la nación judía, junto con los Estados Unidos, bombardearon varias ciudades de Irán, incluida la capital Teherán, en donde murió su líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.

Manifestación en condena de las recientes acciones militares israelíes en el Líbano. Foto: REUTERS

Escalada de los ataques de Israel

El bombardeo de Israel se da luego de que ordenara a sus habitantes que se desplacen al norte del río Litani. Incluso, la situación ha escalado a una confrontación directa y abierta entre Israel y el Líbano.

Entre las operaciones que lleva a cabo la nación judía destaca la ofensiva “Furia Épica”, donde el Ejército Israel lanzó una incursión terrestre en este país, y logró la “toma de control” de varios puntos clave a lo largo de la frontera sur del Líbano, lo que implica decenas de muertos y miles de desplazados.

Las banderas de Irán y Hezbollah, juntas. Foto: Reuters.

Entretanto, la respuesta de Hezbollah se dio con lanzamientos de cohetes y drones hacia territorio israelí, lo que genera parálisis en ciudades como Jerusalén y activa alertas permanentes.

Como todos estos conflictos, se ha comenzado a generar una crisis humanitaria en el sur del Líbano que hace que la gente deba huir masivamente hacia el norte del país, mientras se teme por una escalada que genere más muertes, hambruna y la debacle general de la región.