Desazón en el mundo de la música: qué le pasó a Victor Willis, el cantante de Village People que murió a los 74 años

Murió Victor Willis, cantante de Village People Foto: Los 40

La música está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Victor Willis, la emblemática voz principal, rostro del “policía” y uno de los pilares fundamentales detrás del fenómeno global Village People. El deceso del artista se produjo el pasado lunes 30 de junio de 2026, apenas veinticuatro horas antes de que pudiera celebrar su cumpleaños número 75, luego de sufrir las consecuencias de una enfermedad corta pero de carácter muy agresivo.

La trágica noticia fue dada a conocer mediante un escueto comunicado difundido en la página oficial de la banda en Facebook: “Victor pasó el lunes 30 de junio de 2026 de una enfermedad corta pero agresiva. Se solicita privacidad”. En la misma publicación, la agrupación resumió el dolor que embarga a toda una generación de seguidores con una sentida frase: “Nos sentimos profundamente tristes al anunciar la muerte de Victor Willis, cantante principal de Village People”. Por su parte, la familia del músico, a través de su esposa Karen, solicitó el máximo respeto y reserva en este momento de duelo, sin revelar por ahora detalles sobre el velatorio o futuros homenajes.

El motor creativo de los hits más grandes de la era disco

Nacido en Texas y criado en San Francisco, Willis moldeó su prodigioso registro vocal cantando en la iglesia bautista que dirigía su padre. Tras estudiar actuación y danza, y dar sus primeros pasos profesionales en producciones de Broadway como el musical “The Wiz”, su vida cambió por completo cuando el productor francés Jacques Morali lo convocó para liderar un proyecto audaz: fusionar ritmos disco con personajes de la cultura de masas. Willis aportó su fervor góspel y fue el único músico profesional de la formación original.

Más allá de sus recordadas interpretaciones enfundado en el traje de oficial de policía, Willis fue el verdadero cerebro creativo y coautor de los éxitos más arrolladores del grupo, tales como:

“Y.M.C.A.”: Alcanzó el puesto número dos en el Billboard Hot 100 , transformándose en un fenómeno cultural masivo. En 2020 ingresó al Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso de EE. UU. y en 2021 al Salón de la Fama de los Grammy.

“In the Navy”: Llegó al puesto número tres de las listas internacionales.

“Macho Man” y “Go West”: Himnos que definieron la identidad bailable y transgresora de fines de los años setenta.

Tras alejarse del grupo en 1980 y protagonizar extensas batallas judiciales por las regalías y la autoría de sus obras, Willis logró recuperar el control legal de su catálogo y se reintegró de manera plena como líder de la formación en el año 2017.

Las controversias por “Y.M.C.A.” y el sentido adiós de Donald Trump

En los últimos años, el cantante estuvo en el centro de las discusiones por el significado real de “Y.M.C.A.”. En 2024, Willis amenazó con iniciar acciones legales contra los medios de comunicación que catalogaban al tema como un “himno gay”. Mediante sus redes, aclaró que si bien celebraba que la comunidad homosexual hubiera adoptado la canción como un símbolo de diversidad y libertad, él no tenía conocimiento de actividades de ese tipo en las sedes de la organización juvenil cuando escribió la letra, exigiendo “rigor periodístico” a la prensa.

Por otra parte, la música de Village People adquirió una fuerte notoriedad política reciente debido a su uso constante en los actos oficiales del presidente norteamericano Donald Trump. El mandatario adoptó el tema “Y.M.C.A.” como banda sonora de sus mítines y, tras enterarse de la muerte de Willis, lo despidió con honores desde su plataforma Truthsocial.

“Fue un gran y alegre tipo que amaba que usara la canción de su grupo, YMCA, en mi encuentros. Se convirtió nuevamente en un éxito ‘monstruoso’ 30 años después de su lanzamiento original”, manifestó el mandatario Donald Trump.

Trump concluyó su mensaje asegurando que cada vez que suene el clásico tema, especialmente durante las inminentes celebraciones de la semana del 4 de julio, recordará la figura del músico. Previo a su fallecimiento, Willis y el grupo habían completado una gira por Europa y viajado a Nueva Delhi, India, para conmemorar el 250° aniversario de EE. UU. Una de sus últimas apariciones destacadas ocurrió en mayo de 2026, cuando el propio Willis relató que le habían interpretado “Y.M.C.A.” de manera privada al secretario de Estado, Marco Rubio, con motivo de su cumpleaños.