Tensión en Medio Oriente: Irán suspendió las negociaciones con Estados Unidos tras las amenazas de Donald Trump

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y el primer ministro de Qatar, el jeque Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al-Thani, en la reunión con EEUU e Irán en Suiza. Foto: via REUTERS

La agencia IRNA informó este domingo que Irán interrumpió las conversaciones con Estados Unidos en Suiza tras las nuevas amenazas lanzadas por el presidente estadounidense Donald Trump contra la República Islámica.

“La delegación de la República Islámica de Irán abandonó el lugar de las negociaciones” reportó el medio oficial del Gobierno iraní, explicando que la decisión responde a las amenazas de Trump en medio de las negociaciones que mantenían las partes este domingo en Bürgenstock.

Según señaló IRNA, la delegación iraní interrumpió las conversaciones con EEUU que se realizaban con mediación de Qatar y Pakistán, mientras que además abandonaron la sede de negociaciones tras una reunión con el intermediario qatarí.

Qué dijo Donald Trump

El mandatario estadounidense advirtió este mismo domingo que si Irán no impide la actuación de su aliado libanés Hezbollah, Estados Unidos reanudaría los ataques “con mucha fuerza” contra territorio iraní.

Además, en una entrevista con Fox News, Trump advirtió a Teherán sobre el cierre del estrecho de Ormuz afirmando que si eso ocurre “ya no tendrían país e incluso ni siquiera podrían regresar al suyo” en una aparente referencia al equipo negociador iraní.

El líder republicano señaló también que “Estados Unidos podría tomar el control del estrecho en el futuro, si fuera necesario” y que eso implicaría que Washington “se quedara con el 20% del petróleo que transita por dicho estrecho”.

La respuesta de Irán a las amenazas de Donald Trump

El presidente del Parlamento y jefe del equipo negociador de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, restó importancia a las amenazas y aseguró que las Fuerzas Armadas iraníes están preparadas para responder a cualquier acción de Washington.

El dirigente iraní advirtió además a Washington de que “será mejor que cuiden sus declaraciones” y sostuvo que “por mucho que hablen somos nosotros quienes actuamos”.

Más embarcaciones que circulan por el Estrecho de Ormuz. Foto: REUTERS

Las negociaciones entre Irán y Estados Unidos comenzaron este domingo con reuniones separadas con los países mediadores y posteriormente un encuentro multilateral centradas en la aplicación del memorándum de entendimiento firmado el miércoles pasado, especialmente en lo relativo al fin de la guerra en todos los frentes incluido el Líbano, tal como exige Teherán.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, que encabeza la delegación de su país, había informado antes de las amenazas de Trump de “grandes avances” en las conversaciones.

Vance afirmó que además de haber logrado grandes avances en las últimas horas, esperaba conseguir “progresos adicionales en el tiempo previsto para las conversaciones”.

El vicepresidente hizo estas declaraciones en una comparecencia ante la prensa junto al primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y su homólogo de Qatar, Mohamed bin Abdulrahmán, que actúan como mediadores.