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El cuadro de Rembrandt que apareció en una subasta y se vendió por más de US$10 millones

Se trata de “Dejad que los niños vengan a mí”, obra creada por el pintor neerlandés en 1627. El cuadro fue hallado en 2014 en Alemania. La investigación que se realizó para que la subasta se llevara a cabo con éxito.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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"Dejad que los niños vengan a mí", pintura de Rembrandt de aproximadamente 1627.
"Dejad que los niños vengan a mí", pintura de Rembrandt de aproximadamente 1627. Foto: Cadena Ser
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Una pintura de Rembrandt volvió a estar en boca de todos esta semana. Es que se acaba de subastar uno de sus cuadros más famosos, “Dejad que los niños vengan a mí”, creada alrededor del año 1627. La obra de arte vendida pasó por un por largo proceso de conservación tras haber sido hallada en una subasta en la ciudad de Colonia, en Alemania, en 2014.

Dado el prestigio y reconocimiento del pintor, el cuadro se vendió por una cifra millonaria: 10.630.000 de dólares. La subasta tuvo lugar en la casa Sotheby’s ubicada en Londres, Inglaterra. Pero llegar hasta aquí no fue nada fácil, requirió de un largo proceso de investigación para confirmar que efectivamente el cuadro era de Rembrandt.

La investigación del cuadro de Rembrandt

Tras el hallazgo, solo un participante de aquella subasta alemana pudo identificar elementos que le hicieron pensar que la obra era de Rembrandt.

La versión encontrada en 2014 en Alemania. Foto: ABC

Esto ocurrió porque la versión original de la pintura y la hallada en Alemania no eran exactamente iguales. Es que en esta última aparecían algunos detalles y diferencias en los personajes: por ejemplo, en la original, el niño se encontraba sin su ropa y el hombre ubicado en la parte central del cuadro tenía barba oscura y no blanca como en la versión encontrada en 2014.

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Luego se supo que había sido intervenida por un segundo autor, algo que, sin dudas, modificó el mensaje del propio Rembrandt. La misión del artista era reflejar la mezcla de culturas y tradiciones que convivían en aquel momento en Europa Central en medio de un período cargado de violencia y conflictos bélicos.

El cuadro de Rembrandt, Foto: El Mundo

Quién fue Rembrandt

Rembrandt Harmenszoon van Rijn, nacido en julio de 1606 en Leiden, Países Bajos, fue uno de los pintores neerlandeses más importantes de su generación. Indiscutido exponente del Barroco con un estilo que combina contrastes de luz y oscuridad ha sabido transmitir una fuerte cadencia y profundidad en cada una de obras.

Algunos de sus cuadros más famosos son “El rapto de Europa” y “La Ronda de Noche”, “El regreso del hijo pródigo”, y “La lección de anatomía del Dr. Nicolaes Tulp”, “La tormenta en el mar de Galilea”, entre muchas otros.

Autorretrato de Rembrandt. Foto: Wikimedia Commons

Durante su carrera, el pintor también se destacó por realizar una importante cantidad de autorretratos, de hecho, expertos en artes e historia estiman que pudo haber pintado más de 80 a lo largo de su vida desde su juventud hasta sus últimos días en 1669.

CulturaObras de ArteHistoriaSubasta
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temáticas sociales y policiales. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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