Rosario: la ciudad sin fundador que se convirtió en cuna de la Bandera y vio nacer a Lionel Messi

Rosario Foto: Turismo Santa Fe

Rosario no nació como muchas otras grandes ciudades argentinas. No tuvo un acta fundacional solemne ni una ceremonia española que marcara su inicio. Su historia empezó de manera más silenciosa, casi como un rumor junto al río Paraná, alrededor de una capilla y de una población diversa que, con el tiempo, terminó construyendo una identidad poderosa.

La ciudad que creció sin pedir permiso

Hay ciudades que nacen por decreto y otras que se forman por necesidad. Rosario pertenece a este segundo grupo. Mientras otros centros urbanos del país se organizaron desde una fundación colonial, Rosario fue creciendo paso a paso, al ritmo de sus barrancas, sus caminos comerciales y el movimiento del Paraná.

Turismo Foto: Archivo

Esa particularidad la convirtió en una ciudad distinta desde el inicio: menos atada a una fecha única y más marcada por una construcción colectiva.

El gran salto llegó a mediados del siglo XIX, cuando el puerto fluvial comenzó a transformarse en un punto clave entre Buenos Aires y las provincias del interior. A ese impulso se sumó la construcción del ferrocarril a Córdoba, que reforzó su papel como nodo comercial y logístico.

Con la inmigración y la expansión de la pampa gringa, Rosario dejó de ser apenas un poblado ribereño para convertirse en una ciudad comercial, residencial, burocrática e industrial.

Rosario y el Paraná: una relación que explica todo

Para entender Rosario hay que mirar el río. El Paraná no fue solo paisaje: fue ruta, trabajo, defensa, comercio y destino. En el escudo de la ciudad, el río aparece surcado por un barco a vela y otro a vapor, mientras un ancla sobre la costa identifica a Rosario como puerto fluvial.

Ese mismo escudo también incluye una batería sobre la barranca, conocida como la “Libertad”, con tres cañones y el brazo de Manuel Belgrano sosteniendo la Bandera nacional. La imagen resume una de las claves de la identidad rosarina: la ciudad no solo fue puerto y comercio, también fue escenario de uno de los momentos más simbólicos de la historia argentina.

El día en que Rosario entró para siempre en la historia argentina

El 27 de febrero de 1812, Manuel Belgrano enarboló por primera vez la Bandera argentina a orillas del Paraná. En ese momento, Rosario todavía no era la gran ciudad que conocemos hoy, pero quedó unida para siempre al nacimiento del símbolo patrio más importante del país.

Manuel Belgrano, creador de la bandera Foto: Archivo

Belgrano había creado la bandera con los colores de la escarapela, aprobada días antes por el Primer Triunvirato. La escena ocurrió en un contexto de tensión militar: el general vigilaba la ribera del Paraná ante posibles avances realistas y había organizado dos baterías, “Libertad”, en la actual zona de Rosario, e “Independencia”, en la isla del Espinillo.

Allí, entre barrancas, soldados y río, la bandera celeste y blanca comenzó su camino como emblema nacional.

Una ciudad reconocida oficialmente recién en 1852

Aunque su historia venía de mucho antes, Rosario fue reconocida como ciudad en 1852. Diez años después, el 4 de mayo de 1862, se adoptó oficialmente su escudo a partir de una propuesta del concejal Eudoro Carrasco.

La intención fue representar las características geográficas y económicas de Rosario, además de su condición como lugar ligado al nacimiento de la Bandera nacional. Ese reconocimiento formal llegó cuando la ciudad ya estaba en pleno crecimiento. Su expansión no se explicó únicamente por la política, sino también por el puerto, el ferrocarril, la inmigración y la producción agropecuaria de la región.

El Monumento a la Bandera: una obra que tardó décadas en hacerse realidad

El Monumento Nacional a la Bandera es mucho más que una postal. Desde fines del siglo XIX comenzó a proyectarse la construcción de una obra que rindiera homenaje al espíritu de independencia y libertad asociado al gesto de Belgrano.

Monumento a la Bandera. Foto: argentina.gob.ar

La obra fue inaugurada el 20 de junio de 1957, en las barrancas donde se recuerda aquel primer izamiento. Según la Municipalidad de Rosario, fue realizada por el arquitecto e ingeniero Ángel Guido y construida en mármol travertino original de San Juan. El conjunto ocupa una superficie de 10.000 metros cuadrados y está compuesto por sectores como la Torre Central, el Propileo, el Patio Cívico y la Galería de Honor de las Banderas de América.

Un monumento pensado como símbolo de país

Cada parte del Monumento tiene una carga simbólica. La Torre Central está acompañada por grupos escultóricos realizados por Alfredo Bigatti y José Fioravanti, mientras que el Propileo funciona como altar de homenaje a los muertos por la patria.

El Patio Cívico, por su parte, une los cuerpos arquitectónicos y se convirtió con el tiempo en escenario de actos, recitales y encuentros masivos. La potencia del lugar no está solo en su tamaño, sino en lo que representa. Allí conviven la memoria de Belgrano, la idea de nación, el río Paraná y la participación popular.

Por eso, el Monumento no es únicamente un sitio turístico: es un espacio de convocatoria emocional, histórica y cultural para rosarinos, visitantes y argentinos de todas las provincias.

Rosario también vio nacer a Lionel Messi, el rosarino que conquistó el mundo

Pero Rosario no solo ocupa un lugar central en la historia argentina por haber sido escenario del primer izamiento de la Bandera. La ciudad también vio nacer a Lionel Andrés Messi Cuccittini, el 24 de junio de 1987, uno de los deportistas más influyentes de todos los tiempos y una figura que llevó el nombre rosarino a cada rincón del planeta.

Mural de Lionel Messi en Rosario

Antes de convertirse en campeón del mundo con la Selección argentina y en ídolo global, Messi fue un chico de Rosario. Sus primeros pasos en el fútbol estuvieron ligados a clubes de la ciudad, entre ellos Newell’s Old Boys, institución donde comenzó a mostrar un talento fuera de lo común desde muy pequeño.

Pocas ciudades pueden unir en un mismo relato dos marcas tan potentes: el nacimiento de un emblema patrio y el origen de uno de los mayores ídolos populares de la historia contemporánea.

Rosario, mucho más que una ciudad: una identidad

Rosario también construyó su identidad desde la diversidad. La bandera municipal, oficializada en 2010 y reglamentada en 2011, tiene un paño blanco que representa, según la descripción oficial, un “crisol de razas” y una “ciudad de la inclusión social”.

En el centro luce el escudo local, con referencias directas a 1812, año del primer izamiento de la Bandera nacional, y a 1852, año en que Rosario fue reconocida como ciudad. Esa combinación de símbolos explica por qué Rosario tiene una fuerza histórica particular.

No fue fundada con pompa colonial, pero terminó ocupando un lugar central en la memoria argentina. No nació como capital política, pero se volvió capital emocional de la Bandera. No empezó como gran metrópoli, pero creció hasta convertirse en una ciudad marcada por el comercio, la cultura, el río, la inmigración, el fútbol y la identidad nacional.