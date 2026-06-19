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Incendio forestal en Cafayate: ya son más de 200 hectáreas afectadas y afirman que “el daño ambiental es considerable”

Desde Defensa Civil señalaron que las condiciones climáticas adversas significan el principal y más preocupante obstáculo para controlar el avance de las llamas. Mientras tanto, la Justicia investiga cómo empezó el foco.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Incendio en Cafayate, Salta.
Incendio en Cafayate, Salta. Foto: Gobierno de Salta
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El incendio forestal en Cafayate, Salta, se reavivó en las últimas horas debido al efecto del viento Zonda y las autoridades afirmaron que ya son 200 las hectáreas afectadas. Mientras tanto, los bomberos continúan combatiendo las llamas junto a la Brigada Forestal provincial.

En este desfavorable contexto, el Ministerio de Seguridad salteño, a cargo de Gaspar Solá Usandivaras, reforzó el operativo de combate al fuego que afecta sectores de bosques nativos. Por su parte, Defensa Civil activó la alerta nacional.

Medios locales señalaron que las tareas de los profesionales se concentran en las inmediaciones del aeródromo local, ubicado sobre la ruta nacional 68 y que forma parte de un ecosistema con flora autóctona de los Valles Calchaquíes.

Incendio forestal en Cafayate, Salta. Video: Agencia Federal de Emergencias

En tanto, la Agencia Federal de Emergencias (AFE) indicó que colabora con el gobierno salteño mediante un “avión hidrante turbohélice de más de 3.000 litros de capacidad y combatientes de la Brigada Nacional con equipamiento especializado”.

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“Estos recursos se suman al trabajo que llevan adelante la Brigada Forestal provincial y los Bomberos Voluntarios para contener el incendio, con el apoyo de equipos forestales y camiones cisterna”, señalaron en sus redes sociales.

Impacto ambiental y recuperación lenta

Desde Defensa Civil señalaron que las condiciones climáticas adversas significan el principal y más preocupante obstáculo para controlar el avance de las llamas.

En esa línea, el jefe de Bomberos Voluntarios de Cafayate, Gabriel Domingo, explicó que las ráfagas de viento superaron los 70 kilómetros por hora, situación que favoreció la reactivación del fuego.

“El daño ambiental es considerable. Estimamos que estamos pasando las 200 hectáreas del área dañada”, relató Domingo en diálogo con Radio LUP de Salta.

Incendio forestal en Cafayate, Salta. Foto: Gobierno de Salta

Por otro lado, sostuvo que las condiciones meteorológicas actuales ayudan a las tareas de control. “Hoy está fresco y eso favorece que el fuego no avance”, señaló.

Domingo explicó además que la recuperación del bosque no será inmediata: “Va a tardar muchísimos años, la temperatura produce esterilidad del suelo, capas de ceniza y déficit de nutrientes. Para reforestar necesitaríamos planificar un sistema de riego, porque el recurso más escaso que tiene Cafayate es el agua”, afirmó.

Si bien hasta el momento las autoridades confirmaron que no se registraron daños materiales ni pérdidas de animales, la preocupación por el ecosistema local, vital para la regulación de dunas y microclimas, permanece elevada mientras continúan las tareas de contención y evaluación ambiental.

Investigan cómo se inició el voraz incendio en Cafayate

Mientras se combate el fuego, la fiscal penal de Cafayate, Sandra Rojas, avanza en determinar las causas del incendio que inició en Finca El Monte S.A., luego de una denuncia formulada el pasado 9 de junio por la intendenta local, Rita Guevara.

En esa línea, se ordenaron diversas medidas tendientes a esclarecer las circunstancias en las que se inició el fuego y establecer si existió o no intervención humana.

La fiscal tomó declaración a las personas involucradas y también contempla antecedentes de incendios registrados durante mayo en la misma matrícula, circunstancia mencionada en la denuncia presentada por el municipio y que forma parte de las líneas de análisis abiertas.

Incendio forestalSalta
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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