El experimento secreto que habría hecho desaparecer un buque en plena Segunda Guerra Mundial

Proyecto Filadelfia Foto: Archivo

Hay historias que nacen en medio del miedo, crecen con el silencio oficial y terminan convertidas en una obsesión colectiva. El Experimento Filadelfia es una de ellas: un supuesto operativo secreto de la Marina de Estados Unidos que, según la leyenda, logró hacer desaparecer un buque de guerra en plena Segunda Guerra Mundial. El protagonista del relato fue el USS Eldridge, un destructor escolta que realmente existió y que fue comisionado el 27 de agosto de 1943.

La versión más famosa ubica el episodio el 28 de octubre de 1943, en el astillero naval de Filadelfia. Allí, presuntamente, científicos y militares habrían probado una tecnología basada en campos electromagnéticos para volver invisible al barco. Lo que debía ser un ensayo de camuflaje habría terminado, según el mito, en algo mucho más perturbador: el buque habría desaparecido envuelto en una extraña luz verdosa y reaparecido a cientos de kilómetros, en Norfolk, Virginia.

La historia más oscura: marineros atrapados y un salto imposible

Como toda buena leyenda, el Experimento Filadelfia no se quedó solo en la desaparición del barco. Con los años, el relato sumó detalles cada vez más inquietantes: tripulantes desorientados, hombres que habrían perdido la razón, marineros fusionados con el metal del casco y hasta un supuesto viaje temporal. Esas imágenes, entre la ciencia ficción y el terror naval, fueron las que alimentaron durante décadas libros, documentales, películas y teorías conspirativas.

Proyecto Filadelfia Foto: Archivo

El atractivo del caso está en su combinación perfecta: guerra, tecnología secreta, Albert Einstein, invisibilidad y una Marina que, por naturaleza, manejaba información clasificada. En los años 40, el mundo estaba atravesado por avances científicos extremos: radares, criptografía, armas experimentales y, poco después, la bomba atómica. En ese contexto, la idea de que un gobierno pudiera estar probando una tecnología imposible sonaba, para muchos, menos absurda de lo que parece hoy.

El dato histórico clave: la “invisibilidad” sí existía, pero no como en la leyenda

La confusión pudo haber nacido de una tecnología real: la desmagnetización, conocida en inglés como degaussing. Durante la Segunda Guerra Mundial, las armadas buscaban reducir la firma magnética de sus embarcaciones para protegerlas de minas magnéticas. Esta técnica no hacía desaparecer un barco ante los ojos humanos ni lo teletransportaba, pero sí podía volverlo menos detectable para determinados dispositivos enemigos.

Proyecto Filadelfia Foto: Archivo

El detalle es fundamental: en tiempos de guerra, la palabra “invisible” podía tener varios sentidos. Un buque podía ser “invisible” para una mina, para ciertos sensores o para un tipo específico de detección, sin dejar de estar físicamente en el agua. La leyenda habría llevado esa idea al extremo, transformando un procedimiento técnico en una escena digna de una película de ciencia ficción.

Qué dicen los archivos sobre el USS Eldridge

La versión oficial contradice el corazón del mito. La Armada estadounidense revisó los registros del USS Eldridge y sostuvo que no encontró documentos que probaran la existencia de un experimento de invisibilidad o teletransportación. Además, los movimientos registrados del buque indican que, durante el período señalado por la leyenda, el barco no estaba en Filadelfia.

Proyecto Filadelfia Foto: Archivo

Según el Naval History and Heritage Command, tras su comisión en agosto de 1943, el Eldridge permaneció en Nueva York y Long Island Sound, luego realizó pruebas y entrenamiento cerca de Bermudas, regresó a Nueva York en octubre y recién el 2 de noviembre entró en Norfolk. Es decir, la cronología documentada no coincide con el supuesto episodio del 28 de octubre en Filadelfia.

El origen del mito: cartas, ovnis y un nombre misterioso

El Experimento Filadelfia empezó a tomar forma pública en la década de 1950, cuando un hombre identificado como Carl M. Allen, también conocido como Carlos Miguel Allende, afirmó haber sido testigo del hecho. Allen vinculó su historia con Morris K. Jessup, autor interesado en ovnis, y con teorías sobre campos unificados que supuestamente permitirían manipular la materia, la luz y el espacio.

A partir de allí, la historia se expandió como un rumor perfecto. Tenía un testigo misterioso, un buque real, una guerra mundial de fondo y un ingrediente irresistible: la sospecha de que los gobiernos ocultan más de lo que dicen. Aunque nunca aparecieron pruebas sólidas, la leyenda sobrevivió porque no necesita confirmación para resultar fascinante.