Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Desazón en el mundo de la música: qué le pasó a Victor Willis, el cantante de Village People que murió a los 74 años

El artista que integró la icónica banda estadounidense creadora de la canción YMCA perdió la vida en las últimas horas y la noticia causó tristeza en el ambiente de la música.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Murió Victor Willis, cantante de Village People
Murió Victor Willis, cantante de Village People Foto: Los 40
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La música está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Victor Willis, la emblemática voz principal, rostro del “policía” y uno de los pilares fundamentales detrás del fenómeno global Village People. El deceso del artista se produjo el pasado lunes 30 de junio de 2026, apenas veinticuatro horas antes de que pudiera celebrar su cumpleaños número 75, luego de sufrir las consecuencias de una enfermedad corta pero de carácter muy agresivo.

La trágica noticia fue dada a conocer mediante un escueto comunicado difundido en la página oficial de la banda en Facebook: “Victor pasó el lunes 30 de junio de 2026 de una enfermedad corta pero agresiva. Se solicita privacidad”. En la misma publicación, la agrupación resumió el dolor que embarga a toda una generación de seguidores con una sentida frase: “Nos sentimos profundamente tristes al anunciar la muerte de Victor Willis, cantante principal de Village People”. Por su parte, la familia del músico, a través de su esposa Karen, solicitó el máximo respeto y reserva en este momento de duelo, sin revelar por ahora detalles sobre el velatorio o futuros homenajes.

El motor creativo de los hits más grandes de la era disco

Nacido en Texas y criado en San Francisco, Willis moldeó su prodigioso registro vocal cantando en la iglesia bautista que dirigía su padre. Tras estudiar actuación y danza, y dar sus primeros pasos profesionales en producciones de Broadway como el musical “The Wiz”, su vida cambió por completo cuando el productor francés Jacques Morali lo convocó para liderar un proyecto audaz: fusionar ritmos disco con personajes de la cultura de masas. Willis aportó su fervor góspel y fue el único músico profesional de la formación original.

Más allá de sus recordadas interpretaciones enfundado en el traje de oficial de policía, Willis fue el verdadero cerebro creativo y coautor de los éxitos más arrolladores del grupo, tales como:

Contenido Recomendado

Llora la música:murió Manolo Arjona, uno de los miembros originales de Locomía

Llora la música: murió Manolo Arjona, uno de los miembros originales de Locomía

Música, tortas fritas y clases de cocina:dónde festejar el Día de la Independencia en Recoleta con entrada gratis

Música, tortas fritas y clases de cocina: dónde festejar el Día de la Independencia en Recoleta con entrada gratis
  • “Y.M.C.A.”: Alcanzó el puesto número dos en el Billboard Hot 100, transformándose en un fenómeno cultural masivo. En 2020 ingresó al Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso de EE. UU. y en 2021 al Salón de la Fama de los Grammy.
  • “In the Navy”: Llegó al puesto número tres de las listas internacionales.
  • “Macho Man” y “Go West”: Himnos que definieron la identidad bailable y transgresora de fines de los años setenta.

Tras alejarse del grupo en 1980 y protagonizar extensas batallas judiciales por las regalías y la autoría de sus obras, Willis logró recuperar el control legal de su catálogo y se reintegró de manera plena como líder de la formación en el año 2017.

Las controversias por “Y.M.C.A.” y el sentido adiós de Donald Trump

En los últimos años, el cantante estuvo en el centro de las discusiones por el significado real de “Y.M.C.A.”. En 2024, Willis amenazó con iniciar acciones legales contra los medios de comunicación que catalogaban al tema como un “himno gay”. Mediante sus redes, aclaró que si bien celebraba que la comunidad homosexual hubiera adoptado la canción como un símbolo de diversidad y libertad, él no tenía conocimiento de actividades de ese tipo en las sedes de la organización juvenil cuando escribió la letra, exigiendo “rigor periodístico” a la prensa.

Por otra parte, la música de Village People adquirió una fuerte notoriedad política reciente debido a su uso constante en los actos oficiales del presidente norteamericano Donald Trump. El mandatario adoptó el tema “Y.M.C.A.” como banda sonora de sus mítines y, tras enterarse de la muerte de Willis, lo despidió con honores desde su plataforma Truthsocial.

“Fue un gran y alegre tipo que amaba que usara la canción de su grupo, YMCA, en mi encuentros. Se convirtió nuevamente en un éxito ‘monstruoso’ 30 años después de su lanzamiento original”, manifestó el mandatario Donald Trump.

Trump concluyó su mensaje asegurando que cada vez que suene el clásico tema, especialmente durante las inminentes celebraciones de la semana del 4 de julio, recordará la figura del músico. Previo a su fallecimiento, Willis y el grupo habían completado una gira por Europa y viajado a Nueva Delhi, India, para conmemorar el 250° aniversario de EE. UU. Una de sus últimas apariciones destacadas ocurrió en mayo de 2026, cuando el propio Willis relató que le habían interpretado “Y.M.C.A.” de manera privada al secretario de Estado, Marco Rubio, con motivo de su cumpleaños.

MúsicaMuerteCultura
Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Llora la música:murió Manolo Arjona, uno de los miembros originales de Locomía

    Llora la música: murió Manolo Arjona, uno de los miembros originales de Locomía

  2. Adiós a una voz clave del tango argentino:a los 85 años, falleció un cantor popular que deja un vacío profundo

    Adiós a una voz clave del tango argentino: a los 85 años, falleció un cantor popular que deja un vacío profundo

  3. Qué es la enfermedad de Lyme, la infección que padece Bella Hadid y cuáles son sus síntomas

    Qué es la enfermedad de Lyme, la infección que padece Bella Hadid y cuáles son sus síntomas

  4. ¿Sigue la maldición?:Luis Font, fundador de Locomía, está viviendo en la calle después de una cirugía

    ¿Sigue la maldición?: Luis Font, fundador de Locomía, está viviendo en la calle después de una cirugía

  5. De qué murió Daniel Melingo, exmiembro de Los Abuelos de la Nada y referente del rock nacional y el tango en Argentina

    De qué murió Daniel Melingo, exmiembro de Los Abuelos de la Nada y referente del rock nacional y el tango en Argentina
Lo último
También podría interesarte
Política

Nuevo rumbo del oficialismo de cara a las elecciones 2027:Diego Santilli reorganiza la estrategia electoral

Nuevo rumbo del oficialismo de cara a las elecciones 2027: Diego Santilli reorganiza la estrategia electoral

Reunión clave de Milei con todos los diputados y senadores oficialistas para destrabar la Reforma Electoral y el Super RIGI en el Congreso

Milei asistió a los festejos por el Día de la Independencia de EEUU en la Embajada y puso en duda su viaje:¿se verá con Trump?

Dirigentes políticos, sindicales y empresariales crearon una mesa conjunta para analizar la crisis de la Granja Tres Arroyos

Economía

Alerta por la morosidad en Argentina:volvió a crecer en mayo 2026 y casi 7 millones de personas quedaron excluidas de recibir un crédito

Alerta por la morosidad en Argentina: volvió a crecer en mayo 2026 y casi 7 millones de personas quedaron excluidas de recibir un crédito

Transición en el mercado de combustibles:Raízen confirmó que la venta de Shell en Argentina se cerrará por US$ 1.420 millones

Aumento para estatales con regímenes especiales:una por una, las subas y viáticos que oficializó el Gobierno para julio y agosto 2026

Tarifa social de la SUBE:el Gobierno fijó un nuevo esquema y cambia la forma de calcular el beneficio

Internacionales

Europa pone límites a China por las compras baratas en Shein y Temu:la fuerte medida que tomó la UE

Europa pone límites a China por las compras baratas en Shein y Temu: la fuerte medida que tomó la UE

Terremotos en Venezuela:casi 2.000 muertos y cada vez menos posibilidades de encontrar sobrevivientes

Terremotos en Venezuela:los perros Jack y Derek se suman a la misión humanitaria argentina

Crisis humanitaria en Venezuela por falta de alimentos y hambre tras el doble terremoto:“Faltaría más ayuda”