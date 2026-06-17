“Vi que respiraba”: una enfermera aseguró que la joven que cayó al vacío tras un salto bungee en Brasil aún tenía pulso

Una joven de 21 años murió después de ser lanzada sin cuerdas en un salto de bungee jumping. Foto: Redes sociales.

La conmoción por la muerte de una joven de 21 años durante una actividad de bungee jumping en Brasil continúa generando dudas e interrogantes. Mientras la Justicia avanza con la investigación para determinar responsabilidades, el testimonio de una enfermera que presenció el accidente podría convertirse en una pieza clave para reconstruir los minutos posteriores a la tragedia.

El hecho ocurrió en el municipio de Limeira, en el interior del estado de San Pablo, donde María Eduarda Rodrigues de Freitas fue lanzada desde un puente sin estar correctamente asegurada. Según las primeras investigaciones, la joven llevaba colocado el arnés de seguridad, pero no contaba con la cuerda principal que debía sostenerla durante el salto.

La tragedia ocurrió en Limeira, Brasil, cuando una joven de 21 años fue lanzada desde un puente sin estar correctamente asegurada para realizar bungee jumping. Foto: Redes sociales.

A tres días del episodio, una testigo directa aportó un dato que podría resultar determinante. Se trata de Rayza Gabrieli Dias Delfino, una enfermera de 26 años que se encontraba esperando su turno para realizar la misma actividad cuando presenció la caída.

El dramático relato de la primera persona que asistió a la víctima

La profesional aseguró que descendió rápidamente hasta el lugar donde se encontraba la joven y que, al examinarla, detectó signos vitales.

“Vi que respiraba con dificultad y le miré las pupilas, que lamentablemente estaban dilatadas —lo que puede representar una lesión cerebral—, y vi un pulso. Era muy débil, pero aún había pulso“, afirmó en una entrevista con el medio brasileño Record.

De acuerdo con su relato, comenzó de inmediato a practicar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras otras personas solicitaban asistencia médica. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, la joven falleció poco después.

Una enfermera que presenció el accidente aseguró que la víctima, María Eduarda Rodrigues de Freitas, aún presentaba signos vitales mientras le practicaba maniobras de reanimación tras la caída. Foto: Redes sociales.

La enfermera explicó que la víctima seguía sujetada por el arnés colocado alrededor de su cuerpo, aunque carecía del elemento fundamental que debía evitar la caída. Cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar, incluso debieron cortar parte del equipamiento para intentar utilizar un desfibrilador.

Un video clave para reconstruir el accidente

Además de su declaración, Dias Delfino se convirtió en una testigo central porque fue quien grabó el momento exacto de la tragedia.

Según explicó, estaba ubicada en el puesto número 42 de la fila y decidió registrar con su celular los saltos de otras personas mientras esperaba su turno. De manera involuntaria, terminó captando las imágenes que hoy son analizadas por los investigadores.

Las imágenes grabadas por una testigo captaron el momento exacto en que la joven fue impulsada al vacío sin las cuerdas de seguridad necesarias. Video: EFE.

En el video se observa cómo tres hombres trasladan a la joven hasta la plataforma y la impulsan al vacío. Los tres se encuentran actualmente bajo investigación judicial.

“No podía oír lo que le decían porque estaba a punto de saltar... Solo la estaba mirando, ni siquiera vi cómo ponían las cosas. Cuando se cayó, empecé a escuchar a todo el mundo decir: ‘La cuerda, la cuerda’”, recordó la testigo.

Tres detenidos y sospechas de encubrimiento

La causa judicial también investiga una posible maniobra para ocultar pruebas después del accidente. Uno de los elementos que buscan los investigadores es la cámara GoPro que la víctima llevaba colocada para registrar la experiencia.

Según la enfermera, uno de los empleados de la empresa responsable habría retirado el dispositivo cuando la joven ya se encontraba tendida en el suelo. Otro testigo respaldó esa versión.

Tres hombres vinculados a la organización de la actividad están detenidos e investigados por la Justicia brasileña por su presunta responsabilidad en el hecho. Foto: Redes sociales.

“Cuando vi a la chica en el suelo uno de los empleados le quitó la cámara GoPro de la correa del cuello al cuerpo que ya estaba en el suelo”, declaró Rafael Goulart a TV Globo.

Los tres detenidos fueron identificados como Luis Felipe Feliciano Egoroff, Vitor de Freitas Gonçalves y Maicon Fernandes Cintra. Mientras la Justicia analiza sus responsabilidades en el accidente, también intenta determinar qué ocurrió con la cámara desaparecida.

La investigadora principal del caso, Andrea Danta Levy, confirmó que el dispositivo aún no pudo ser localizado. “No se localizó el equipo. Durante los interrogatorios, nadie pudo decir dónde estaba. Sinceramente, creo que ya no está allí, considerando la cantidad de personas que luego acudieron al puente buscándola. Creo que, lamentablemente, alguien pudo haberla retirado”, señaló.