“Esa cuerda te arrebató para siempre de mí”: el desgarrador mensaje de la madre de la joven que murió en un salto bungee en Brasil

A través de un emotivo mensaje en redes sociales, la madre de la víctima reclamó justicia y apuntó contra los responsables de la actividad. Foto: Redes sociales.

La muerte de María Eduarda Rodrigues de Freitas, una joven brasileña de 21 años que perdió la vida mientras practicaba bungee jumping, sigue causando conmoción en Brasil. Mientras la Justicia avanza en la investigación para determinar las responsabilidades del caso, la madre de la víctima compartió un desgarrador mensaje en redes sociales en el que expresó su dolor y reclamó que los responsables respondan por lo ocurrido.

La tragedia tuvo lugar en el denominado Puente del Esqueleto, ubicado en la ciudad de Limeira, en el estado de San Pablo, donde una empresa especializada organizaba una jornada de saltos extremos. Según las primeras conclusiones de la investigación, la joven fue lanzada al vacío sin que la cuerda de seguridad estuviera correctamente asegurada a su arnés, una falla que terminó siendo fatal.

La joven de 21 años cayó desde unos 40 metros luego de que la cuerda de seguridad no estuviera correctamente asegurada. Foto: Redes sociales.

El dolor de una madre y el pedido de justicia

En medio del profundo impacto que generó la tragedia, Giovana, madre de María Eduarda, decidió despedir públicamente a su hija mediante una publicación en Instagram que rápidamente se viralizó y recibió miles de mensajes de apoyo.

Junto a una fotografía de la joven, expresó el sufrimiento que atraviesa desde el momento del accidente. “Esa maldita cuerda te arrebató para siempre de mí. Y aquí solo quedan el dolor y el anhelo”, escribió.

La mujer también recordó con emoción los años compartidos con su hija y lamentó que su vida se haya interrumpido de manera tan repentina. “Mi amada hija, solo hoy quise abrazarte más de mil veces. Cuánto me duele tu partida. Te amo por siempre, mi princesa. Muchas gracias por ser parte de mi vida durante estos 21 años. Qué honor fue oírte llamarme mamá”, expresó.

El desgarrador pedido de justicia de la madre de la joven que murió en un salto bungee en Brasil. Foto: Instagram.

En su mensaje, además, cuestionó duramente a quienes estaban a cargo de la organización de la actividad y aseguró que la tragedia no puede quedar impune.

“Es terrible ver una vida llena de sueños truncada por la irresponsabilidad y la falta de profesionalismo de quienes debían garantizarla. Lo que debía ser un momento de felicidad se convierte en algo que no puede quedar impune. Justicia para ti”, sostuvo.

Cómo ocurrió el accidente fatal

El hecho ocurrió durante una jornada recreativa destinada a quienes practican deportes extremos. De acuerdo con los investigadores, una falla en el procedimiento de seguridad provocó que María Eduarda cayera desde una altura cercana a los 40 metros.

La joven murió en el acto debido a la violencia del impacto. Uno de los elementos que forman parte de la causa es un video grabado por personas que se encontraban en el lugar. En las imágenes se escucha el desesperado grito de advertencia de uno de los presentes al detectar el problema con el sistema de seguridad, aunque ya era demasiado tarde para evitar el desenlace.

Las imágenes muestran que la cuerda de seguridad habría quedado sobre el puente mientras la víctima era impulsada al vacío. Video: EFE.

La víctima cursaba estudios vinculados a Educación Física y Gestión Deportiva y era muy querida en su entorno. Su fallecimiento generó una fuerte conmoción entre familiares, amigos y compañeros, quienes participaron de una ceremonia de despedida realizada en el Cementerio Municipal de Jandira, en la región metropolitana de San Pablo.

Tres detenidos por la tragedia

La investigación judicial busca determinar cómo se produjo la falla y quiénes fueron los responsables de que se incumplieran los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de actividades.

Por el caso fueron detenidos Luis Felipe Feliciano Egoroff, de 31 años; Vitor de Freitas Gonçalves, de 27; y Maicon Fernandes Cintra, de 42, todos vinculados a la organización de la jornada en la que ocurrió el accidente.

Tres hombres vinculados a la organización del salto permanecen detenidos mientras avanza la investigación por la tragedia. Foto: Redes sociales.

En las últimas horas, el juez Paulo Henrique Stahlberg Natal dispuso la prisión preventiva de los tres acusados luego de que surgieran indicios de que intentaron abandonar el lugar antes de la llegada de las autoridades.

Mientras la causa continúa avanzando, los investigadores intentan reconstruir cada uno de los pasos previos al salto para establecer cómo pudo ocurrir una falla de semejante magnitud.