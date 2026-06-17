Polémico video: el instructor detenido por la muerte de la joven que fue lanzada al vacío en Brasil realizaba saltos bungee con niños

El instructor que lanzó a la joven desde el puente se grabó saltando con niños. Foto: Instagram / luisfelipeegoroff.

La investigación por la muerte de María Eduarda Rodrigues de Freitas, la joven brasileña de 21 años que falleció durante un salto de rope jumping en Brasil, sumó un nuevo e inquietante dato. En las últimas horas, se viralizó un video en el que uno de los instructores detenidos por el caso aparece realizando un salto extremo desde un puente mientras lleva a un niño sujeto a su cuerpo.

Las imágenes provocaron que la gente cuestione las condiciones de seguridad con las que operaba el grupo encargado de organizar estas actividades y alimentaron las críticas hacia quienes estaban al frente de los saltos en el denominado Ponte do Esqueleto, escenario de la tragedia que terminó con la vida de la joven.

El instructor que lanzó a la joven desde el puente se grabó saltando con un nene y generó indignación. Video: Instagram / luisfelipeegoroff.

El video que generó una ola de indignación en Brasil

El protagonista de la grabación es Luis Felipe Feliciano Egoroff, uno de los tres hombres que permanecen detenidos en el marco de la causa judicial. En el video, registrado en mayo de 2023, se lo observa preparándose para saltar desde una altura cercana a los 40 metros mientras lleva a un niño sujeto a su pecho mediante un arnés.

Tras una breve carrera, ambos se lanzan al vacío desde el puente. Las imágenes muestran al menor abrazado al instructor durante toda la maniobra, una situación que generó fuertes cuestionamientos en redes sociales y entre especialistas en deportes extremos.

Según trascendió, Egoroff solía compartir este tipo de contenidos en sus perfiles de redes sociales. Además, existen fotografías y registros audiovisuales en los que aparece junto a otros niños antes o durante saltos similares realizados entre 2020 y 2021.

El instructor que lanzó a la joven desde el puente se grabó saltando con niños. Foto: Instagram / luisfelipeegoroff.

El instructor se presentaba como integrante de la empresa de turismo aventura “Entre Cuerdas”, una organización que promocionaba actividades de rope jumping a través de redes sociales, aunque posteriormente se conoció que no contaba con un registro formal de funcionamiento.

La muerte de María Eduarda y las fallas de seguridad

La difusión de este material ocurre mientras continúa la investigación por la muerte de María Eduarda Rodrigues de Freitas, quien cayó al vacío durante una actividad organizada en el mismo puente ubicado en la ciudad de Limeira.

De acuerdo con las primeras conclusiones de la causa, la joven fue lanzada sin que la cuerda de seguridad estuviera correctamente asegurada, una falla que resultó fatal.

Las imágenes muestran que la cuerda de seguridad habría quedado sobre el puente mientras la víctima era impulsada al vacío. Video: EFE.

La Justicia brasileña ordenó la prisión preventiva de Egoroff y de los otros dos instructores involucrados, identificados como Vitor de Freitas Gonçalves y Maicon Fernandes Cintra. La medida fue adoptada luego de que surgieran indicios de que los acusados intentaron abandonar el lugar tras el accidente.

Durante su declaración ante la policía, Egoroff explicó que cobraba alrededor de 180 reales por cada salto y aseguró que la revisión de los equipos se realizaba junto a sus compañeros. Sin embargo, cuando fue consultado sobre quién había instalado o inspeccionado el sistema de seguridad utilizado por María Eduarda antes del salto, afirmó no recordar ese detalle.

Tras la tragedia, la empresa “Entre Cuerdas” eliminó sus perfiles en redes sociales, donde reunía a más de 80.000 seguidores y promocionaba sus actividades con el lema: “Vos soñás. Nosotros lo hacemos realidad”.

Tres hombres vinculados a la organización del salto permanecen detenidos mientras avanza la investigación por la tragedia. Foto: Redes sociales.

Mientras tanto, las autoridades continúan reuniendo pruebas para determinar las responsabilidades de cada uno de los implicados y esclarecer cómo se produjo la falla que derivó en la muerte de María Eduarda.

En paralelo, el municipio de Limeira anunció acciones legales contra el gobierno federal por el estado de abandono del puente donde ocurrió el accidente. Según señalaron las autoridades locales, el lugar era utilizado habitualmente para actividades extremas sin contar con controles oficiales adecuados, una situación que quedó expuesta tras una tragedia que conmocionó a todo Brasil.