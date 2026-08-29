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El drama de los argentinos detenidos por el ICE en EE.UU.: de los grilletes y el agua contaminada a las “condiciones deplorables”

Tras la liberación bajo fianza de Matías Pourrain, el caso de Ernestina Pavlovsky reveló nuevos datos de lo que se vive tras los operativos migratorios.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Ernestina Pavlovsky, argentina detenida por el ICE en Estados Unidos.
Ernestina Pavlovsky, argentina detenida por el ICE en Estados Unidos. Foto: Redes sociales
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Luego del caso del futbolista Matías Pourrain, quien recuperó la libertad bajo fianza tras ser detenido por el ICE en Estados Unidos, se conoció otro caso de una argentina en prisión por un proceso migratorio.

Se trata de Ernestina “Tina” Pavlovsky, una argentina de 33 años que vive hace 13 años en Aspen y fue detenida en un aeropuerto cuando volvía de un viaje familiar.

Según relataron los familiares de la joven argentina, en la prisión de Texas donde se encuentra alojada hay ratas, cucarachas y hormigas, además de problemas con el agua, que según denuncian, estaría contaminada.

Ernestina Pavlovsky, argentina detenida por el ICE en Estados Unidos.
Ernestina Pavlovsky, argentina detenida por el ICE en Estados Unidos. Foto: Redes sociales

“El agua es de cloaca y está contaminada”, afirmó su hermana, Manuela Álvarez Urquiza, quien también contó que algunas mujeres habrían sufrido infecciones y problemas en la piel.

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El nuevo caso de una argentina detenida

Según relató Cody Kosinski, su pareja, la detención se produjo de forma sorpresiva: agentes de civil la rodearon en una puerta de embarque, mientras se disponía a regresar a Aspen.

Tras ponerla bajo custodia, la fuerza antimigración la trasladó primero al centro de procesamiento de ICE en Florida, para luego ser enviada al Centro de Transición de Broward.

Ernestina Pavlovsky, argentina detenida por el ICE en Estados Unidos.
Ernestina Pavlovsky, argentina detenida por el ICE en Estados Unidos. Foto: Redes sociales

Finalmente, quedó detenida en el Centro de Procesamiento Core Civic Laredo, en Texas, donde espera la próxima audiencia judicial, que tendrá lugar el próximo 1 de septiembre.

Su familia asegura que no tiene antecedentes penalesy que su situación migratoria quedó trabada después de un divorcio. También contaron que estaban planeando casarse y arrancar el trámite correspondiente.

A pesar de esto, un juez le denegó la libertad bajo fianza por considerar falta de vínculos suficientes con el país, lo que fue considerado como un mayor riesgo de fuga.

Además, una campaña para juntar fondos para su defensa legal reunió cerca de USD 50.000.

Estados UnidosMigracionesDetenidos
Matias Greisert
Matias Greisert

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