Caso Loan Danilo Peña: quiénes declaran este miércoles en una nueva audiencia del juicio por la desaparición del niño

Loan Danilo Peña. Foto: NA.

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña sumará este miércoles una nueva jornada de audiencias con testimonios considerados relevantes para el avance de la causa. A más de dos años de la desaparición del menor en Corrientes, la Justicia continúa reuniendo pruebas para determinar las responsabilidades de los acusados.

Según informaron fuentes vinculadas al expediente, durante la audiencia declararán cuatro testigos: Santiago Molina, vecino de la localidad correntina de 9 de Julio; el perito Guillermo Gustavo Romero; Ángel Duarte, empleador de Antonio Bernardino Benítez; y Leticia Risco, quien se desempeñó como coordinadora del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU).

Loan desapareció el 13 de junio de 2024 en la localidad de 9 de julio. Foto: Canal Abierto

El debate oral se desarrolla en las instalaciones del Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, en la ciudad de Corrientes. Allí se juzga a siete personas acusadas de haber participado en la presunta sustracción y ocultamiento de Loan, mientras que otras diez enfrentan cargos por el supuesto encubrimiento del hecho y por maniobras que habrían entorpecido la investigación.

Tanto la fiscalía como la querella sostienen la expectativa de que, durante el proceso judicial, alguno de los imputados aporte información que permita esclarecer qué ocurrió con el niño y conocer finalmente su paradero. En distintas oportunidades, los investigadores hicieron referencia a un presunto “pacto de silencio” entre los acusados que, hasta el momento, habría impedido reconstruir por completo los hechos.

Quiénes son los principales acusados por la desaparición de Loan

En el banquillo de los acusados se encuentran la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava; el capitán de la Armada retirado Carlos Guido Pérez; el ex comisario Walter Maciel; Laudelina Peña, tía del niño; su esposo, Antonio Bernardino Benítez; y la pareja integrada por Mónica del Carmen Millapi y Daniel “Fierrito” Ramírez.

Todos ellos están imputados por su presunta participación en la desaparición de Loan, ocurrida el 13 de junio de 2024, luego de un almuerzo familiar realizado en la casa de su abuela Catalina, en la localidad de 9 de Julio. El niño fue visto por última vez cuando se dirigía hacia un naranjal cercano.

Carlos Pérez, María Victoria Caillava y Laudelina Peña, acusados de "sustracción y ocultamiento de menor". Foto: Chaco Día por Día

Además de los siete acusados por la desaparición del menor, la causa incluye a otras diez personas investigadas por presuntas maniobras destinadas a desviar la investigación y por otros delitos, entre ellos usurpación de títulos y falso testimonio.

Los imputados en este tramo del expediente son Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.

Por qué Laudelina Peña se negó a declarar en la causa

La semana pasada, el Tribunal Oral Federal de Corrientes dictó un cuarto intermedio para que asumiera la nueva defensa de Esteban Federico Rossi Colombo, uno de los imputados. Este miércoles, se retomó el debate oral y público y existía una gran expectativa por la declaración de Laudelina Peña, quien finalmente rechazó ser indagada por la Justicia.

Laudelina Peña está detenida en el Complejo Penitenciario Federal VI de Cuyo. Foto: Google

La tía de Loan es una de las principales acusadas del caso. En este momento, se encuentra detenida en el Complejo Penitenciario Federal N°6 de Luján de Cuyo por “sustracción y ocultamiento de menor”. La mujer estuvo presente en aquel almuerzo en el paraje El Algarrobal, organizado por su madre Catalina. Se cree que Peña tuvo un rol fundamental, además, en desviar la investigación y la búsqueda de su sobrino de 4 años. José, padre de Loan, aseguró que la mujer “ya no pertenece a la familia” y que espera que diga la verdad durante el juicio.