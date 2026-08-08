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Dolor en el folklore: murió a los 88 años el cofundador de una de las duplas de guitarras más icónicas del país

Cofundador de una dupla icónica de guitarras nacida en Trenque Lauquen, llevó el sonido criollo a escenarios de todo el mundo consagrándose en el Festival de Cosquín. Referentes de la música popular y seguidores del artista lo despiden con pesar.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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Tenía 88 años y fue el cofundador de un histórico dúo de guitarras.
Tenía 88 años y fue el cofundador de un histórico dúo de guitarras. Foto: 2262
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El folklore argentino despide a una de sus figuras más representativas. Se trata de Néstor Eduardo “Cacho” Tacunau, integrante y cofundador del histórico dúo Los Indios Tacunau, quien murió el pasado 4 de agosto a los 88 años en su ciudad natal de Trenque Lauquen y causó un gran vacío en la música popular.

La noticia fue confirmada por la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Trenque Lauquen y generó profundos mensajes de reconocimiento por parte de músicos, colegas e instituciones vinculadas a la cultura popular. Su partida marcó el cierre de una etapa dorada para una formación que durante más de 50 años llevó la identidad sonora del país a escenarios nacionales e internacionales. No se informaron las causas de su deceso.

Murió "Cacho" Tacunau a los 88 años folklore música popular indios tacunau
El guitarrista y cantor fue el cofundador del icónico grupo Los Indios Tacunau. Foto: Alerta Digital

Murió “Cacho” Tacunau: la trayectoria de una de las figuras del folklore argentino

Nacido el 28 de diciembre de 1937, “Cacho” compartió desde temprana edad la pasión por la música junto a su hermano Nelson Abel. En 1966, ambos consolidaron el proyecto artístico que dio origen a Los Indios Tacunau, donde Nelson asumió la voz principal y primera guitarra, mientras que Cacho aportaba la segunda voz y la base rítmica. La particular técnica de ejecutar la guitarra con púa por parte de ambos se convirtió en una marca registrada del grupo.

La consagración masiva llegó en 1969, cuando obtuvieron el premio Revelación en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín, punto de partida para una carrera ininterrumpida en los festivales más destacados de la Argentina.

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La noticia fue confirmada por la Dirección de Cultura de la Municipalidad. Foto: Radio Mágica Pehuajó

A lo largo de las décadas, Los Indios Tacunau traspasaron las fronteras nacionales y realizaron giras por América, Europa y Asia. Su popularidad los llevó incluso a editar discos en Japón durante las décadas de 1980 y 1990, difundiendo el repertorio criollo en auditorios internacionales.

Con decenas de producciones discográficas editadas, el dúo popularizó canciones emblemáticas como Calle Angosta, La Flor de la Canela, El Cóndor Pasa, María del Paraná, Milonga de mis amores, Voy pa’ Mendoza, Gato del guitarrero, Sentimiento gaucho y una recordada interpretación instrumental de la Marcha de San Lorenzo.

Sumado a su destreza como instrumentista, “Cacho” Tacunau desarrolló un destacado catálogo como autor y compositor. De su pluma nacieron piezas como Milonga para los dos, Si puedo algún día, Y pa’ qué más y Andando huellas, además de firmar obras en colaboración con referentes del sector como Víctor Abel Giménez y Elbio Vallejos.

Un monolito y una placa ubicados en la rambla de la calle 9 de Julio casi esquina Di Gerónimo, frente al Bar Quique, los recuerda en la ciudad de Trenque Lauquen con sus guitarras”, comunicó la Municipalidad de la ciudad bonaerense.

FolkloreMúsicaCultura
Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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