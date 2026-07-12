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La triste despedida al joven asesinado en Córdoba durante los festejos por el triunfo de Argentina: “Que se haga justicia”

Matías Gerardo Ochonga, tenía 20 años y fue asesinado durante los festejos por el triunfo de la Selección ante Suiza.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Mataron a un joven en Córdoba en medio de los festejos por el triunfo de Argentina.
Mataron a un joven en Córdoba en medio de los festejos por el triunfo de Argentina. Foto: La Voz de San Justo.
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El crimen de Matías Gerardo Ochonga, joven de 20 años asesinado durante los festejos por el triunfo de la Selección Argentina ante Suiza por el Mundial 2026, generó conmoción en San Francisco, Córdoba. Mientras la investigación avanza, sus familiares y amigos comenzaron a despedirlo en las redes sociales.

Uno de los posteos fue publicado por un amigo horas después del homicidio. “Mi Lokito, nos dejaste solos. Espero que allá arriba estés con la persona que más amabas y que estén los dos juntos. Mandanos fuerzas, mi Lokito, mandale fuerzas a tu hermano que las re necesita”, expresó.

Y añadió: “Esto no es una despedida, hermano, es un hasta pronto. Ya volveremos a tomar una coca. Todavía no caigo, hermano, fue todo muy rápido y doloroso. Espero que se haga justicia por vos, hermanito. Siempre presente en nuestro corazón y mente, Matías, por siempre”.

Mataron a un joven en Córdoba en medio de los festejos por el triunfo de Argentina. Video: X / @epicaOK.

Cómo fue el crimen durante los festejos

El ataque ocurrió poco después de las 2 de la madrugada en la intersección de la avenida Libertador Norte y el bulevar 25 de Mayo, en San Francisco, donde vecinos y simpatizantes celebraban el pase de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial.

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Según informaron fuentes de la causa, Ochonga fue sorprendido por dos hombres que abrieron fuego y escaparon inmediatamente del lugar. “Lo estaban esperando”, resumió una fuente vinculada a la investigación.

Los pesquisas sostienen que los agresores ya fueron identificados y sobre ambos pesa un pedido de captura. “Le dispararon por la espalda y escaparon”, agregó la misma fuente al describir la mecánica del homicidio.

Qué se sabe del crimen y cuál es la principal hipótesis

Los investigadores creen que el asesinato estaría relacionado con una disputa vinculada al narcotráfico.

La hipótesis se apoya tanto en las características del ataque como en el lugar de origen de la víctima y de los presuntos autores, todos oriundos de Frontera, una ciudad ubicada en el límite entre Córdoba y Santa Fe, considerada un punto crítico por la presencia de organizaciones dedicadas al narcotráfico.

Mientras continúa la búsqueda de los sospechosos, la Justicia intenta determinar el móvil exacto del crimen y reconstruir los movimientos previos al ataque.

Mataron a un joven en Córdoba en medio de los festejos por el triunfo de Argentina. Foto: La Voz de San Justo.

Los festejos en Córdoba terminaron con detenidos por contravenciones

Mientras el crimen es investigado en San Francisco, en la ciudad de Córdoba unas 20.000 personas se concentraron en la zona del Patio Olmos para celebrar el triunfo de la Selección Argentina.

Según informó la Policía provincial, el operativo de seguridad se desarrolló sin incidentes de gravedad y finalizó con seis personas detenidas por distintas contravenciones.

Durante los controles también se secuestraron botellas de bebidas alcohólicas, parrillas de venta de comida y gazebos instalados en el espacio público.

El dispositivo contó con la participación de efectivos de Guardia de Infantería, Motocicletas, CAP y otras unidades especiales, además del apoyo de personal de la Municipalidad de Córdoba. Los detenidos fueron trasladados a distintas dependencias policiales y quedaron a disposición de la Justicia.

CrimenCórdobaAjuste de cuentas
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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