Joan Calderón, jardinero: “Hay 3 plantas que podés tener en la habitación y te ayuda a dormir mejor; que te roban el oxígeno es un mito”

“Hay 3 plantas que podés tener en la habitación y te ayuda a dormir mejor; que te roban el oxígeno es un mito” Foto: Gemini

Durante mucho tiempo se creyó que tener plantas en la habitación podía ser perjudicial porque consumen oxígeno durante la noche. Sin embargo, el jardinero Joan Calderón salió a desmentir ese mito y recomendó tres especies ideales para mejorar el descanso.

En un video publicado en TikTok, Calderón aseguró: “La gente piensa que las plantas en el dormitorio son malas. Es justo al revés. Son las mejores amigas que vas a tener mientras duermes”.

Las tres plantas que ayudan a dormir mejor

Entre las opciones recomendadas, Calderón destacó la lengua de suegra, una especie muy resistente que requiere pocos cuidados y se adapta perfectamente a los ambientes interiores.

Durante el invierno, suele alcanzar con regarla cada dos o tres semanas (Foto Gemini) Foto: Gemini

Otra de las sugeridas es el aloe vera, ideal para dormitorios luminosos. El jardinero explicó que sus hojas pueden mostrar manchas marrones si están expuestas al humo o a ciertos contaminantes.

La tercera elegida es la cinta o lazo de amor. Calderón la definió como “la reina” de las plantas de interior por sus cualidades para purificar el ambiente y su facilidad de mantenimiento.

Por qué es un mito que las plantas “roban” oxígeno

Calderón aclaró que, si bien las plantas respiran y consumen una pequeña cantidad de oxígeno durante la noche, el efecto es mínimo y no representa ningún riesgo para las personas.

“No, no te roban el oxígeno por la noche. Eso es un mito”, resumió el especialista.

De todos modos, el jardinero remarcó que tener plantas en la habitación no reemplaza la importancia de ventilar a diario. Abrir las ventanas sigue siendo fundamental para renovar el aire y mantener un ambiente saludable.