Tumbas insólitas en Argentina: los próceres que fueron enterrados en islas, paredes y edificios públicos

Tumbas insólitas en Argentina Foto: Gobierno argentino

La muerte no terminó con los viajes de varios protagonistas de la historia argentina. Algunos fueron enterrados más de una vez, otros regresaron al país décadas después de su fallecimiento y unos pocos terminaron en lugares tan inesperados como una isla, el atrio de una iglesia o la planta baja de una Casa de Gobierno.

Detrás de estos sitios existen homenajes, decisiones políticas, pedidos personales y relatos que parecen salidos de una novela. Estas son algunas de las tumbas más insólitas de la Argentina.

Perito Moreno: una tumba en medio del lago Nahuel Huapi

Una de las sepulturas más sorprendentes del país se encuentra en la isla Centinela, rodeada por las aguas del lago Nahuel Huapi. Allí descansan Francisco Pascasio Moreno, su esposa María Ana Varela y uno de sus hijos.

El científico, naturalista y explorador murió en 1919, a los 67 años. Sus restos permanecieron inicialmente en el Cementerio de la Recoleta y luego fueron trasladados a la Patagonia, región que marcó profundamente su vida.

Tumba del Perito Moreno, en la isla Centinela, en el lago Nahuel Huapi

La elección no fue casual. En 1903, Moreno donó al Estado nacional unas 7.500 hectáreas cercanas a Puerto Blest y laguna Frías para crear un “parque público natural”. Esa donación se convirtió en la base del futuro sistema argentino de áreas protegidas.

Para visitar su tumba es necesario navegar por el lago. Durante los homenajes oficiales, las embarcaciones hacen sonar sus bocinas frente a la isla, mientras guardaparques y autoridades colocan ofrendas florales.

Juan Bautista Alberdi: enterrado dentro de una Casa de Gobierno

Quienes ingresan a la Casa de Gobierno de Tucumán pueden encontrarse con algo poco habitual: en la planta baja del edificio se encuentra la tumba de Juan Bautista Alberdi.

El abogado, diplomático, periodista y pensador nació en San Miguel de Tucumán en 1810. Su obra Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina tuvo una influencia fundamental en la Constitución Nacional de 1853.

Tumba de Alberdi en Tucumán

Alberdi murió en Francia en 1884. Sus restos fueron repatriados y permanecieron durante años en el Cementerio de la Recoleta hasta que, en 1991, fueron trasladados a Tucumán.

El lugar posee un fuerte simbolismo: uno de los principales pensadores de la organización institucional argentina descansa dentro de un edificio desde el cual se ejerce el poder político provincial.

Facundo Quiroga: el caudillo escondido detrás de una pared

La sepultura de Juan Facundo Quiroga está rodeada por uno de los mayores misterios del Cementerio de la Recoleta.

El caudillo riojano fue asesinado el 16 de febrero de 1835 en Barranca Yaco, Córdoba. Después del crimen, su cuerpo pasó por diferentes lugares hasta llegar a la bóveda familiar de la Recoleta.

Féretro de Horacio Quiroga

Durante décadas circuló la leyenda de que Quiroga había sido enterrado de pie, para que nadie pudiera humillarlo ni siquiera después de muerto. Las investigaciones arqueológicas demostraron algo diferente, aunque igual de inquietante: su ataúd había sido colocado detrás de una pared de la bóveda.

El féretro permaneció oculto durante décadas. El hallazgo permitió reconstruir los sucesivos entierros y las modificaciones realizadas en el sepulcro. Así, la tumba secreta terminó resultando casi tan sorprendente como el mito del caudillo enterrado verticalmente.

Manuel Belgrano: un mausoleo en el atrio de una iglesia

Los restos de Manuel Belgrano no se encuentran dentro de un cementerio, sino en el atrio de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario y Convento de Santo Domingo, en la Ciudad de Buenos Aires.

Convento Santo Domingo donde están los restos de Belgrano. Foto: Instagram @miremospararriba

Belgrano murió el 20 de junio de 1820, en medio de una grave crisis económica y política. Su primer entierro fue extremadamente austero. Décadas después, se construyó el monumental mausoleo que actualmente puede verse frente al templo.

El lugar se encuentra a pocos metros de su casa natal. En el mismo complejo también descansan sus padres, María Josefa González Casero y Domingo Belgrano y Pérez. De esta manera, su tumba quedó unida al barrio, la familia y los edificios que acompañaron sus primeros años de vida.

José de San Martín: del exilio francés a la Catedral Metropolitana

José de San Martín murió en Boulogne-sur-Mer, Francia, el 17 de agosto de 1850. Sus restos regresaron a la Argentina recién en 1880, a bordo del vapor Villarino.

Mausoleo de San Martín Foto: Gobierno argentino

Desde entonces descansan en el mausoleo de la Capilla Nuestra Señora de la Paz, dentro de la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, bajo la custodia permanente de granaderos.

En su testamento, el Libertador había expresado su deseo de que su corazón descansara en Buenos Aires. Su repatriación se convirtió en una ceremonia nacional y su sepultura, ubicada dentro de uno de los templos más importantes del país, pasó a ser un sitio central de la memoria argentina.

Los secretos que permanecen debajo de cada monumento

Estas tumbas son mucho más que lugares de descanso. Funcionan como símbolos territoriales, culturales y políticos: una isla recuerda el nacimiento de los parques nacionales, una oficina gubernamental mantiene vivo el legado constitucional y una pared oculta conserva el misterio de uno de los caudillos más temidos.

En Argentina, la historia no está escrita solamente en documentos y campos de batalla. También permanece escondida en templos, edificios públicos, mausoleos y paisajes naturales que todavía revelan secretos del pasado.