Padre de cuatro hijas y vinculado al fútbol: quién era el empresario que murió en la Ruta 65

La camioneta que conducía el empresario salió de la calzada y terminó volcada junto a la Ruta Provincial 65, en jurisdicción de 9 de Julio. Foto: Facebook/Luis Farías

La muerte de Luis Farías, un empresario automotor de 45 años, causó conmoción en 9 de Julio y otras localidades del noroeste bonaerense. El hombre perdió la vida después de que la camioneta que conducía despistara y volcara sobre la Ruta Provincial 65.

El siniestro ocurrió alrededor de las 22.10 del viernes 25 de septiembre, a la altura del kilómetro 230, en inmediaciones de Dudignac. El lugar se encuentra en el tramo comprendido entre Santos Unzué y Corbett, dentro del partido bonaerense de 9 de Julio.

Cómo fue el accidente en la Ruta Provincial 65

Luis Farías circulaba en dirección a Bolívar a bordo de una Volkswagen Amarok blanca. Por motivos que aún no fueron establecidos, el vehículo salió de la calzada y terminó volcado sobre uno de sus laterales, en un sector con acumulación de agua.

Tras recibir el aviso, integrantes de Bomberos Voluntarios de Dudignac y efectivos policiales se trasladaron hasta el lugar. Al llegar, comprobaron que el conductor había fallecido. También participaron peritos de Policía Científica y autoridades judiciales, mientras las tareas para relevar la escena y retirar la camioneta se extendieron durante varias horas.

La investigación quedó en manos de la UFI N.º 4 del Departamento Judicial de Mercedes. Las pericias deberán reconstruir el recorrido de la camioneta y establecer si las condiciones de la ruta, una maniobra, una falla mecánica o algún otro factor incidieron en el despiste. Hasta el momento no existe una explicación oficial sobre la causa del vuelco.

Quién era Luis Farías

Luis Farías era padre de cuatro hijas y se desempeñaba como gerente de Autosport, una empresa dedicada a la comercialización de vehículos nuevos y usados, con presencia en 9 de Julio y Bolívar. Su trayectoria lo había convertido en una persona reconocida dentro del mercado automotor de la región.

El empresario también mantenía vínculos comerciales y personales con Los Toldos. Tras conocerse su muerte, comenzaron a difundirse mensajes de despedida en distintas localidades del noroeste bonaerense, donde clientes, amistades e instituciones recordaron su actividad profesional y su participación en proyectos regionales.

La camioneta que conducía el empresario salió de la calzada y terminó volcada junto a la Ruta Provincial 65, en jurisdicción de 9 de Julio. Foto: Club Compañía General Buenos Aires de Patricios

Fuera de su trabajo, una parte importante de su vida estuvo ligada al fútbol. Durante una etapa colaboró con el Club Compañía General Buenos Aires de Patricios, institución de la localidad de Patricios que lo recordó públicamente después del accidente.

La despedida del fútbol regional

Desde el Club Compañía General Buenos Aires de Patricios destacaron que Luis Farías había dejado una “huella imborrable” durante su paso por la entidad. También señalaron que participó en una etapa en la que el equipo alcanzó diferentes logros deportivos y acompañó distintos momentos relevantes de la institución.

El club expresó sus condolencias a la familia, las amistades y las personas que compartieron actividades con el empresario. A ese mensaje se sumaron publicaciones particulares que recordaron su intensidad para encarar nuevos proyectos y manifestaron sorpresa ante la noticia.

La muerte de Luis Farías volvió a generar preocupación por los accidentes registrados en las rutas provinciales.