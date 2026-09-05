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Parece una frase, pero es un pueblo argentino: se llama “Ahí Veremos” y nació de una respuesta improvisada

En el norte de Santiago del Estero existe una pequeña localidad cuyo nombre provoca sorpresa, sonrisas y hasta incredulidad. Rodeado por el monte y cerca del límite con Salta, este pueblo conserva una historia tan sencilla como difícil de olvidar.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Pueblo Ahí Veremos
Pueblo Ahí Veremos Foto: Turismo Santiago del Estero
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Argentina está repleta de localidades con nombres llamativos, pero pocas despiertan tanta curiosidad como Ahí Veremos. La expresión parece una respuesta utilizada para postergar una decisión, aunque en este caso terminó convirtiéndose en la identidad oficial de una comunidad santiagueña.

El pueblo se encuentra en el departamento Pellegrini, en el extremo norte de Santiago del Estero y muy cerca del límite con Salta. Lejos de los destinos turísticos tradicionales, está rodeado por caminos de tierra, viviendas dispersas y el característico monte de la región.

Allí, la vida cotidiana conserva un ritmo pausado. La escuela, la posta sanitaria, las capillas y los espacios comunitarios son puntos fundamentales para los habitantes de una localidad donde las distancias son extensas y la conectividad continúa siendo limitada.

Por qué el pueblo se llama Ahí Veremos

La historia detrás del nombre se mantiene viva gracias a los relatos transmitidos entre generaciones. Según la versión más difundida, el impulsor de la comunidad habría sido Ángel de Jesús Saltos, un hombre relacionado con la creación de distintos asentamientos rurales de la zona.

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Cuando los primeros pobladores le preguntaron cómo se llamaría el nuevo pueblo, Saltos todavía no habría elegido una denominación. Su respuesta fue breve y espontánea: “Ahí veremos”.

La escuela 1006 del pueblo "Ahí Veremos" en Santiago del Estero. Foto: Gentileza Página 12.

Lo que parecía una frase pasajera comenzó a repetirse entre los vecinos. Con el tiempo, aquellas dos palabras dejaron de expresar incertidumbre y se convirtieron en el nombre definitivo de la localidad.

La anécdota forma parte de la tradición oral de la región. Aunque no existe documentación histórica suficiente para reconstruir cada detalle de aquel momento, el relato permanece como una pieza central de la identidad del pueblo.

Para quienes conocen su existencia por primera vez, Ahí Veremos es uno de los nombres geográficos más curiosos de la Argentina. Para sus habitantes, en cambio, representa una historia compartida y una marca de pertenencia.

Cuántos habitantes tiene Ahí Veremos

Diversas publicaciones turísticas aseguran que en la zona viven alrededor de 3.000 personas, pero los datos correspondientes al Censo 2022 ofrecen una cifra más precisa.

La localidad censal de Ahí Veremos registró 494 habitantes en viviendas particulares. De ellos, 259 eran varones y 235 mujeres.

La diferencia entre ambas cifras podría explicarse porque algunos cálculos periodísticos incluyen a familias que viven en puestos, parajes y sectores rurales cercanos, mientras que el registro censal contabiliza específicamente a la población asentada dentro de la localidad delimitada.

Los datos también muestran una comunidad relativamente joven. En 2022 había 150 habitantes menores de 15 años, 286 personas de entre 15 y 64 años y 58 adultos mayores de 65.

Cómo es la vida cotidiana en Ahí Veremos

La economía local se encuentra estrechamente vinculada con las actividades rurales y los empleos temporarios. Algunos vecinos viajan a otras provincias siguiendo el calendario de las cosechas.

Entre los destinos laborales aparecen La Rioja, durante la recolección de aceitunas, y Río Negro, en la temporada de la manzana. También existen vínculos con comunidades productivas ubicadas cerca de la frontera con Salta.

Una imagen panorámica del pueblo "Ahí Veremos" en Santiago del Estero. Foto: Gentileza Página 12.

La Escuela N.º 1006 es una de las instituciones centrales de Ahí Veremos. Además de su función educativa, se convierte en un espacio de encuentro para las familias y, en distintas oportunidades, fue utilizada para desarrollar operativos sanitarios y actividades públicas.

La conexión a Internet se concentra principalmente en determinados edificios comunitarios. Fuera de esos espacios, el acceso puede ser limitado, una realidad que condiciona la vida diaria de los habitantes.

El río Salado, el monte y las tradiciones

El paisaje está dominado por el monte santiagueño, el silencio y los caminos rurales. A pocos kilómetros se encuentra el río Salado, históricamente relacionado con la pesca artesanal y con la vida de las comunidades del norte provincial.

La entrada al pueblo "Ahí Veremos" en Santiago del Estero. Foto: Gentileza Página 12.

Las celebraciones religiosas también ocupan un lugar destacado. Las capillas dedicadas a Nuestra Señora del Valle y San José reúnen a las familias durante fiestas patronales, encuentros comunitarios y actividades tradicionales.

A diferencia de los grandes centros turísticos, Ahí Veremos no cuenta con una amplia oferta hotelera ni con excursiones organizadas. Su principal atractivo es la autenticidad de la vida rural, marcada por las conversaciones sin apuro, el contacto con la naturaleza y la hospitalidad de sus habitantes.

Qué tener en cuenta antes de visitar Ahí Veremos

Quienes quieran conocer el pueblo deben consultar previamente el estado de los caminos, especialmente después de lluvias intensas. También es recomendable viajar con suficiente combustible, agua y provisiones.

El visitante debe recordar que Ahí Veremos no es solamente una curiosidad del mapa, sino una comunidad real, con tradiciones, necesidades y una historia propia.

Su nombre nació, según el relato popular, de una respuesta improvisada. Sin embargo, aquellas dos palabras terminaron atravesando generaciones y quedaron registradas en mapas y documentos oficiales.

TurismoPuebloSantiago del Estero
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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