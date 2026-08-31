Javier Milei aseguró que Argentina tiene todas las condiciones para volver a recibir a la Fórmula 1 y el Rally Mundial

Javier Milei en el acto de apertura del Congreso Americano de la Federación Internacional del Automóvil. Foto: Prensa

El presidente Javier Milei afirmó que la Argentina volvió a reunir las condiciones necesarias para albergar las máximas competencias del automovilismo internacional y aseguró que el país está en condiciones de recuperar eventos de primer nivel como la Fórmula 1 y el Rally Mundial. El mandatario hizo el anuncio durante la apertura del Congreso Americano de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), realizado en el Hotel Four Seasons de Buenos Aires.

Acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller Pablo Quirno; y el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, el jefe de Estado destacó la importancia de que el encuentro vuelva a celebrarse en el país tras 15 años.

Fórmula 1 en Argentina: Milei ve condiciones para el regreso de la máxima categoría

Durante su exposición, Milei sostuvo que la Argentina recuperó las condiciones económicas, institucionales y de infraestructura que exigen las categorías más importantes del mundo antes de elegir una sede para sus competencias.

Javier Milei sostuvo que la Argentina recuperó las condiciones económicas, institucionales y de infraestructura. Foto: Prensa

“Tenemos la tradición, tenemos los pilotos y ahora estamos volviendo a tener la seriedad institucional que estas categorías exigen antes de elegir un país”, enfatizó el presidente.

La declaración reaviva las expectativas del automovilismo argentino respecto de un eventual regreso de la Fórmula 1, ausente del calendario nacional desde 1998, cuando el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires recibió por última vez a la categoría.

Las medidas económicas que, según el Gobierno, impulsan al sector automotor

El mandatario vinculó las posibilidades de atraer grandes eventos deportivos con las reformas impulsadas por su administración. En este sentido, destacó la eliminación del Impuesto PAIS y la reducción de aranceles para vehículos importados.

El Gobierno está realizando la remodelación del Autódromo Oscar y Juan Gálvez para recibir a la Fórmula 1. Foto: GCBA

Según explicó, una parte significativa de los autos cero kilómetro que ingresan al país ya no paga aranceles, una situación que permitió registrar bajas de precios cercanas al 30%. Además, indicó que esta tendencia favorece la renovación del parque automotor argentino y contribuye a mejorar la seguridad vial.

El jefe de Estado también defendió el modelo de participación privada en obras de infraestructura y ratificó que el Gobierno busca profundizar ese esquema para desarrollar rutas y corredores estratégicos vinculados al crecimiento económico y deportivo.

El Rally Mundial y la F1 vuelven a ilusionar al automovilismo argentino

Más allá de las cuestiones económicas, Milei destacó la histórica relación del país con el deporte motor y consideró que la pasión de los argentinos por las carreras sigue siendo uno de los principales activos para recuperar eventos internacionales.

Javier Milei vinculó las posibilidades de atraer eventos deportivos con las reformas de su administración. Foto: Prensa

“Lo único que faltó durante 28 años fue que en Argentina volviera a existir el mercado para una competición de semejante calibre”, señaló. En el cierre de su discurso, dejó una frase que generó expectativa entre dirigentes, organizadores y fanáticos: “Argentina tiene todas las condiciones para volver a recibir a la Fórmula 1 y al Rally Mundial en su calendario”.

Por ahora no existen anuncios oficiales sobre una fecha o proyecto concreto para el regreso de estas competencias. Sin embargo, el respaldo institucional expresado durante el Congreso Americano de la FIA vuelve a instalar el tema en la agenda del automovilismo nacional y alimenta la ilusión de ver nuevamente a las grandes categorías internacionales compitiendo en suelo argentino.