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A la altura de EE.UU. y Rusia: el ejército sudamericano que presentó drones armados y municiones merodeadoras de producción nacional

La iniciativa forma parte de un ambicioso plan de modernización de este ejército inspirado en las lecciones de los conflictos en Ucrania y Medio Oriente, que también incluye el desarrollo de enjambres de drones coordinados mediante inteligencia artificial.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Drones de ataque presentados por Brasil.
Drones de ataque presentados por Brasil. Foto: Pucará Defensa.
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El Ejército de Brasil dio un nuevo paso en su proceso de modernización militar al presentar drones armados, municiones merodeadoras y sistemas autónomos desarrollados por la industria nacional durante el Primer Simposio de Sistemas No Tripulados de la Fuerza Terrestre (SSNTFT 2026), realizado en Brasilia.

El encuentro reunió a autoridades militares, especialistas y empresas de la Base Industrial de Defensa (BID) con el objetivo de exhibir tecnologías que podrían formar parte de las futuras capacidades operativas de las Fuerzas Armadas brasileñas. La iniciativa se enmarca dentro del Proyecto de Transformación del Ejército 2024-2039, que busca adaptar la fuerza a los desafíos del campo de batalla moderno.

Drones armados, municiones merodeadoras y sistemas autónomos: cómo es la apuesta tecnológica de Brasil

Uno de los principales atractivos del simposio fue la demostración de plataformas no tripuladas diseñadas por empresas brasileñas. Durante las pruebas realizadas en el polígono General Darcy Lázaro, los asistentes observaron drones equipados con fusiles, lanzadores de granadas y sistemas fumígenos, además de vehículos destinados a tareas de vigilancia, reconocimiento e inteligencia.

Nuevas tecnologías armamentísticas desarrolladas por Brasil. Foto: Pucará Defensa.

También se exhibieron robots terrestres y sistemas capaces de detectar amenazas nucleares y radiológicas, así como plataformas que pueden operar a largas distancias mediante enlaces avanzados de control. La integración entre drones de observación y drones de ataque fue otro de los aspectos destacados, una capacidad que ha ganado relevancia por su eficacia y bajo costo operativo.

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Empresas como XMobots, Condor Tecnologias Não Letais, Taurus y otras firmas vinculadas al sector de defensa mostraron soluciones desarrolladas localmente. Entre ellas sobresalieron los sistemas CONDOR DROP y STINGER, concebidos para ampliar las capacidades de las fuerzas de seguridad y defensa mediante el uso de plataformas aéreas remotamente operadas.

Además, la compañía Modirum Gespi presentó el sistema DART, una munición merodeadora conocida popularmente como “dron kamikaze”. Este tipo de plataforma combina vigilancia y ataque en un único sistema, permitiendo identificar objetivos y destruirlos con alta precisión.

Enjambres de drones: de qué trata el programa pensado para misiones de vigilancia, reconocimiento y combate

Más allá de las capacidades actuales, Brasil también avanza en proyectos de investigación orientados al empleo coordinado de múltiples sistemas autónomos.

A través del Instituto Militar de Ingeniería (IME) y del Departamento de Ciencia y Tecnología (DCT), el Ejército desarrolla el programa EVAAT-GCN, conocido como “Enjambre de Drones”. La iniciativa busca integrar vehículos aéreos y terrestres capaces de compartir información en tiempo real mediante inteligencia artificial.

El objetivo es que estas plataformas operen de forma cooperativa en misiones de vigilancia, reconocimiento, adquisición de objetivos y combate. El proyecto contempla drones armados, vehículos de exploración y sensores avanzados, convirtiéndose en una de las apuestas tecnológicas más ambiciosas de las Fuerzas Armadas brasileñas.

Medio Oriente y la guerra en Ucrania: qué impacto tienen estos conflictos internacionales en las fuerzas militares de Brasil

La aceleración de estos programas no es casual. Los conflictos en Ucrania y Medio Oriente demostraron que los sistemas no tripulados pueden alterar significativamente el equilibrio en el campo de batalla.

El uso masivo de drones tácticos, municiones merodeadoras y plataformas autónomas permitió realizar operaciones de reconocimiento, ataques de precisión y vigilancia permanente con costos considerablemente menores que los de los sistemas tradicionales.

Las guerras en Medio Oriente y en Ucrania instan a Brasil a desarrollar estas tecnologías. Foto: REUTERS

Estas experiencias impulsaron a Brasil a fortalecer su Base Industrial de Defensa y reducir la dependencia tecnológica externa. En ese marco, la incorporación de drones, robots terrestres y sistemas autónomos se transformó en un componente clave de la denominada Fuerza 40, la visión estratégica que busca construir un Ejército más tecnológico, integrado y preparado para los desafíos operacionales del año 2040.

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Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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